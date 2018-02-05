Снегопады в России: ваши фото

По мере выпадения снега в центральных регионах России российские соцсети сами будто погружаются в сугробы. Ленты пестрят полными драматизма фото зимы. Подписчики нашего сообщества в сети "Фейсбук" поделились своими историями и фотографиями снегопада.

Правообладатель иллюстрации Pavel Severov Image caption Таким увидел подмосковное Абрамцево читатель Би-би-си Павел Северов

Полностью занесённый снегом транспорт - один из визуальных трендов понедельника в российских соцсетях.

Правообладатель иллюстрации Sergey Shumilov Image caption Машины стали снежными фигурами во дворе Сергея Шумилова на Ленинском проспекте в Москве

"Хорошая, снежная зима, машину утром не откопали, пешком прошлась до метро. Хорошо для здоровья. А соседи всей семьёй откапывали", - пишет Ольга Шаповалова.

Правообладатель иллюстрации Olga Shapovalova Image caption Как минимум два поколения семьи пытаются прорваться к автомобилю на московском снимке Ольги Шаповаловой

"Просто в магазин ходила. Очень красиво, но идти трудно", - замечает Елена Плотникова.

Правообладатель иллюстрации Elena Plotnikova Image caption Елене Плотниковой удалось дойти до магазина в московском Кунцеве, но это было непросто

Снежные завалы, как это часто бывает, приводят к щекотливым ситуациям на дорогах.

Правообладатель иллюстрации Sergey Goncharov Image caption Вид из окна Сергея Гончарова даёт представление о масштабе московских пробок

Остановки общественного транспорта погребены под завалами снега.

Правообладатель иллюстрации Dmitri Goleminov Image caption Такую картину увидел на остановке автобуса в своём районе Москвы читатель Дмитрий Големинов

"Просто шёл по улице и моё внимание привлёк человек с тележкой из супермаркета, по всей видимости, бездомный. Он с трудом волочил по снегу тележку, мешал проезжавшим водителям. Навстречу ему шло семейство, было видно, что детям такая погода в радость, в отличие от взрослых", - делится увиденным Алексей Перегудов.

Правообладатель иллюстрации Aleksey Peregudov Image caption Элегичным вышел снимок Алексея Перегудова из подмосковной Балашихи

Некоторые транспортные средства пришлось выталкивать целой командой.

Правообладатель иллюстрации Nikolay Grinash Image caption Николай Гринаш засвидетельствовал "московскую народную забаву"

Животные, не попавшие под снегопад, имели возможность насладиться контрастом между домашним уютом и снежной вакханалией на улице.

Правообладатель иллюстрации Aleksey Kozlov Image caption Кошка Алексея Козлова может позволить себе смотреть на утопающий в снегу московский двор со стороны

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