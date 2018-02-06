Почему паника на мировых биржах обошла стороной Россию

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Вторник не стал "черным" для российского фондового рынка. Российские индексы лишь немного скорректировались: индекс Московской биржи по итогам дня снизился всего на 1,7%, а индекс РТС - менее чем на 2,5%.

Торги на биржах США снова открылись с падения, а азиатские биржи по итогам дня упали на 3-5%. В чем причины "глобальной паники" и почему Россия осталась в стороне?

Среди лидеров снижения на российском рынке оказались "Мечел", "Яндекс" и АФК "Система" - их бумаги подешевели на 4-5%. При этом акциям Сбербанка удалось подорожать почти на 1,9%.

Рубль вечером во вторник после утреннего ослабления начал восстанавливаться. А на вечерней сессии и вовсе укрепился к доллару на 6 копеек до 57,13 рубля, а к евро - на 35 копеек.

Потери российского рынка куда меньше, чем американского. Накануне индекс Dow Jones рухнул на 4,6%, что стало самым сильным за всю историю падением в течение торгового дня. Индекс S&P 500 упал на 4,1%.

Это самое серьезное падение за день с 2011 года, напоминает в своем отчете банк Bank of America Merrill Lynch. Во вторник американские биржи вновь открылись снижением: Dow Jones упал еще на 1% (но затем начался рост), а S&P 500 просел на 0,8%.

Во вторник лихорадило и крупные европейские биржи. Лондонский FTSE 100 упал примерно на 2,29%, а EURO STOXX 60 - на 2%. Азиатские биржи также завершили день снижением. Например, индекс гонконгской биржи Hang Seng снизился более чем на 5,12%.

Нефть тоже дешевеет. Цены на нефти марки Brent просели на 0,8% до почти 67 долларов за баррель.

ФРС или роботы? Три причины для паники

Русская служба Би-би-си выяснила три основные версии, что привело к панике на биржах по всему миру.

"Распродажа на рынках связана с американскими факторами и не имеет отношение к России", - пояснил Би-би-си главный экономист банка "Ренессанс Капитал" Чарльз Робертсон. По его словам, основной причиной падения стало повышение долгосрочных ставок в США.

Угроза агрессивного повышения ставок со стороны Федеральной резервной системы США (ФРС) - сейчас одно из самых популярных объяснений того, почему инвесторы массово продают бумаги.

В пятницу в США вышел отчет о состоянии рынка труда, который зафиксировал серьезный рост зарплат. Это вызвало опасения, что ФРС начнет активнее повышать ставки, говорится в отчете Sberbank CIB. Американский центробанк сейчас ужесточает денежную политику, а при решении вопроса о процентной ставке регулятор также принимает во внимание состояние рынка труда.

Еще одной причиной экономисты называют ошибку электронных алгоритмов - по сути роботов, которые используются для торговли на рынках.

Около 90% рынка сейчас торгуется с помощью таких алгоритмов, объяснил агентству Блумберг аналитик инвестиционной компании Evercore ISI Деннис Дебушер. На фоне опасений агрессивного роста ставок реальные инвесторы начали продавать активы, вслед за этим сработали и алгоритмы, которые в автоматическом режиме начали тоже продавать. И это усилило падение.

Третья причина - психологический фактор. Рынок достаточно долго стабильно рос. В такой ситуации любое падение рынка будет довольно серьезным.

После успешного начала года управляющим компаниям сложно будет объяснить клиентам, почему рынок упал, и весь доход за январь исчез фактически за два дня. Необходимость следовать желаниям клиентов, опасающихся потерять еще больше, заставляла брокеров продавать. И это также усилило падение.

Почему в России падение оказалось не таким серьезным?

Инвесторы вложили не так много денег в российский рынок, поэтому и выводят средства не так активно, как с других рынков.

Согласно оценке банка "Уралсиб", российский рынок сейчас на 30-40% дешевле рынков развивающихся стран и на 50-60% дешевле рынков развитых.

Признаков ухода крупных игроков с рынка российских облигаций федерального займа (ОФЗ) нет, сказал Би-би-си главный аналитик департамента брокерского обслуживания ВТБ Станислав Клещев.

Рынок российского госдолга, по мнению Клещева, поддерживает заседание ЦБ по вопросу ключевой ставки. Оно состоится в эту пятницу, 9 февраля.

Инвесторы ждут, что ЦБ снизит ставку. Обычно в случае снижения ставки цены на долговые бумаги растут. В итоге ОФЗ остаются привлекательными для инвесторов, в том числе иностранных. "Сейчас немного инструментов, которые имеют соизмеримую реальную доходность", - объясняет Клещев.

По мнению экономистов БКС, российский рынок поддерживает еще один фактор: снизилась угроза введения новых санкций со стороны США.

Как долго будет длиться падение?

Экономисты пока не знают, как ответить на этот вопрос. В докладе банка Bank of America говорится, что многое будет зависеть от ставок ФРС и в целом ее политики в будущем.

Клещев из "ВТБ Капитала" уже увидел признаки того, что "глобальные распродажи" акций заканчиваются.

Логика такая: нынешний обвал начался еще на прошлой неделе. Инвесторы начали продавать казначейские облигации США. В итоге цена на эти бумаги снизилась, что вновь сделало их привлекательными для инвесторов.

Это спровоцировало распродажи на рынках акций: инвесторам нужны были деньги на покупку облигаций. Сейчас ситуация на рынке облигаций нормализуется. И это должно успокоить рынок, уверен Клещев.

В Sberbank CIB говорят о влиянии психологического фактора. "Именно от него во многом зависит ответ на вопрос, насколько сильным будет падение котировок, прежде чем инвесторы сочтут их достаточно низкими и начнут присматривать объекты для выгодных вложений", - пишут экономисты банка.