Война в Сирии: почему наступление Турции на Африн так важно

Media playback is unsupported on your device Турецкие танки участвуют в операции на севере Сирии

С начала операции "Оливковая ветвь", которую с 20 января проводит против военизированных формирований курдов турецкая армия в сирийском Африне, с турецкой стороны погибли 15 человек и 62 получили ранения. Генштаб Турции также сообщил о гибели 947 "террористов" с курдской стороны.

Турецкие власти пытаются вытеснить курдов из региона Африн, который те занимают с 2012 года. Анкара считает, что курды не должны входить в коалицию по борьбе с запрещенной в России и других странах группировкой "Исламское государство", и пытается предотвратить захват курдами примыкающих к турецкой границе районов Сирии.

Турция считает курдское ополчение в Сирии филиалом Рабочей партии Курдистана, которая запрещена в Турции и борется за курдскую автономию с 1984 года. Однако ополчение ОНС отрицает прямую политическую или военную связь с РПК.

Турецкое правительство рассматривает эту военную операцию как самооборону. Однако этот шаг способен привести к росту напряженности в отношениях Турции и США, которые поддерживали курдское ополчение в кампании против "Исламского государства". Россия, поддерживающая режим Башара Асада, заявила, что не будет вмешиваться в конфликт в Африне.

Дипломатический обозреватель Би-би-си Джонатан Маркус разбирается в последствиях этого вооруженного конфликта.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Операция в Африне, вероятно, ухудшит отношения Турции и США

Тот, кто полагал, что конфликт в Сирии завершится или стихнет с разгромом группировки"Исламскоегосударство"*, ошибался.

Стоит лишь взглянуть на турецкое наступление в Африне на севере Сирии, направленное на расширение существующей буферной зоны Турции внутри страны и выдворение курдских ополченцев с более широкой территории.

Правительство в Анкаре рассматривает ополченцев как союзников курдских сепаратистов внутри Турции. Действительно, несмотря на различные изменения в турецкой политике по отношению к конфликту в Сирии, оппозиция курдской автономии была постоянной и абсолютной.

Турки просто не будут терпеть то, что они считают угрозой со стороны курдской автономии на их южной границе. И они явно готовы использовать значительную силу для того, чтобы от нее избавиться.

Но насколько серьезным может стать этот конфликт и насколько далеко он может зайти?

Курдские ополченцы давно обучаются и поддерживаются американцами, они оказались наиболее способными союзниками Вашингтона в борьбе против "Исламского государства".

Когда ИГ было разгромлено, по крайней мере в качестве территориального образования, курды смогли консолидировать контроль над значительным по площади регионом на севере.

Турецкое наступление создает Вашингтону множество проблем.

Нечеткое объявление представителя армии США о создании курдских пограничных сил для обеспечения безопасности на севере Сирии дало Анкаре формальный повод начать наступление.

Неудобная позиция

В то время как американцы последовательно старались преуменьшить новизну этих сил, характеризуя их как реализацию существующих договоренностей, военное командование США в регионе и представители администрации президента Трампа в Вашингтоне, похоже, не были знакомы с этими планами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Турецкий танк подъезжает к базе на границе города Рейханлы

В то время как военные подчеркивали важность продолжения поддержки курдских союзников со стороны США, официальные лица с трудом пытались дистанцироваться от курдов, призывая турецкое правительство к сдержанности.

Это неудобная ситуация для Вашингтона: его союзник по НАТО оказался вовлеченным в противостояние с главным союзником США в Сирии - курдами. И, похоже, будет только хуже.

Если турецкое наступление переместится на восток к городу Манбидж, существует вероятность того, что зона боевых действий расширится до районов, где базируются американские военные инструкторы и специальные войска.

Для американцев курдские бойцы остаются важным элементом их стратегии в Сирии.

