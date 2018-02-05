Президент Азербайджана назначил досрочные выборы. Зачем ему это нужно?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вместо 17 октября граждане отправятся к урнам 11 апреля

Президент Азербайджана Ильхам Алиев перенес на полгода президентские выборы. Решение перенести голосование с октября на апрель сократит время для предвыборной кампании его конкурентов, говорят эксперты.

Алиев вправе объявлять внеочередные выборы после референдума 2016 года, который азербайджанская оппозиция расценивала как попытку усилить авторитарный характер правящего режима.

По итогам того же референдума срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет.

"Кризис усиливается"

Ильхам Алиев, находящийся у власти 14 лет, будет вновь участвовать в выборах. На прошлой неделе в качестве кандидата его выдвинула правящая партия "Новый Азербайджан".

Среди других кандидатов, чьи партии заявляли о президентских амбициях, - бывший председатель партии "Мусават" Иса Гамбар и лидер другой оппозиционной партии ПНФА (Народный фронт Азербайджана) Али Керимли.

Иса Гамбар связывает решение о переносе выборов с ухудшающимся экономическим состоянием страны, которое началось после падения стоимости нефти три года назад.

"Власти понимают, что кризис усиливается, и к концу года недовольство в обществе возрастет, а с ним и протестные настроения электората", - говорит он.

Лидер Народного фронта Азербайджана Али Керимли считает, что Алиев, перенося дату выборов, хочет сократить время для предвыборной подготовки своим конкурентам.

"Несколько месяцев ничего не изменят"

Депутат парламента Захид Орудж отметает подозрения оппозиционеров и говорит, что экономика тут ни при чем.

"В первую очередь это решение связано с тем, что в 2025 году парламентские и президентские выборы, согласно последнему референдуму, в связи с изменениями в конституцию, попали бы на одну дату", - говорит он. "Я считаю это решение верным, - говорит он.

По его словам, это решение не повлияет на шансы других кандидатов: "Если какие-то силы 25 лет не могут подготовиться, несколько месяцев ничего не изменят".

Общество не готово к выборам

С депутатом не согласен глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. По его словам, азербайджанское общество не готово к такой неожиданной перемене.

"Наше общество не готово к таким выборам, и, возможно, власти рассчитывали именно на это, чтобы провести эти поспешные выборы, - говорит он. - Мы много занимались мониторингом выборов, и за год до выборов все знали, когда те начнутся, плохо ли хорошо политические партии готовились к ним, в столице, в регионах, а сейчас за 2 месяца это физически невозможно".

Кроме того, по его словам, резкое сокращение времени до начала выборов может сильно затруднить работу международных мониторинговых групп, которые могут не успеть получить мандат.

В ЦИК сообщили, что для них это решение было новостью.

Азербайджан занял 148-е место (в категории "авторитарная страна") из 167 стран в Индексе демократии стран мира (The Democracy Index) исследовательского центра The Economist Intelligence Unit.