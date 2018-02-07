СМИ России: Путина хотят отправить голосовать в Крым

В обзоре российских газет за 7 февраля:

"Коммерсант": день выборов для президента может пройти в Севастополе

Президент России Владимир Путин может проголосовать на президентских выборах в Севастополе, об этом пишет "Коммерсант". По сведениям газеты, главе государства выбирают регион, где могут возникнуть проблемы с явкой. Связано это с изменением законодательства - теперь можно голосовать по месту пребывания, а не прописки.

День выборов 18 марта - это день официальной аннексии Крыма и Севастополя.

"Рассматриваются сценарии, по которым Владимир Путин проголосует либо в регионе, где придется избираться одному из нынешних врио губернаторов, либо в регионе, где может быть низкая явка избирателей", - говорит один из собеседников "Коммерсанта".

Политолог Михаил Виноградов говорит, что голосование в Севастополе "укладывается в логику назначения голосования на 18 марта: это позволит напомнить избирателям о крымской теме и о том, что голосовать можно вне зависимости от места регистрации, и повысит ожидания в самом Севастополе, где есть дефицит административных успехов после 2014 года".

Эксперт считает, что избиратель из других регионов воспримет подобный шаг Владимира Путина нейтрально, тем более что Москва "не является рекордсменом по электоральной поддержке президента".

"В остальном многое будет зависеть от того, удастся ли создать вокруг голосования мощную драматургию, то есть телесериал с ожиданием мощной эмоциональной кульминации в последней серии", - рассуждает Виноградов.

"Ведомости": кто "спасает престиж" выборов?

К президентским выборам допущены восемь кандидатов. "Ведомости" пишут, что семь из них призваны создавать "локальную интригу" - среди них развернется борьба за проценты.

Уже зарегистрированы кандидатами в президенты телеведущая Ксения Собчак и лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, их подписи проверила ЦИК. Также зарегистрировали кандидатом Владимира Путина, а в среду планируется зарегистрировать основателя "Яблока" Григория Явлинского, бизнес-омбудсмена Бориса Титова и лидера Российского общенародного союза Сергея Бабурина. Ранее были зарегистрированы освобожденные от сбора подписей Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ).

ЛДПР думает только о победе, иначе нет смысла участвовать в выборах, уверяет зампред Госдумы Игорь Лебедев: "У Жириновского только один соперник, и это Путин. Остальных мы не рассматриваем даже как кандидатов, кроме выдвинутого партией Грудинина: собрать 100000 подписей невозможно, им их дали или нарисовали". За пределами МКАД не знают ни Титова, ни Бабурина, поэтому все они технические и ручные кандидаты, считает депутат.

Напрасно кто-то думает, что позиции президента столь однозначны, считает депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ): "Я провел 15 встреч с избирателями. Сегодня Грудинин реально идет на первом месте".

Состав кандидатов вызывает не только разочарование, заявил во вторник на собрании фракции в Думе лидер КПРФ Геннадий Зюганов: те, кто готовит выборную кампанию, обесценивают ее как таковую и если бы не было Грудинина, то соревноваться [Путину] было бы не с кем. "Наша команда, наш кандидат спасают престиж выборов, престиж страны и придают им реальный смысл - это мы обязаны объяснить всем избирателям", - призвал он.

Другие кандидаты также утверждают, что намерены конкурировать лишь с Путиным. В штабе Собчак надеются на двузначный процент голосов, хотя понимают, что итог будет меньше, признается руководитель сети региональных штабов телеведущей Тимур Валеев. Титов заявил, что ни с кем не конкурирует: "Мы реалисты. Победит Путин, остальные проиграют. А мы продвигаем программу изменения экономики страны".

Показатели кандидатов стабильны, подвижки происходят в диапазоне 2%, говорит гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Ядро у каждого кандидата уже определилось, борьба пойдет за неопределившийся электорат, поясняет социолог: "Эти люди включаются только в ходе кампании, борьба за них пойдет между Путиным, Жириновским и Грудининым. Они дерутся за проценты, остальные - за доли процента".

Руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский полагает, что существенных проблем для основного кандидата пока не создает никто. "Например, Грудинин до сих пор не может полностью контролировать электорат КПРФ, в том числе его ядро в лице пенсионеров. В этих условиях часть этого электората старшего возраста будет уходить не к Сурайкину, а как раз к Путину и частично даже к Жириновскому".

Политолог Андрей Колядин считает, что за второе место поборются Грудинин и Жириновский. Что же касается набора кандидатов в целом, то в кампании референдумного типа, когда есть бесспорный лидер, "технологически правильнее создать разнотравье", добавляет Колядин: "Наличие многих кандидатов, выражающих палитру политических пристрастий общества, позволяет размыть голоса за оппозицию и выкристаллизовать электорат Путина".

Сложилась прекрасная картинка, говорит эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: "Есть леваки, есть леваки, смешанные с национал-патриотической идеологией, есть имитация либерального дискурса, есть популист леваческого толка Грудинин, который занял пустующее место абстрактного популиста, на которое мог претендовать [Алексей] Навальный. Это картинка, которая существует в голове у Кремля, она управляема, и это главное ее свойство".

Кроме Грудинина, остающегося темной лошадкой, здесь нет фигур, которые могли бы набрать больше, чем надо, и персонажей, которые не контролируются, уверен эксперт.