В чисто военных терминах "Исламское государство" может быть разгромлено, но внимание Вашингтона смещается. Его новым организационным принципом в регионе является сдерживание Ирана, который благодаря поддержке режима Асада стал одним из немногих бенефициаров конфликта в Сирии.

США хотят ограничить способность правительства Асада расширять контроль над ключевыми регионами страны, а также ограничить Россию в дипломатических шагах.

Для всего этого нужны надежные союзники на земле - такие, как курды.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Курдские отряды "Сирийских демократических сил" в Ракке

Кризис на севере Сирии показывает, что для стабильности в регионе США не достаточно было сфокусироваться только на победе над "Исламским государством".

Действительно, многие части Сирии остаются такими же опасными, как и были раньше. Большие районы страны номинально находятся под контролем правительства Асада, но в некоторых случаях они фактически находятся в руках полуавтономных сил ополчения.

Курдское сопротивление

У Ирана тоже много своих ставленников в Сирии. Оппозиционные группы, так или иначе связанные с "Аль-Каидой", занимают значительную территорию. Вряд ли это можно назвать хорошей основой для стабильности, и все это вполне может стать основой для нового подъема исламского экстремизма.

Пока неясно, как новая позиция Вашингтона по сдерживанию Ирана и Сирии скажется на напряженности в регионе.

Но турецкая военная операция создает огромные риски для правительства Анкары. Турецкий прогресс на местах был устойчивым, но смешанным - из-за жестокого курдского сопротивления и плохой погоды, которая мешала военным.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Потери со стороны курдов составили сотни человек - как военных, так и гражданских

Эта схватка несет в себе сразу несколько противоречий.

Турция, которая несколько лет назад сбила российский самолет, нарушивший, по ее словам, воздушное пространство страны, предположительно заключила сделку с Москвой, чтобы действовать на севере Сирии.

Существует еще одно свидетельство, процитированное американским Институтом изучения военных действий (ISW), который предполагает, что сирийские правительственные силы позволили курдским бойцам пройти через свою территорию для помощи соратникам в Африне.

Свежее исследование ISW также упоминает эпизод, произошедший в начале этой недели, когда сирийские правительственные силы обстреляли и остановили большую турецкую бронированную колонну, которая двигалась на юг к юго-западу от Алеппо через территорию, находящуюся под контролем оппозиционных сил.

Новые сражения

Возможно, намерением было установить блокирующую позицию, препятствующую будущим действиям сирийских правительственных сил в этом районе.

Правительство в Дамаске считает, что турецкая операция в целом является нарушением ее суверенитета. Анкара стремится сделать так, чтобы режим Асада не поддерживал курдских боевиков.

Новые бои ведутся там, где интересы внешних игроков становятся доминирующим фактором. У Турции есть реальная озабоченность по поводу ситуации с безопасностью в северной Сирии, а риски, с которыми сталкивается Анкара, лежат скорее в политической плоскости, а не в военной.

Позиция Турции в отношении сирийского кризиса постоянно меняется.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что войска в борьбе с курдами способны дойти до Ирака

Ее давняя враждебность к режиму Асада несколько смягчилась, поскольку Анкара стремилась получить поддержку Москвы и Тегерана в создании дипломатического пути для формирования будущего Сирии или, по крайней мере, той части страны, которая находится ближе всего к турецкой границе.

Эти дипломатические усилия в значительной степени потерпели неудачу, а недавняя мирная конференция по Сирии, организованная Россей в Сочи, едва ли добилась того, что более широко поддерживаемый женевский процесс делал на более плодтоворных встречах.

Степень и масштаб военных действий Турции будут влиять на ее отношения с Россией, Сирией и Ираном. Это повлияет на ее связи с Вашингтоном и более масштабными отношениями в рамках НАТО.

Все это рискует обострить чувство независимости Турции и отдалить ее от Запада, что вызывает растущую озабоченность во многих столицах стран альянса.

* Группировка "Исламское государство" запрещена в России