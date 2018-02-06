Пистолеты из золота: зачем они нужны и кто их покупает?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Золотое оружие используется не только в кино, но и в жизни

У временно исполняющего обязанности премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова при обыске изъяли позолоченный пистолет ТТ.

Следователи явились к чиновнику в рамках расследования уголовного дела о хищении денег из бюджета республики.

Это не первый случай, когда у высокопоставленных лиц в российском государстве обнаруживается стрелковое оружие золотистого цвета (по сообщениям СМИ зачастую трудно судить, сделано ли оружие из золота целиком).

В начале фильма "Человек с золотым пистолетом" агенту МИ-6 Джеймсу Бонду присылают золотую пулю, которыми известный киллер убивал своих жертв из золотого же оружия.

Русская служба Би-би-си выяснила, зачем люди покупают золотые пистолеты, автоматы и даже гранатометы в реальной жизни.

Зачем нужно подобное оружие?

Золотое огнестрельное оружие покупается в подарок, вручается за особые заслуги или заказывается людьми с высокими доходами для демонстрации собственного статуса.

Сколько оно стоит?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Автомат Калашникова, обнаруженный американскими военными в Ираке, с надписью на арабском "В подарок от Саддама Хусейна"

В разы дороже обычного. Так, в США пистолет фирмы "Беретта" с золотым спусковым крючком может стоить вдвое-втрое больше своего серийного аналога, привел пример в разговоре с Би-би-си историк оружия Максим Попенкер.

Цены на охотничье оружие с золотым покрытием могут доходить до десятков, а то и сотен тысяч евро в зависимости от пожеланий и финансовых возможностей заказчика.

Оружейные концерны могут дарить золотые образцы собственной продукции главам государств, которые заказали у них крупные партии серийного. О стоимости подобных экземпляров можно только гадать, говорит эксперт.

Когда речь идет о менее статусных подарках, можно ограничиться дешевым вариантом. Так, в интернете можно найти пневматические пистолеты Макарова (ПМ) и Токарева (ТТ), покрытые слоем золота 999-й пробы в 3 микрометра (0,003 мм) стоимостью в диапазоне 150-200 тысяч рублей за штуку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Золотой "калашников", изъятый при обыске у главы мексиканского наркокартеля Рамиро Пососа Гонсалеса

Будет ли стрелять пистолет, целиком сделанный из золота?

Да, но, прежде чем он подвергнется деформации, из него можно будет сделать лишь несколько выстрелов при "заоблачной стоимости", предположил Попенкер. Дело в том, что золото - достаточно мягкий металл и не выдержит по-настоящему серьезных нагрузок.

Драгоценный металл используется только для украшения, так что правильнее называть подобное оружие позолоченным. Как правило, золотом покрывают стальные поверхности оружия.

Пистолет, ружье или автомат могут быть покрыты золотом целиком или частично. Драгоценный металл наносят на курки, спусковые крючки, рукоятку и так далее, рассказал Попенкер.

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Золотой пистолет ТТ из коллекции врио премьер-министра Дагестана, изъятый при обыске, с его инициалами (Гамидов Абдусамад Мустафаевич) на рукоятке

Кто из известных людей владел или владеет золотым оружием?

Помимо просто богатых людей, золотое оружие любят лидеры авторитарных режимов, преступных кланов, а также некоторые российские политики и чиновники.

Позолоченный полуавтоматический Walther PPK был у правой руки Адольфа Гитлера - руководителя Люфтваффе Германа Геринга.

Когда рейхсмаршал сдавался силам союзников в конце Второй мировой войны, он передал ценный предмет лейтенанту Джерому Шапиро - ортодоксальному еврею из Бруклина.

В 2016 году американская компания выставила пистолет на торги. Она попросила за него 250-400 тысяч долларов.

Image caption Омран Шабаан - один из людей, захвативших ливийского лидера Муммара Каддафи, - позирует с принадлежавшим тому золотым пистолетом

У лидера Ливийской джамахирии Муаммара Каддафи после его свержения и убийства в 2011 году обнаружили покрытые золотом пистолет "Браунинг" и снайперскую винтовку Драгунова.

Около двадцати единиц позолоченного оружия изъяли американские войска, когда вошли в Багдад в 2003 году.

Среди них был золотой автомат Калашникова, который принадлежал Удею Хусейну - сыну свергнутого и впоследствии казненного президента Ирака Саддама Хусейна. На автомат была нанесена надпись, гласившая, что это подарок от отца. Сам Удей был убит.

Во время драки двух депутатов-единороссов в холле Госдумы у одного из них - Адама Делимханова - выпал золотой пистолет. Его противником в схватке был председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. Позже стороны заявили о примирении.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Комик Саша Барон Коэн высмеивает любовь диктаторов к золотому оружию

Из позолоченного пистолета в 2009 году был застрелен в Дубае герой России Сулим Ямадаев. Оружие было завезено на территорию страны в ходе визита чеченской делегации в ОАЭ.

Среди подозреваемых, которых задержала дубайская полиция, оказался Махди Лорния, которого СМИ называли личным конюхом главы Чечни Рамзана Кадырова.

Впоследствии Лорния вместе со своим подельником Махсуд-Джаном Исматовым получили пожизненные сроки, однако затем были отпущены из-под стражи, так как за них попросил кровный родственник жертвы - брат убитого Иса Ямадаев.

Правообладатель иллюстрации Родионов Владимир Image caption Премьер-министр России Дмитрий Медведев с сыном белорусского президента Колей

В 2009 году в ходе военных учений "Запад" Дмитрий Медведев, бывший тогда президентом России, встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко и его пятилетним сыном Колей. В кобуре у мальчика был золотой пистолет, который он продемонстрировал российскому лидеру.