"Ведомости": ЦБ проверит сотрудников на полиграфе

ЦБ хочет убедиться, что его сотрудники, взаимодействующие с банками, не коррумпированы и хранят тайну. У "Ведомостей" есть информация, что пройти проверку на полиграфе сотрудникам предложат сотрудникам, непосредственно работающим с поднадзорными, - кураторам банков и уполномоченным представителям регулятора, которые работают в банках.

Сотрудники надзорного блока всерьез обеспокоены возможными при проверке вопросами - например, о коррупционных составляющих или же об утечке информации, рассказывает один из собеседников газеты. Ряд сотрудников службы текущего банковского надзора полиграф уже прошли, указывает второй. Насколько масштабной будет проверка, пока непонятно.

Представитель ЦБ подтвердил, что методика используется "очень точечно", например, при найме сотрудников в закупочные подразделения. В МВД и других правоохранительных органах давно (в ряде служб госбезопасности - еще в советское время) и регулярно часть персонала проходит проверку на полиграфе.

Сдерживающим фактором для совершения правонарушений это не является, но если стоит цель разоблачить конкретного человека, то этот инструмент полезен, уверен сотрудник центрального аппарата МВД.

Трудовой кодекс не обязывает сотрудников проходить полиграф, напоминает партнер Tertychny Agabalyan Марат Агабалян. Даже если будет принят какой-то нормативный акт внутри ЦБ, его можно будет оспорить, полагает он: "Скорее всего, внедрение тестирования на полиграфе будет добровольным для прохождения, но сотрудников могут к нему стимулировать".

РБК: на что может претендовать Россия в Пхёнчхане?

5 февраля МОК утвердил список россиян, допущенных к участию в Олимпиаде-2018, и сайт РБК анализирует медальные шансы страны. Россию на зимней Олимпиаде в этом году будут представлять 168 спортсменов в 15 спортивных дисциплинах, хотя была завоевана квота на 215 спортсменов.

"Но число участников Олимпиады из России снизилось после драматических событий, связанных с расследованиями WADA о подмене допинг-проб российских спортсменов во время предыдущих зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году", - напоминает издание.

РБК пишет, что у страны либо исчезли шансы на медали, либо существенно снизились.

Самые большие потери будут в конькобежном спорте, лыжных гонках и биатлоне. Приглашения в Пхёнчхан не получили 14 российских конькобежцев, в том числе лидеры общего зачета Кубка мира нынешнего сезона Денис Юсков (лидер мирового сезона на дистанции 1500 м, обладатель мирового рекорда на дистанции 1000 м) и Екатерина Шихова (лидер мирового сезона на дистанции 1000 м).

При этом Юсков лишился поездки на Олимпиаду из-за положительной пробы на марихуану в 2007 году, когда выступал в юниорах. В 2010 году он был реабилитирован Спортивным арбитражным судом в Лозанне, но из-за разбирательств пропустил три года соревнований. Екатерина Шихова и вовсе никогда не фигурировала в допинговых скандалах.

В лыжных гонках российская заявка сократилась на восемь человек, вакансии не были заполнены дублерами. Главной потерей для российской команды стало отстранение лидера - Сергея Устюгова, который пять раз в нынешнем сезоне поднимался на пьедестал по итогам гонок на Кубке мира и считался одним из главных фаворитов предстоящей Олимпиады.

Сборная России по биатлону сократилась с 11 до четырех спортсменов (по двое мужчин и женщин), что не позволит выставить эстафетные команды. Из допущенных к стартам участников никто не завоевывал индивидуальных наград на чемпионате мира и на этапах Кубка мира за минувший год.

Тем не менее российская сборная даже в сокращенном формате станет четвертой по численности на Олимпиаде в Пхёнчхане. И по крайней мере в двух дисциплинах, в мужском хоккее и женском фигурном катании, шансы российской сборной оцениваются очень высоко.

По мнению заместителя главного редактора интернет-портала сhampionat.com Евгения Слюсаренко, российские спортсмены, скорее всего, привезут с Олимпиады 10 медалей, из которых две-три будут золотыми. "Это вполне реалистичный прогноз, учитывая, что Россия везет на Олимпиаду укороченный состав. Плюс во многих видах спорта не допустили лидеров, к примеру, в лыжных гонках и биатлоне", - подчеркнул он.

С такой оценкой согласен и директор департамента по трейдингу букмекерской компании "Лига ставок" Егор Митрушкин. "По сути, у российской сборной остались надежды на медали только в хоккее и фигурном катании. В биатлоне и лыжных гонках, шорт-треке, конькобежном спорте и бобслее россыпи медалей ждать не приходится, поскольку лидеров на турнир не пустили", - считает он.

По словам Митрушкина, букмекеры не ждут от россиян медалей в видах, где у МОК нет претензий к спортсменам из сборной России, — керлинге, сноуборде, фристайле, горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье.

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Официальные итоги российского экспорта вооружений президент Владимир Путин подведет весной, но, как считает его помощник по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) Владимир Кожин, санкции финальных показателей не испортят. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, какое влияние на российскую оборонку оказывает давление США, кому и какое вооружение реально продать в обозримой перспективе, а также пояснил, почему Россия согласилась продать Турции зенитные ракетные системы С-400.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.