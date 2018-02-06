100 лет борьбы за равноправие: смогут ли в Британии оправдать суфражисток?
В Соединенном Королевстве отмечают столетие провозглашения Акта о народном представительстве, разрешившего женщинам участвовать в выборах. Однако смогут ли в Британии оправдать женщин, боровшихся за право голоса и осужденных за это, остается пока открытым вопросом.
Шестого февраля 1918 года был принят Акт о народном представительстве, который дал право голосовать женщинам, достигшим 30-летнего возраста.
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На Трафальгарской площади в Лондоне во вторник выставили фигуры с изображением суфражисток. Вокруг них собираются туристы и жители города - как женщины, так и мужчины.
Студентки Лондонского университета организовали реконструкцию марша суфражисток.
Лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон присоединилась к кампании "общества Фосетт": совместно с потомками суфражисток они призывают пересмотреть обвинения женщинам, боровшимся за право голосовать.
В то же время министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что рассмотрит прошение о пересмотре обвинений, но добавила, что осуществить это будет непросто.
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что если бы у власти сейчас были лейбористы, они бы отменили обвинительные приговоры суфражисткам и принесли официальные извинения.
Премьр-министр Великобритании Тереза Мэй в интервью Радио 4 заявила, что право голоса стало первым шагом к тому, что сегодня женщины полноправно принимают участие общественной жизни.
Тереза Мэй - вторая в британской истории женщина-премьер. Крестная Мэй была суфражисткой.
Тысячи арестованных
Акт 6 февраля 1918 года также узаконил право голосовать женщинам, отвечающим минимальным требованиям по имуществу в собственности и не ограниченным в правах, а также отменил все существовавшие ранее имущественные цензы для избирателей-мужчин.
Однако многие из тех, кто боролся за то, чтобы этот закон стал реальностью, лишились своей свободы.
В частности, в тюрьму отправили основательницу "Женского социально-политического объединения" Эммелин Панкхерст и лидеров суфражисток Эмили Дэвидсон и Флору Драммонд.
Мисс Дэвидсон признали виновной в том, что она поместила "опасное вещество" в почтовый ящик возле парламента, и приговорили к шести месяцам заключения в тюрьме Холлоуэй (именно там отбывали срок многие суфражистки, а также Оскар Уайльд, осужденный за гомосексуализм.
Согласно официальным данным, в 1906-1914 годы были арестованы более 1300 суфражисток, многих из них посадили в тюрьму.
Полноценное право голоса женщины получили не сразу:
- 6 февраля 1918 - принят Акт о народном представительстве, разрешивший голосовать женщинам после 30, имеющим собственность и не ограниченным в правах.
- 21 ноября 1918 - женщины получили право избираться в парламент
- 14 декабря 1918 - первое голосование женщин на всеобщих выборах
- 1928 - получили право голосовать все женщины, достигшие 21 года
- 30 мая 1929 - впервые голосовали женщины 21-29 лет.
Исправить статус "исправлявшим неправильное"
Лидер шотландских тори Рут Дэвидсон сообщила, что поддерживает призыв посмертно оправдать осужденных женщин, поскольку они просто "исправляли неправильное" в несправедливом законе.
В своей заметке для Daily Telegraph мисс Дэвидсон пишет: "Существовавшее тогда неравенство - единственная причина, по которой я поддерживаю призывы о посмертном оправдании суфражисток, осужденных за то, что они эту несправедливость исправляли".
А руководительница "Общества Фосетт" Сем Сметтерс отметила, что, оправдав осужденных 100 лет назад женщин, им бы воздали должное.
Министр внутренних дел Эмбер Радд заявила, что рассмотрит прошение о пересмотре обвинений, но добавила, что принять его будет сложно.
В комментарии программе "Сегодня" на Радио-4 она заявила: "Если вы хотите юридически оправдать такие действия, как поджог и акты насилия, то вы должны понимать, что это не так просто, как может показаться".
Как будут отмечать это событие
Премьер-министр Великобритании, как ожидается, во время своей речи в Манчестере даст старт программе Vote 100 - череде мероприятий по празднованию столетней годовщины женской борьбы за права, которые будут продолжаться целый год.
- На прием в парламенте приглашены депутаты-женщины всех созывов.
- Парламентский архив Великобритании впервые представит публике сам Акт о народном представительстве 1918-го года.
- Также будут показаны еще три закона: давшие право женщинам голосовать на равных с мужчинами условиях и позволившие женщинам становится депутатами и членами Палаты лордов.
- На Трафальгарской площади в Лондоне откроется выставка портретов центральных фигур суфражистского движения в натуральную величину.
- Выставка портретов суфражисток пройдет и в здании лондонской мэрии.
А программа "Сегодня" на Радио-4 решила отметить годовщину тем, что дала мужчинам выходной: над выпуском сегодняшней программы трудятся только женщины.