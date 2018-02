Олимпийцам с Севера в Южной Корее рады не все

Правообладатель иллюстрации BoyBugs/YouTube Image caption Вызвавшие скандал корейские рэперы не спешат становиться публичными персонами

Рэперы в Южной Корее обрушились с резкой критикой в адрес властей своей страны. Их крайне возмутило, что Сеул пошел навстречу КНДР, чьи спортсмены приедут на Игры, и согласился на то, чтобы женские сборные по хоккею выступали как одна команда.

Песня "Жаль, что Пхёнчхан" появилась на YouTube-аккаунте Boy Bugs в конце января.

В начале января Южная Корея согласилась на то, чтобы женские сборные по хоккею выступали совместно. Из Пхеньяна в Пхёнчхан приедут 22 атлета, также прибудет официальная делегация и любимый ансамбль Ким Чен Ына "Самчжиен", в состав которого входят 140 артистов.

Резко критикующая власти песня привлекла внимание общественности: только за неделю на видеохостинге её послушали более миллиона человек.

"Северокорейцы получают преимущество. Вам, политикам, наплевать на честность и надежды", - поётся в треке, изобилующем бранью в адрес правительства.

В тексте упоминается, что северяне будто бы "не хотят мира", а Сеул закрывает глаза на безработицу молодёжи и охотно "потакает Пхеньяну".

Boy Bugs скрывают свои имена. На их канале в YouTube всего пять видео, и все ролики - просто телетекст. Из координатов рэперов доступны только ссылки на краудфандинг-платформы, позволяющие поддержать их деятельность деньгами.

Особого внимания рэперов удостоились хоккеистки Севера и Юга, которым предстоит играть в одной команде.

"Вас больше заботят спортсмены из Северной Кореи, чем усилия людей вашей страны"? - вопрошают музыканты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В хоккее на льду спортсменки из обеих Корей выступают единой командой

Кроме того, исполнителей возмутило, что южнокорейский флаг может оказаться в тени северокорейского, а на деле - "единого корейского" знамени.

В ряде куплетов вместо "Олимпиады в Пхёнчхане" острые на язык исполнители произносят: "Олимпиада в Пхеньяне".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Даже в воздухе над Пхёнчханом символика Олимпиады уже видна

В разгоревшихся в сети дебатах довольно много комментаторов, особенно молодых, встали на сторону рэперов.

Популярный блогер Адриан Ким, например, пожелал в своём посте на "Фейсбуке" песне набрать более 100 млн просмотров на YouTube: "Не понимаю, почему Южная Корея должна идти на всевозможные уступки, лишь бы Северу было хорошо. Почему южнокорейские лыжницы должны жертвовать собой, только потому что правительство Юга так увлечено Северной Кореей"?

"Лучшая песня 2018-го"

Один из пользователей южнокорейского поисковика и блог-платформы Naver написал следующее: "Эта песня помогает 20- и 30-летним корейцам выразить своё негодование нелогичным поведением правительства".

Только в прошлом году КНДР не раз испытывала баллистические ракеты, а её отношения с международным сообществом ухудшились, поэтому многие молодые южнокорейцы считают, что Сеул слишком много заигрывает с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Согласен с каждой строчкой. Это лучшая песня 2018 года. Хочу, чтобы президент Мун Чжэ Ин и его сторонники послушали её внимательно", - вторит другой комментатор Naver.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Северокорейский ансамбль "Самчжиен" в Южной Корее встречали протестами. На глазах у музыкантов жители Юга рвали портреты лидера КНДР Ким Чен Ына

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин уверял общественность, что участие северокорейских атлетов в южнокорейской сборной приблизит мир на полуострове, но его рейтинг в середине января просел на 6%.

Эксперт по КНДР из сеульского Университета Ёнсе Пон Ён Сик считает, что правительство мыслит старыми категориями. По его словам, флаг объединённого полуострова не воспринимается как серьёзный символ по обе стороны границы.

"Это сильный удар по правительству Мун Чжэ Ина: молодые будут воспринимать его, как и предыдущее правительство: много разговоров и мало действия", - отмечает Пон Ён Сик.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Фото Ким Чен Ына сожгли на уличном протесте в Сеуле

Тем не менее, у песни нашлись и противники, а среди них - те, кто составил онлайн-петицию к правительству с требованием привлечь рэперов к ответственности за распространение "порочащей информации".

"Есть разница между свободой самовыражения и поклёпом", - возмущаются подписавшие петицию корейцы.

Песни, в которых критически рассматривается возможное сближение Пхеньяна и Сеула стали появляться задолго до Олимпиады. Пожалуй, самая известная из них - хит поп-звезды Сая We Are The One почти 12-летней давности.

Две Кореи описываются в нем как единая нация очень иронично. Но, похоже, иронии у жителей Юга Кореи к началу главного спортивного праздника планеты остается все меньше.

Торжественное открытие Олимпиады состоится в Пхёнчхане 9 февраля.