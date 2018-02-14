Умер Морган Цвангираи. Кем был главный оппозиционер Зимбабве?

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Морган Цвангираи, в течение многих лет возглавлявший оппозицию режиму президента Роберта Мугабе в Зимбабве, умер от рака в больнице в ЮАР в возрасте 65 лет.

Морган Цвангираи был самым эффективным лидером оппозиции в Зимбабве со времени объявления независимости страны.

Ему удалось сплотить различные политические силы оппозиции в рамках "Движения за демократические перемены (MDC)".

Несмотря на это, президенту Зимбабве Роберту Мугабе постоянно удавалось переигрывать его на политической арене. Роберт Мугабе отказывался уходить от власти.

Одно время Морган Цвангираи занимал пост премьер-министра, но ему так и не удалось провести серьезные реформы. Он, однако, сыграл важную роль в свержении Роберта Мугабе в 2017 году.

Морган Ричард Цвангираи родился в семье плотника 10 марта 1952 года в районе Гуту в Южной Родезии, как тогда называлась Зимбабве.

В 16-летнем возрасте ему пришлось уйти из школы и стать ткачом на текстильной фабрике. После этого он работал на никеледобывающей шахте примерно в 75 километрах к северо-востоку от Хараре.

Там он стал активистом профсоюзного движения и был избран в исполком Национального профсоюза шахтеров.

После того как Зимбабве получила независимость в 1980 году, Цвангираи вступил в партию Роберта Мугабе "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" (Zanu-PF) и поднялся до уровня руководства партии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Цваниграи стал активистом профсоюзного движения на шахте в районе Биндура

К концу 1980-х годов возглавил Конгресс профсоюзов Зимбабве, который был создан после обретения страной независимости.

Со временем Конгресс профсоюзов стал обрывать свои связи с Zanu-PF, и Цвангираи оказался во главе мощной оппозиционно настроенной организации.

В декабре 1997 года и начале 1998-го он организовал серию забастовок против повышения налогов. Забастовки парализовали страну.

В результате правительство Роберта Мугабе было вынуждено отменить повышение налогов.

Беспрецедентный результат

В 1999 году Морган Цвангираи основал движение MDC, которое пользовалось поддержкой молодых зимбабвийцев, в особенности в городах.

Их мало интересовала роль, которую Роберт Мугабе сыграл в движении освобождения. Молодое поколение было возмущено некомпетентным управлением экономикой.

Всего несколько месяцев спустя, благодаря усилиям MDC, правительство потерпело поражение на референдуме по вопросу конституционной реформы.

На выборах 2000-года MDC удалось подорвать практическую монополию на власть со стороны Zanu-PF. MDC одержала победу в 57 одномандатных округах, а Zanu-PF - в 62-х.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Результаты выборов 2000 года подорвали монополию на власть правящей партии Мугабе

Роберт Мугабе стал рассматривать Цвангираи как серьезного и опасного соперника. Вскоре после выборов он был арестован по обвинению в угрозах президенту. Суд оправдал Цвангираи.

Раскол

В 2003 году Морган Цвангираи был вновь арестован после того, как во время пресс-конференции он обвинил Мугабе в том, что тот прибегает к насилию и запугиванию для того, чтобы остаться у власти.

В 2005 году в рядах MDC начались разногласия, так как многие члены движения, в том числе и Цвангираи, призывали бойкотировать любые выборы при отсутствии гарантий, что они будут честными и свободными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Цвангираи, как и многие другие сторонники оппозиции, был избит полицией во время демонстрации

Раскол в рядах оппозиционного движения привел к его сокрушительному поражению на выборах в сенат.

Тем не менее, президент Мугабе считал MDC серьезной угрозой.

В 2007 году Морган Цвангираи был вновь арестован, но на этот раз он был доставлен в казармы спецназа, где был жестоко избит. У него был перелом черепа и внутреннее кровоизлияние.

После избиения он был доставлен в больницу, где телеоператор Эдвард Чикомба заснял его ранения, а затем тайно вывез эту запись из страны. Позднее Чикомба был похищен и убит.

Власть без власти

В марте 2008 года в Зимбабве вновь прошли президентские и парламентские выборы.

На пост президента претендовали Роберт Мугабе и Морган Цвангираи. Но избирательная комиссия более месяца отказывалась обнародовать результаты президентских выборов. Оппозиция опасалась, что идет подтасовка голосов.

После пересчета бюллетеней избирательная комиссия объявила, что ни одному из кандидатов не удалось набрать 50% голосов, и постановила провести перевыборы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на улыбки, президент Мугабе не был намерен делиться властью

Объединенные фракции MDC получили большинство мест в парламенте. Морган Цвангираи вновь начал предвыборную президентскую кампанию.

Но сторонники Мугабе и силовики все чаще прибегали к насилию. Митинги и демонстрации MDC разгонялись силой, а сторонников Цвангираи избивали и убивали.

За несколько дней до повторных выборов Цвангираи заявил, что свободные и справедливые выборы в таких условиях невозможны, и снял свою кандидатуру.

Так как Роберт Мугабе остался единственным кандидатом, он был избран президентом.

В июле 2008 года Морган Цвангираи встретился с Робертом Мугабе, после чего начались переговоры о возможности раздела власти.

Провал

На фоне продолжающегося насилия обе стороны заключили соглашение, согласно которому Роберт Мугабе согласился передать Моргану Цвангираи оперативный контроль над работой правительства.

В феврале 2009 года Цвангираи принял присягу премьер-министра.

Но, несмотря на соглашение, Роберт Мугабе оставил бразды правления в своих руках.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Морган Цвангираи был хорошим оратором

Цвангираи так и не удалось взять в свои руки реальную власть.

В результате его репутация пошатнулась, и на выборах 2013 года MDC потерпело сокрушительное поражение.

Через два месяца Цвангираи ушел в отставку, а Мугабе, чтобы продемонстрировать, кто и в самом деле хозяин страны, упразднил пост премьер-министра.

Морган Цвангираи был хорошим оратором и организатором, но ему не хватало таланта политического маневрирования.

Цвангираи был храбрым человеком, не уступавшим перед насилием и запугиванием. Ему удалось дать простым зимбабвийцам надежду на то, что альтернатива режиму Мугабе существует.

И Цвангираи дожил до момента свержения президента Мугабе - человека, с которым он так долго боролся.