Восемь причин опасаться за будущее зимних Олимпиад
Напряженность на Корейском полуострове - не единственная причина, вызывавшая некоторые опасения по поводу зимних Олимпийских игр, начинающихся в пятницу в Пхёнчхане.
Впрочем, теперь уже есть все основания надеяться на успех этой Олимпиады. Но в будущем нас ждут проблемы, способные поставить под вопрос организацию зимних Олимпийских игр.
Экологические, финансовые и социальные факторы представляют собой серьезные угрозы зимним Играм.
Вот восемь причин опасаться за будущее зимних Олимпиад.
1. В мире будет меньше снега и меньше льда
По данным американского космического агентства НАСА, 2017 год стал третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений (с 1880 года). Ученые считают, что потепление - это долгосрочная тенденция.
Земной шар нагрелся в среднем на 1 градус Цельсия с начала индустриальной эпохи, но в горных регионах по всему миру потепление было более ощутимым.
Например, в Альпах температура в среднем поднялась на 2 градуса. Этого, согласно исследованию Европейского союза геологических наук, достаточно для того, чтобы прогнозировать к 2099 году сокращение снежного покрова в регионе на 30%.
Дальнейший анализ, проведенный учеными из Университета Ватерлоо в Канаде, включал города и страны, удостаивавшиеся права провести зимние Олимпийские игры. Этот отчет рисует еще более мрачную картину.
Предполагается, что только в 13 из 21 олимпийского города в 2050 году будет достаточно холодно, чтобы проводить соревнования по зимним видам спорта, а в 2080-х годах - только в восьми.
"В значительно более теплом мире будущего празднование двухсотлетия зимних Олимпийских игр в 2124 году представляется весьма проблематичным", - отмечает команда ученых.
Прогнозы остаются мрачными даже в случае позитивного развития событий - если выбросы в атмосферу будут соответствовать целям, установленным Парижским климатическим соглашением 2015 года.
2. Проблемы горнолыжных курортов
Последствия изменения климата уже привели к упадку нескольких горнолыжных курортов. В США, например, отсутствие снега является одной из причин закрытия с 1950 года более 600 горнолыжных зон. Средняя продолжительность сезона сократилась на неделю, согласно официальным статистическим данным.
В преддверии Игр в Южной Корее иностранные СМИ опубликовали фотографии с заброшенного горнолыжного курорта Косон, находящегося в 100 км от Олимпийского городка.
Этот курорт закрылся в 2006 году, и с тех пор число южнокорейцев, выбирающих горнолыжный отдых, резко упало.
Согласно прогнозу ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), выпущенному в 2007 году, Альпы, куда каждый год устремляются 44% всех любителей горных лыж, сталкиваются с серьезными проблемами.
Согласно исследованиям, 40% из 666 курортов в этом регионе могут закрыться, если температура там повысится еще на 2 градуса Цельсия.
3. Немногие города готовы проводить зимние Игры
В 2022 году Пекин войдет в историю, став вторым городом, организовавшим и зимние, и летние Олимпийские игры.
Но если летним Играм 2008 года в Пекине предшествовало острое соперничество с другими городами-кандидатами, то зимние Игры 2022 года достались китайцам довольно легко. Процесс отбора начался с шести заявок, но четыре города - Осло, Краков, Львов и Стокгольм - сами вышли еще до января 2015 года, когда МОК официально выбрал финалистов.
Все отказавшиеся от своих заявок города столкнулись с протестами населения, недовольного использованием государственных денег для покрытия высоких расходов на организацию Игр. В Осло даже норвежские спортивные организации выступили против участия города в отборе кандидатов.
В результате этого массового исхода в гонке остались лишь Пекин и Алматы, и китайская столица победила с отрывом в четыре голоса (44 против 40).
Чтобы соблазнить участников тендера на проведение Игр 2026 года, МОК, как сообщается, предложит почти миллиард долларов городу, в котором они пройдут.
4. Организация зимних Игр становится все дороже
Несмотря на то, что зимние Игры не столь масштабны, как летние, их организация обходится недешево. Согласно подсчетам, общий бюджет Игр в Южной Корее достигнет 13 миллиардов долларов, что более чем в два раза превышает сумму, затраченную на игры в Ванкувере в 2010 году.
Аналитики предполагают, что еще больше денег, около 50 миллиардов долларов, было потрачено правительством России на Игры 2014 года в Сочи.
Сторонники заявок на проведение крупных спортивных мероприятий часто ссылаются на фигурирующие в исследованиях экономические выгоды. Прежде всего, это вливание миллиардов долларов в местную экономику, способствующее созданию тысяч рабочих мест.
Однако все большее число экспертов утверждает, что реальный эффект таких инвестиций намного менее ощутим.
"Например, нет доказательств увеличения потока туристов. В Лондоне и Пекине, где проводились Олимпиады 2012 и 2008 годов, наблюдалось снижение числа туристов, которые боялись повышения цен на питание и жилье во время Игр", - говорит американский экономист Эндрю Цимбалист, автор книги "Циркус Максимус".
"На самом деле лучший способ получить положительный опыт проведения Олимпийских игр - это не принимать их", - утверждает ученый.
5. Увлечение зимними видами спорта, возможно, пошло на спад
Согласно последнему международному докладу по снежному и горному туризму, за последние шесть лет посещаемость горнолыжных курортов во всем мире сократилась почти на 10%. Это касается и таких традиционных центров как Соединенные Штаты, Канада, Франция, Швейцария, Италия и Япония.
Исключением является Китай: за тот же период в этой стране гораздо больше людей увлеклись горными лыжами.
В США, где живет больше всего горнолыжников в мире, увлечение этим видом идет на спад с 2011 года.
6. Летние Игры более выгодные...
МОК ведет переговоры о правах на трансляцию по телевидению как летних, так и для зимних Игр, не сложно догадаться, что более теплый вариант - более выгодный.
В 2011 году американская телекомпания NBC заплатила 3,4 млрд долларов за трансляцию всех Игр, вплоть до Токио-2020.
NBC заплатила 2 млрд долларов за трансляцию зимних Игр 2010 года и Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Она потеряла 233 млн долларов на первых и получила 120 млн прибыли на вторых - в основном благодаря продаже рекламного места.
7. ...потому что они более популярные
По данным МОК, 3,5 млрд человек смотрели по крайней мере одну минуту летней Олимпиады в Рио. 3,6 млрд человек смотрели не меньше минуты предыдущих летних Олимпийских игр в Лондоне.
Для сравнения: последние зимние Игры в Сочи (2014) привлекли 2,1 млрд, а зимние Игры в Ванкувере (2010) - 1,8 млрд зрителей.
8. Чемпионы зимних Игр не столь знамениты
Скорее всего, Уле-Эйнар Бьёрндален может расслабиться в общественных местах за пределами Скандинавии и некоторых европейских стран: его вряд ли узнают. Норвежский биатлонист - самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр (13 медалей, включая 8 золотых ).
Представьте себе, что происходит, когда на публике появляются чемпионы летних Олимпиад Усэйн Болт или Рафаэль Надаль.