Выборы, митинги, революции: о чем минобороны России опрашивает солдат

Правообладатель иллюстрации SERGEI SUPINSKY / Getty Images Image caption Cообщения из регионов подтверждают: власти интересуются протестными настроениями в армии

Министерство обороны России как минимум в одном военном округе раздает военнослужащим анкеты с вопросами об отношении к "несанкционированным сборам оппозиции" и готовности к "силовому противодействию лицам, призывающим к силовой смене строя", выяснила Русская служба Би-би-си.

Речь идет о Южном военном округе. Первым о том, что минобороны занялось там поиском несогласных среди военнослужащих, сообщил в "Твиттере" солдат срочной службы из Краснодарского края (он попросил Би-би-си не называть свое имя).

Военнослужащий опубликовал анкету, составленную, судя по "шапке", Главным управлением по работе с личным составом, а также социологическим центром минобороны.

Первые 50 вопросов в анкете - общеполитические. На них, по словам источника Би-би-си, отвечали все его сослуживцы. Среди вопросов были и такие:

(10-12) Кто, по вашему мнению, из прозападных политиков имеет наибольшую поддержку у населения страны и готов призвать к изменению государственного строя России путем "цветной революции"?

(13) Как вы относитесь к несанкционированным сборам (демонстрациям) оппозиции, выступающей с протестами против законной власти?

(14) Готовы ли вы в составе своего подразделения выполнить приказ но силовому противодействию лицам, призывающим к силовой смене конституционного строя Российской Федерации?

В отдельный блок попали вопросы о предстоящих 18 марта выборах президента России: так, минобороны интересует, за кого планируют голосовать военные, за кого они голосовали на президентских выборах 2012 года и выступления каких кандидатов им запомнились больше всего.

Вторая часть анкеты выполнена на бланке управления по работе с личным составом Южного военного округа. Всего в ней 19 вопросов - явно не социологических. По словам источника Би-би-си, эту часть анкеты выдавали небольшому числу его сослуживцев.

(9) Известно ли вам, что в различных городах страны проводятся акции и митинги, направленные на срыв выборов президента Российской Федерации?

(10-12) Политические взгляды каких из перечисленных оппозиционных политиков и общественных деятелей вы поддерживаете?

Алексей Навальный; Алексей Кудрин; Михаил Ходорковский; Ксения Собчак; Григорий Явлинский; другое (напишите):

(14) Кто из ваших сослуживцев открыто высказывается против действующего президента РФ и его деятельности? (напишите ФИО)

1 февраля об опросе военных сообщил интернет-канал оппозиционера Алексея Навального. После этого опубликовавший анкету солдат-срочник удалил свой "Твиттер": он опасается взысканий со стороны командования части.

Би-би-си связалась с военнослужащими, а также с комитетами солдатских матерей в нескольких регионах России и выяснила, что аналогичные анкеты заполняли в Ставропольском крае и в Чечне - оба региона относятся к Южному военному округу. Не знакомы с анкетой в Петербурге и Ленинградской области.

Минобороны пока официально не комментировала анкетирование - Би-би-си направило в ведомство запрос по этому поводу.

Законно ли это?

В законе нет прямого запрета как на политические опросы среди военнослужащих, так и на публикацию выдержек их таких опросов.

По словам юриста правозащитной организации "Солдатские матери Петербурга" Антона Щербака, военнослужащие пользуются всеми конституционными правами, но с оговорками. Им разрешено участвовать в митингах только на территории военной части. Разрешено состоять в общественных объединениях, но только тех, что не преследуют политические цели. Кроме того, военным запрещено хранить агитационные материалы.

"Мы не сталкивались с обращениями людей, которые бы говорили о давлении на них в связи с политическими взглядами, - отмечает юрист. - В то же время, к нам поступали обращения от военнослужащих, которые сообщали, что их уволили за отказ от участия в войне в Украине".

О чем еще спрашивает минобороны?

Минобороны не только самостоятельно проводит социологические опросы, но и заказывает такие опросы Всероссийскому центру изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, в 2015 и 2017 годах ВЦИОМ опросил 3 тысячи военнослужащих, членов их семей и молодых людей допризывного возраста (16-18 лет), а также 1,6 тысячи гражданских в рамках исследования под шифром "Доверие": целью было выяснить отношение к "мероприятиям, проводимым Вооруженными Силами" на фоне "возрастания угроз в связи с приближением НАТО к границам страны".

Еще один опрос ВЦИОМ проводил в 2014 году - под шифром "Содействие". Его целью было выяснить отношение граждан (как действующих военных, так и гражданских) к службе по контракту.

"В настоящее время отмечается засилье медиапродукции массовой культуры, ориентированной на потребности маргинальных слоев населения страны, что наносит серьезный ущерб воспитанию патриотизма и гражданственности у российской молодежи, а также негативно сказывается на их мотивации к военной службе по контракту в Вооруженных Силах", - говорилось в преамбуле исследования.

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUDRYAVTSEV / Getty Image caption Армия России не работает на митингах - в отличие от полиции и Росгвардии

По результатам опроса за 2015 год, уровень доверия к министру обороны Сергею Шойгу у населения в целом составил 88% (похожие цифры социологи фиксировали только в отношении президента Владимира Путина).

При этом 40% служащих по призыву, 39% контрактников, 37% членов семей военнослужащих и 30% офицеров оценили уровень материальной обеспеченности военных как средний или низкий.

Кроме того, 13% членов семей военнослужащих, 11% служащих по призыву, 9% служащих по контракту и 7% офицеров признали, что в армии существует дедовщина.

Что минобороны будет делать дальше?

Возвращать политруков - так в советское время называли лиц, ответственных за политическое просвещение в частях.

5 февраля заместитель председателя общественного совета при минобороны Александр Каньшин сообщил "Интерфаксу", что в армии на базе существующих воспитательных структур будет создано главное военно-политическое управление.

"Необходима коренная перестройка и значительное усиление всей структуры в Вооруженных силах, которая будет организовывать, проводить и отвечать за морально-идеологическую составляющую в российской армии, тщательно учитывать в своей деятельности общественно-политическую ситуацию в стране, умело направлять энергию армейских коллективов на укрепление обороноспособности страны и повышение боеготовности войск", - сказал Каньшин.

Орган военно-политического управления существовал в Советской армии с 1919 по 1991 годы. Наименование структуры неоднократно менялось.