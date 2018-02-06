100 лет борьбы за равноправие: смогут ли в Британии оправдать суфражисток?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Студентки Лондонского университета организовали реконструкцию марша суфражисток

В Соединенном Королевстве отмечают столетие провозглашения Акта о народном представительстве, разрешившего женщинам участвовать в выборах. Однако смогут ли в Британии оправдать женщин, боровшихся за право голоса и осужденных за это, остается пока открытым вопросом.

Шестого февраля 1918 года был принят Акт о народном представительстве, который дал право голосовать женщинам, достигшим 30-летнего возраста.

На Трафальгарской площади в Лондоне во вторник выставили фигуры с изображением суфражисток. Вокруг них собираются туристы и жители города - как женщины, так и мужчины.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption На Трафальгарской площади в Лондоне во вторник выставили фигуры с изображением суфражисток

Студентки Лондонского университета организовали реконструкцию марша суфражисток.

Лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон присоединилась к кампании "общества Фосетт": совместно с потомками суфражисток они призывают пересмотреть обвинения женщинам, боровшимся за право голосовать.

В то же время министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что рассмотрит прошение о пересмотре обвинений, но добавила, что осуществить это будет непросто.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что если бы у власти сейчас были лейбористы, они бы отменили обвинительные приговоры суфражисткам и принесли официальные извинения.

Правообладатель иллюстрации Library of Congress

Премьр-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью Радио 4 заявила, что право голоса стало первым шагом к тому, что сегодня женщины полноправно принимают участие общественной жизни.

Тереза Мэй - вторая в британской истории женщина-премьер. Крестная Мэй была суфражисткой.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Терезы Мэй - вторая женщина-премьера Великобритании.

Тысячи арестованных

Акт 6 февраля 1918 года также узаконил право голосовать женщинам, отвечающим минимальным требованиям по имуществу в собственности и не ограниченным в правах, а также отменил все существовавшие ранее имущественные цензы для избирателей-мужчин.

Однако многие из тех, кто боролся за то, чтобы этот закон стал реальностью, лишились своей свободы.

В частности, в тюрьму отправили основательницу "Женского социально-политического объединения" Эммелин Панкхерст и лидеров суфражисток Эмили Дэвидсон и Флору Драммонд.

Мисс Дэвидсон признали виновной в том, что она поместила "опасное вещество" в почтовый ящик возле парламента, и приговорили к шести месяцам заключения в тюрьме Холлоуэй (именно там отбывали срок многие суфражистки, а также Оскар Уайльд, осужденный за гомосексуализм.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Флора Драммонд, которую сажали в тюрьму девять раз, инструктирует суфражисток, 1908 год

Согласно официальным данным, в 1906-1914 годы были арестованы более 1300 суфражисток, многих из них посадили в тюрьму.

Полноценное право голоса женщины получили не сразу:

6 февраля 1918 - принят Акт о народном представительстве, разрешивший голосовать женщинам после 30, имеющим собственность и не ограниченным в правах.

- принят Акт о народном представительстве, разрешивший голосовать женщинам после 30, имеющим собственность и не ограниченным в правах. 21 ноября 1918 - женщины получили право избираться в парламент

- женщины получили право избираться в парламент 14 декабря 1918 - первое голосование женщин на всеобщих выборах

- первое голосование женщин на всеобщих выборах 1928 - получили право голосовать все женщины, достигшие 21 года

- получили право голосовать все женщины, достигшие 21 года 30 мая 1929 - впервые голосовали женщины 21-29 лет.

Исправить статус "исправлявшим неправильное"

Лидер шотландских тори Рут Дэвидсон сообщила, что поддерживает призыв посмертно оправдать осужденных женщин, поскольку они просто "исправляли неправильное" в несправедливом законе.

В своей заметке для Daily Telegraph мисс Дэвидсон пишет: "Существовавшее тогда неравенство - единственная причина, по которой я поддерживаю призывы о посмертном оправдании суфражисток, осужденных за то, что они эту несправедливость исправляли".

А руководительница "Общества Фосетт" Сем Сметтерс отметила, что, оправдав осужденных 100 лет назад женщин, им бы воздали должное.

Министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что рассмотрит прошение о пересмотре обвинений, но добавила, что принять его будет сложно.

В комментарии программе "Сегодня" на Радио-4 она заявила: "Если вы хотите юридически оправдать такие действия, как поджог и акты насилия, то вы должны понимать, что это не так просто, как может показаться".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сотни людей выйшли на улицы, чтобы увидеть группу суфражисток, включая Эммелин Панкхерст, выпущенных из тюрьмы Холлоуэй

Как будут отмечать это событие

Премьер-министр Великобритании, как ожидается, во время своей речи в Манчестере даст старт программе Vote 100 - череде мероприятий по празднованию столетней годовщины женской борьбы за права, которые будут продолжаться целый год.

На прием в парламенте приглашены депутаты-женщины всех созывов.

Парламентский архив Великобритании впервые представит публике сам Акт о народном представительстве 1918-го года.

Также будут показаны еще три закона: давшие право женщинам голосовать на равных с мужчинами условиях и позволившие женщинам становится депутатами и членами Палаты лордов.

На Трафальгарской площади в Лондоне откроется выставка портретов центральных фигур суфражистского движения в натуральную величину.

Выставка портретов суфражисток пройдет и в здании лондонской мэрии.

А программа "Сегодня" на Радио-4 решила отметить годовщину тем, что дала мужчинам выходной: над выпуском сегодняшней программы трудятся только женщины.