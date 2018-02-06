СМИ России: правительство Дагестана очищают от кланов

В обзоре российских газет за 6 февраля:

"Коммерсант" и РБК: аресты в Дагестане

Газета "Коммерсант" рассказывает о массовых задержаниях высокопоставленных чиновников в Дагестане. Подобное произошло, по мнению газеты, в России впервые.

В понедельник были задержаны и отправлены в Москву врио премьера Дагестана Абдусамад Гамидов, два его заместителя и бывший министр образования республики, подозреваемые в хищении бюджетных средств.

Вечером того же дня все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Новым врио премьера был назначен Анатолий Карибов.

Более того, отмечают собеседники "Коммерсанта", близкие к расследованию, это только начало декриминализации республики, в рамках которой под следствием могут оказаться еще десятки чиновников, в том числе из силовых структур.

Последнее не исключает и бывший вице-премьер Дагестана, депутат Госдумы Ризван Курбанов.

"Проверки и расследования должны быть проведены не только в отношении членов правительства, но также руководителей некоторых правоохранительных и контролирующих органов, годами закрывавших глаза на многомиллионные хищения",- считает Курбанов.

"Действия федерального центра в Дагестане вызваны желанием навести в этой республике элементарный порядок, снизить уровень коррупции, которая приобрела уже катастрофические размеры", - так прокомментировал "Коммерсанту" задержания высокопоставленных дагестанских чиновников кавказовед Алексей Малашенко.

По его мнению, события в Дагестане развиваются по разработанному в Москве плану декриминализации.

"Дагестан - самый крупный субъект в регионе. Если федеральному центру удастся навести тут порядок, обуздать коррупцию, а главное - разрушить кланы, подмявшие под себя всю республику, то это позитивно скажется на ситуации во всем Северо-Кавказском округе", - считает эксперт.

Атака на элиты республики связана с приходом в регион нового руководителя, генерал-полковника милиции, бывшего главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева, прокомментировал газете РБК экс-министр печати и массовых коммуникаций Дагестана Нариман Гаджиев.

"Это показательная порка, силовикам необходимо наладить контроль в малоконтролируемом регионе, одиозных почистить, своих людей расставить. Когда Васильев пришел в регион, он увидел масштабы воровства и коррупции", - отметил Гаджиев.

А старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин считает, что антикоррупционная зачистка в Дагестане означает окончательный крах старой модели управления в регионе.

"Ведомости": как спецслужбы стали престижными

Газета "Ведомости" в редакционном комментарии свежего номера разбирается, почему почти половина россиян хотели бы видеть своих детей чекистами: рост популярности спецслужб за период, практически совпадающий со временем пребывания Владимира Путина у власти, зафиксировал опрос фонда "Общественное мнение".

Издание считает, что рост престижа спецслужб обусловлен усиливающееся конфронтацией с Западом.

"Сформированный прежде всего телевизором синдром осажденной крепости создает в умах необходимость отражать происки враждебных сил, - приводит газета мнение заведующего отделом ФОМа Григория Кертмана. - Информация о совершенных и предотвращенных терактах в России и за рубежом подтверждает смысл существования спецслужб для граждан. Опасность их вмешательства в повседневную частную жизнь в массовом восприятии отходит на второй план".

Кроме того, выпущенные в последние годы героические сериалы о чекистах ослабили негатив от репрессий советского периода, отмечают "Ведомости". Также на умонастроения россиян повлияла и личность Владимира Путина и многих его соратников - выходцев из спецслужб. В глазах многих - это эффективный социальный лифт.

"Громкие дела против губернаторов, чиновников и силовиков убедили россиян, что ФСБ победила соперников в негласной схватке спецслужб и заняла высшую позицию в их иерархии. Она стала всеобщим контролером - и правоохранительных структур, и госаппарата", - полагает политолог Николай Петров.

Люди видят, что именно чекисты, а не бизнесмены или чиновники - настоящие хозяева положения в стране, и хотят такого же жизненного успеха для близких, констатирует издание.

"Ведомости": долой банкоматы?

Газета "Ведомости" рассказывает, что скоро россияне смогут снимать деньги с карт на кассах магазинов. Сейчас банки и платежные системы тестируют соответствующий сервис. По данным газеты, Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов в этом направлении.

"Мне, пожалуйста, два пива и две тысячи", - так можно будет обратиться к кассиру в магазине, если проект заработает, иронизируют "Ведомости".

Газета отмечает, что сервисом Сбербанка, если он будет запущен, смогут воспользоваться только держатели его карт, причем только в тех магазинах, которые обслуживает сам Сбербанк. В таком случае банк может самостоятельно обработать транзакцию, не отправляя ее в платежную систему и, следовательно, не завися от нее.

Впрочем, Сбербанк выпустил примерно половину карт и обслуживает более половины торговых точек в стране.

Возможность внедрения в России этой технологии изучает и платежная система Mastercard, рассказывают три участника платежного рынка, и подтверждает представитель системы. Mastercard проводила тесты с несколькими банками, среди которых ВТБ и "Русский стандарт".

При этом газета отмечает, что технология Mastercard позволяет снимать наличные в кассе только при совершении покупки. Сбербанк тестировал как этот вариант, так и другой - без привязки к оплате товара. В итоге он признал предпочтительным последний.

Что еще почитать:

Подробности о массовых арестах чиновников высшего звена в Дагестане и о том, что за этим последует - материал в свежем выпуске газеты РБК. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/06/5a78680d9a79474a72f4c662

Эксперты Алексея Кудрина нашли деньги на ускорение экономики, пишет газета "Ведомости". Альтернатива повышению налогов - приватизация крупных компаний. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/02/06/750021-kudrina-uskorenie-ekonomiki

Глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков на страницах РБК пишет о том, как власть в России усиливает контроль за Рунетом. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/06/5a782b7f9a7947028e540d26

После широкой общественной кампании из следственного изолятора выпустили врача-гематолога Елену Мисюрину. Об этом репортаж "Медузы". https://meduza.io/feature/2018/02/05/kogo-posadit-vmesto-eleny-misyurinoy

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си