"Зачем ограничивать любовь?", или Как живут полиаморы

Image caption Оливер, Нони и Морган - в полиаморных отношениях

Нони полиаморна - у нее два бойфренда, и к обоим она относится одинаково серьезно.

Она говорит, что чувствовала себя в моногамных отношениях будто в ловушке - неважно, насколько она была влюблена. Нони 23 года, она живет в шотландском городе Норт-Берик.

В документальном фильме Би-би-си "Любовь без границ" она заявляет: "Это нормально, когда партнер один. Но я не понимаю, почему я должна искусственно ограничивать любовь, которую несу миру".

"Я жадная, - признается она. - Мне нравится, когда я нравлюсь людям".

Открытые отношения

Полиамория - это возможность иметь несколько романтических связей одновременно, с согласия и одобрения всех участников таких отношений.

Нони говорит, что это может включать в себя и немоногамные практики, такие как обмен партнерами, однако для нее здесь существует этика, и важны отношения с каждым отдельным человеком.

Image caption У Моргана и Нони, кроме друг друга, есть и другие партнеры

Нони состоит в отношениях с Морганом, 27-летним администратором, и Оливером, 24-летним выпускником театральной школы.

Она познакомилась с Морганом через приложение для знакомств Tinder пару лет назад, когда жила в городе Данди.

Морган на тот момент был в отношениях с девушкой по имени Хэнни уже четыре года - и они до сих пор вместе.

"Это Хэнни подала мне идею о полиамории", - говорит Морган.

"Когда я говорю об этом людям, они удивляются, так как думают, что открытые отношения - это однозначно идея мужчины, потому что подразумевает много секса, верно? Больше общения и немного больше секса", - говорит он.

"Взаимная радость"

Нони говорит, что Морган хорош в "эмоциональном общении", что помогло им сохранить отношения, несмотря на то, что позже девушка переехала изучать театральное искусство в Эдинбург.

Как говорит Морган, у Хэнни нет отношений с кем-то еще, но она рада его общению с Нони.

Он говорит, что она воодушевляет и поддерживает его. "Это взаимная радость для нас", - считает он.

Image caption Нони встречается с Оливером 1,5 года

Оливер - "мета" Моргана. Это термин полиаморов, обозначающий партнера твоего возлюбленного, с которым ты не имеешь сексуальных или романтических отношений.

Оливер и Нони встречаются уже 1,5 года. Они познакомились на фестивале искусств Фриндж в Эдинбурге пару лет назад и начали встречаться после того, как вместе поучаствовали в шоу в 2016-м.

Он говорит, что Нони с самого начала четко обозначила, что она - полиамор.

"Это ее сущность, и это здорово", - говорит он.

Оливер, однако, говорит, что был в раздумьях, прежде чем решиться на отношения с кем-то, у кого уже был другой партнер.

"Не то чтобы это было проблемой, но вдруг потом будут трудности?".

Неважно, насколько я люблю одного - второй не лишится внимания Нони

"Потому что, когда только начинаешь с кем-то встречаться, это одно, но когда все становится серьезно, думаешь - а вдруг я начну ревновать? Может ли мое отношение к этому измениться?"

"Но потом я просто решил, что мне нравится Нони, и я приму это".

Так как это открытые отношения, Оливер тоже может встречаться с другими, если и когда захочет.

"Если это случится, хорошо, но я никого не ищу", - говорит он. "Я не против этой идеи".

Нони, в свою очередь, говорит, что была бы рада, если бы он кого-то встретил.

Другой формат

Хотя Нони видится с Оливером гораздо чаще, потому что он ближе живет, она разговаривает с Морганом каждый день.

Она говорит, что нет никаких предпочтений, и отношения с каждым - совершенно разные.

"Это как выбирать между шоколадом и театром - я люблю и то, и другое", - говорит она.

Image caption Нони считает, что безопасный секс крайне важен, когда ты часть "любовной цепочки"

"Это то, как я это вижу. Неважно, насколько я люблю одного - второй не лишится внимания".

"Отношения могут принимать разные формы, но они оба одинаково важны для меня".

Мы не первооткрыватели, но мы создаем среду для здорового общества Нони

Нони добавляет, что серьезно относится к обоим своим партнерам, но ее отношения с ними разные.

Другим "этическим" аспектом полиамории Нони называет важность защиты друг друга от заболеваний, передающихся половым путем.

"Необходимо пользоваться презервативами и говорить партнерам, если с кем-то ты их не используешь, чтобы полиамория была безопасной и этичной, иначе я могу подхватить что-то, что может навредить здоровью моего возлюбленного и его "мета".

Нони утверждает, что полиамория не мешает созданию семьи, и хочет продолжать такие отношения.

"Я знаю полиаморов, у которых есть дети. Есть мнение, что полиамория относится к сексу, но это необязательно. Вовсе не нужно устраивать оргии".

Мнение о том, что у ребенка должна быть одна мать и один отец, откровенно устарело, считает Нони.

Моногамная страна

Нони говорит, что полиамория все еще остается табу, хотя в ней нет ничего нового. Возможно, это отношение изменится.

"Люди практиковали полиаморные отношения все время их существования", - поясняет она.

"Шотландия - весьма моногамная страна. Чем больше мы говорим об этом с людьми, тем более приемлемым это становится, медленно, но верно".

"Мы не первооткрыватели, но мы создаем среду для здорового общества", - говорит Нони.