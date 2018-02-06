Пресса Британии: перевыборы Путина обеспечены, но что дальше?

В обзоре британских газет 6 февраля:

Проблема Путина: перевыборы гарантированы, но что дальше?

Казалось бы, за шесть недель до президентских выборов в России там должна вестись бурная предвыборная кампания, пишет московский корреспондент газеты Guardian Шон Уокер. Но нет, ведь победа, по общему мнению, у Путина уже в кармане. Российскую элиту куда больше волнует, что будет в 2024 году.

В самом деле, если сегодня главная головная боль Кремля - как обеспечить максимальную явку избирателей, то проблема 2024 года намного серьезнее.

"С годами доминирующая роль Путина в российской политике возросла настолько, что несмотря на все подковерные интриги, представить себе Кремль без этого главного арбитра очень сложно".

К 2024 году Путину будет уже 72, напоминает автор статьи, но он здоров и легко потянет еще 10 лет у власти, тем более что при нем политическое поле было настолько расчищено, что реальных конкурентов не видно.

Однако конституция не позволяет президенту оставаться у власти более двух сроков подряд. Путин однажды уже успешно обошел этот препон, на один срок поменявшись местами с Медведевым. За это время срок президентства был продлен до шести лет, однако еще в 2008 году Путин дал понять, что не станет менять конституцию, а значит к 2024 году встанет вопрос преемника.

Ссылаясь на свой источник, близкий к Кремлю, Уокер предполагает, что Путин может предложить на роль нового президента кого-то из своего близкого окружения, а сам выберет церемониальную роль вроде спикера Думы, которая, однако, позволит ему по-прежнему держать ситуацию под контролем.

Теоретически есть и другие варианты, к примеру, возвращение монархии и провозглашение Путина царем, напоминает корреспондент Guardian. И хотя такого поворота событий мало кто ожидает всерьез, сами разговоры о таком варианте свидетельствуют о практически полном отсутствии альтернатив.

"Брексит": свет в конце тоннеля есть, нужен лишь четкий план

Все мы видели фильмы, где на крыше поезда, приближающегося к туннелю, идет борьба не на жизнь а на смерть. С этой аллегории начинает свою статью в газете Daily Telegraph бывший лидер консерваторов Уильям Хейг.

Вот и в британской политике происходит нечто похожее по мере того, как стремительно приближается дата окончательного "брексита". И как в кино, этот поезд не остановить и машиниста не поменять, потому что любая попытка выбрать нового премьера будет означать, что правительство, Консервативная партия и сам процесс "брексита" сойдут с рельсов.

Ситуация, что и говорить, сложная, время поджимает, так что же делать министрам? - задается вопросом Хейг.

И сам же на него отвечает: начать следует с выработки общей позиции по торговому соглашению с ЕС. Это не значит, что нужно сразу оговаривать все пункты и детали. Недомолвки и осторожность, как показывает практика, идут лишь на пользу, ведь если бы Тереза Мэй еще а августе огласила подробности промежуточного соглашения, то в декабре его отвергли бы не только представители ЕС, но и многие ее соратники по партии.

Кабинет министров, полагает Хейг, должен прийти к единому мнению о том, что следует добиваться свободной торговли без таможенных пошлин на товары, системы взаимного зачета финансовых и иных услуг, но при этом быть готовым принять международные конкурентные правила, если Брюссель не согласится пойти на такую сделку.

Ключевые министры должны проводить ежедневные встречи, обмениваться взглядами на сложившуюся ситуацию, устранять противоречия и вырабатывать стратегию, как если бы шла война, и им нужно было планировать ежедневные военные действия. Только тогда они смогут противопоставить что-то оппозиции, которая использует "брексит" с единственной целью - свалить нынешнее правительство, а также помешать стратегии Евросоюза, который тоже делает ставку на внутренний раскол.

И, наконец, пишет Хейг, необходимо нарисовать оптимистическую картину будущего. Сделать это и спроецировать такую картину на весь мир крайне трудно в обстановке сиюминутных споров. Но без этого тоже не обойтись.

Мои бывшие коллеги по кабинету вполне способны на все это, пишет Хейг, ведь несмотря на все трудности последних месяцев они смогли принять бюджет, заключить толковый промежуточный договор с ЕС и протащить законопроект о выходе из ЕС через палату общин. Теперь, если они не будут отвлекаться на второстепенные детали, решат, как быть с таможенным союзом, и смогут порадовать население планами на светлое будущее, они сумеют проскочить этот злополучный туннель.

Хакер, которого простили, пока…

Британский хакер Лори Лав, экстрадиции которого добивались Соединенные Штаты, вышел на свободу, - пишет в редакционной статье Times. Эксперты в Высоком суде смогли доказать, что подверженный депрессии и страдающий синдромом Аспергера хакер может запросто покончить жизнь самоубийством, если окажется в американской тюрьме, а значит, высылать его в США негуманно. Но точку в этой истории ставить рано, считает газета.

Хакеры серьезно угрожают национальной безопасности и способны причинить многомилионные урон. Они действуют анонимно и могут совершить нападение на любую цель из любой точки. Лори Лава, в частности, подозревали в том, что он проник в компьютерную сеть НАСА, Федерального резерва, Пентагона и ФБР, не выходя из родительского дома в Саффолке.

Организации, предположительно избранные этим хакером в качестве мишеней, постоянно вынуждены остерегаться кибератак со стороны враждебных государств и преступных сообществ, и американцы готовы применить всю силу закона против нападающих.

Поэтому рекомендации, данные судьей Королевской прокурорской службе, не менее важны, чем его решение отпустить пока Лава на свободу.

А рекомендация главного судьи заключалась в том, пишет Times, что несмотря на психологические проблемы Лава, не было бы ничего страшного в том, чтобы отдать его под суд в Англии.

Более того, Королевской прокурорской службе, по мнению главного судьи, следовало бы приложить максимум усилий, чтобы устроить такой суд если, конечно, американская сторона предоставит веские доказательства его виновности. И только тогда все заинтересованные стороны смогут согласиться с тем, что в экстрадиции не было необходимости.

Сам Лори Лав в суде выразил надежду на то, что он мог бы способствовать лучшему пониманию той проблемы, которая ассоциируется с депрессией. Что ж, пишет газета, возможно в тюрьме ему представилась бы такая возможность.

К тому же он мог бы с пользой применить там свои таланты. Он ведь утверждал, что киберзащита Запада ему не помеха, так вот и поработал бы в свободное время над укреплением этой защиты.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com