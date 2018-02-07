Конкуренты сухо поздравили Илона Маска, а Роскосмос промолчал

Правообладатель иллюстрации SPACEX Image caption Манекен в скафандре за рулем спорткара, отправленный на орбиту Falcon Heavy, будет летать по Солнечной системе еще миллиард лет, говорит его создатель

Запуск сверхтяжелой космической ракеты Falcon Heavy, способной сыграть решающую роль в будущем полете человека на Марс, вызвал бурю интереса на Земле.

Прямую трансляцию в телевизионных сетях и через интернет смотрели миллионы зрителей.

После вывода символического груза (вишневого спорткара Tesla) на заданную орбиту и точного приземления двух из трех ракет-ускорителей обратно на космодром стало ясно, что испытание прошло успешно. Неудачу третьего ускорителя, который рухнул в океан вместо плавного приземления на морскую платформу, создатель проекта Илон Маск назвал ожидаемой. На Илона Маска и сотрудников его компании SpaceХ посыпались поздравления, в том числе и от тех, кто напрямую конкурирует со SpaceX в космической гонке.

Сообщений от Роскосмоса или от руководства России - крупнейшей космической державы - во Флориду не поступило, а "Твиттер" Роскосмоса в этот день рассказал о чемпионате по бадминтону.

Конкурент государства

И.о. главы американского аэрокосмического агентства НАСА Роберт Лайтфут написал в "Твиттере": "Все мы в [космической] индустрии знаем, каких усилий стоит вывести ракету в первый полет, и признаем гигантское достижение, свидетелем которого мы стали".

НАСА разрабатывает собственную сверхтяжелую ракету SLS, которая, однако, заведомо будет уступать Falcon Heavy в грузоподъемности и стоимости запусков. Но это не остановило государственное агентство, бюджет которого ограничен решениями властей, от сотрудничества с частной корпорацией Маска.

НАСА не преминуло напомнить в своем официальном "Твиттер"-аккаунте, что запуск супер-ракеты Илона Маска осуществлен со стартовой площадки принадлежащего агентству Космического центра имени Кеннеди во Флориде, и теперь это самый востребованный и многоцелевой космопорт в США.

Поздравили Илона Маска президент и вице-президент США. Дональд Трамп также упомянул в твите НАСА и международных партнеров, подчеркнув, что достижение Маска - вершина американской изобретательности. Пользователи соцсетей тут же заметили, что Маск - иммигрант, приехавший в США из ЮАР, и припомнили Трампу его антииммиграционную риторику.

Европа, Россия, Азия

Глава российского космического ведомства Дмитрий Рогозин, который обычно активно общается с публикой в "Твиттере", в ночь после запуска и на следующий день хранил молчание.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В СССР был свой опыт строительства сверхтяжелой ракеты - от колоссальной Н1 отказались после нескольких неудачных пусков.

На официальном аккаунте Роскосмоса самое свежее сообщение - о том, что на борту Международной космической станции впервые в истории прошел турнир по бадминтону. НАСА в это же время твитило архивную запись того, как в 1971 году американские астронавты играли в гольф на поверхности Луны.

Директор Европейского космического агентства Йон Вёрнер через восемь часов после запуска в своем "Твиттере" ограничился одним словом "Поздравления", а официальный аккаунт его агентства перепостил это краткое сообщение.

Реакцию Национальной космической администрации Китая обнаружить в "Твиттере" не удалось, что можно объяснить отсутствием "Твиттера" в Китае - сервис в стране заблокирован, вместо него действует национальный мессенджер Weibo.

Не стали постить своих откликов на запуск космические ведомства Японии, Индии, и Объединенных Арабских Эмиратов, которые разрабатывают собственную марсианскую программу.

"Мы тоже скоро на Марс"

Частные аэрокосмические корпорации, у которых Илон Маск вырвал первенство в космической отрасли, с энтузиазмом отреагировали на дебют Falcon Heavy.

"Успешный пуск SpaceX подтолкнул нашу отрасль, теперь мы движемся быстрее и дальше, - сказано в официальном "Твиттере" компании Boeing. - Boeing скоро запустит собственную новую ракету, предназначенную для доставки человека на Марс и еще дальше".

"Поздравления SpaceX с сегодняшним запуском, - написала корпорация Lockheed Martin. - C нетерпением ждем в скором времени отправки нашего спутника Arabsat 6A".

Один из главных конкурентов Falcon Heavy - сверхтяжелая ракета New Glenn, которую разрабатывает недавно созданная Blue Origin, компания основателя Amazon Джеффа Безоса. Накануне запуска Falcon Heavy Безос пожелал Маску удачи. Тот поблагодарил конкурента и послал ему эмодзи с поцелуем.