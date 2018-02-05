Снегопады в России: ваши фото
По мере выпадения снега в центральных регионах России российские соцсети сами будто погружаются в сугробы. Ленты пестрят полными драматизма фото зимы. Подписчики нашего сообщества в сети "Фейсбук" поделились своими историями и фотографиями снегопада.
Полностью занесённый снегом транспорт - один из визуальных трендов понедельника в российских соцсетях.
"Хорошая, снежная зима, машину утром не откопали, пешком прошлась до метро. Хорошо для здоровья. А соседи всей семьёй откапывали", - пишет Ольга Шаповалова.
"Просто в магазин ходила. Очень красиво, но идти трудно", - замечает Елена Плотникова.
Снежные завалы, как это часто бывает, приводят к щекотливым ситуациям на дорогах.
Остановки общественного транспорта погребены под завалами снега.
"Просто шёл по улице и моё внимание привлёк человек с тележкой из супермаркета, по всей видимости, бездомный. Он с трудом волочил по снегу тележку, мешал проезжавшим водителям. Навстречу ему шло семейство, было видно, что детям такая погода в радость, в отличие от взрослых", - делится увиденным Алексей Перегудов.
Некоторые транспортные средства пришлось выталкивать целой командой.
Животные, не попавшие под снегопад, имели возможность насладиться контрастом между домашним уютом и снежной вакханалией на улице.
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