Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Жители Вашингтона отпраздновали окончание бури после "Снегомеддона" 2016 года

Мощный снегопад в Москве не остановил жизнь в городе, хотя сильно осложнил ее для автомобилистов и пешеходов.

Русская служба Би-би-си сравнила случаи сильных снегопадов и их последствия в нескольких мегаполисах мира. Очевидно, что в разных странах по-разному понимают выражение "снежный коллапс".

Сколько снега нужно, чтобы парализовать город Место Выпало снега Дата Последствия Лондон, Великобритания Менее 2 см (в аэропорту Хитроу - 5 см) 19 января 2013 года Закрыты некоторые ветки лондонского метро. Отменены скоростные поезда "Евростар" и пригородные электрички. В Хитроу из-за очистки взлетных полос ото льда отменены более 400 авиарейсов. Автовладельцам рекомендовано учитывать задержки в пути. Зафиксировано несколько пожаров в жилых домах, где люди пытались обогреться подручными средствами. Хельсинки, Финляндия 15 см 1 февраля 2018 года Отменены рейсы части городских автобусов, у других увеличен интервал движения. В аэропорту закрыты все взлетно-посадочные полосы, кроме одной. Городской трафик затруднен - много мелких аварий на скользких перекрестках. Токио, Япония 23 см 26 января 2018 года Зафиксировано около 600 ДТП (на одном мосту, к примеру, столкнулись 50 машин). В туннелях образовались пробки, стоявшие 10 часов. Остановлено сверхскоростное железнодорожное сообщение. Закрыты автомагистрали между городами. Хефэй, Китай (население 4,6 млн) 30 см 4 января 2018 года Крыши пяти автобусных остановок рухнули под тяжестью снега: один человек погиб, десятки ранены. Вокзалы и аэропорты в других городах страны работали с задержками. Власти издали официальное предостережение в связи с погодными условиями (но не вводили ЧП). Москва, Россия 44 см 3-4 февраля 2018 года Мэрия рекомендовала жителям не выходить на улицу. Посещение школ объявлено свободным. Один человек погиб. Более 200 деревьев упали на автомашины. Увеличен интервал поездов метро на открытых участках. Движение по городу затруднено и зачастую невозможно (сугробами завалены выезды из дворов и на магистрали). Вашингтон, округ Колумбия, США 66 см 23-24 января 2016 Объявлено чрезвычайное положение и высший уровень тревоги. Три человека погибли в столице (во всех пораженных бурей штатах - 55 человек). Закрыты аэропорты и вокзалы. Столичное метро закрыто на весь уик-энд (после открытия в понедельник поездки в метро были бесплатными). Запрещено передвигаться на личных авто и парковаться в зоне бедствия (штраф $250). Нью-Йорк, США 77 см 23-24 января 2016 года Объявлено чрезвычайное положение. Жителям рекомендовано не выходить на улицу. Запрещено движение личных автомобилей (для расчистки улиц). Отменены занятия в школах. Отменены все авиарейсы.

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