Сестра Ким Чен Ына приедет на Олимпиаду: кто она и почему это важно

Правообладатель иллюстрации KCNA Image caption Ким Ё Чжон с братом в 2015 году во время посещения военной части

Сестра Ким Чен Ына посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в пятницу 9 февраля.

Ким Ё Чжон - первая ближайшая родственница династии Ким, которая посетит Южную Корею. Ожидается, что визит продлится три дня.

Сестра лидера КНДР приедет в составе делегации под предводительством Ким Ён Нама, главы Верховного народного собрания.

В последний раз подобный визит столь высокопоставленных чиновников КНДР в Южную Корею состоялся после Корейской войны в 1953 году,

КНДР и Южная Корея на открытии Олимпиады выступят под одним флагом "единой Кореи". Также страны договорились выставить объединенную сборную в женском хоккее.

Эксперты считают, что КНДР намеревается использовать Игры как повод выйти из дипломатической изоляции и исправить отношения с Южной Кореей, что может быть попыткой найти подход к США.

Посылая на Олимпиаду молодую и фотогеничную особу, которая точно привлечет международное внимание, КНДР пытается создать более свежую и теплую картинку, и нивелировать потенциальные попытки США использовать Игры как напоминание о нарушении прав человека в стране, считают эксперты.

Кто такая Ким Ё Чжон?

Политическая карьера Ким Ё Чжон с 2014 года сильно продвинулась; ее называют самым влиятельным человеком после Ким Чен Ына.

В прошлом году брат назначил 30-летнюю Ким Ё Чжон членом политбюро Трудовой партии. С 2015 года она выполняет обязанности заместителя завотдела пропаганды и агитации ЦК.

Считается, что она родилась в 1987 году; она самая младшая дочь Ким Чен Ира. Она на четыре года младше своего брата.

Школьное образование она, как и брат, получила в Швейцарии.

В 2015 году сообщалось, что Ким Ё Чжон вышла замуж за Цой Сон, сына второго по влиятельности человека в стране, секретаря Трудовой партии Чхве Рён-Хэ.

Блумберг писал, что брак Ким Ё Чжон с сыном влиятельного партийного чиновника может стать шагом на пути к миру между северной и южной частями полуострова.

В 2013 году Чхве Рён-Хэ встречался с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, а в конце минувшего года посетил Южную Корею, а затем и Россию.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ким Ё Чжон во время открытия жилого комплекса в Пхеньяне в 2017 году

Чжон внесена в санкционный список США в связи с причастностью к нарушениям прав человека в КНДР.

Сообщение от брата?

Лора Бикер, Би-би-си, Сеул

Это огромный сюрприз. Были слухи, что Ким Ё Чен может быть в составе делегации, но никто не думал, что такое правда случится. Это можно считать знаком того, что Ким Чен Ын серьезно настроен на улучшение отношений с Южной Кореей.

Чжон - одна из ближайших к нему людей, и некоторые считают, что она может привезти некое сообщение от брата для президента Южной Кореи Мун Джэина.

С ее визитом в Пхенчхан могут возникнуть некоторые проблемы. Она находится под санкциями США из-за обвинений в нарушении прав человека, правда, в черном списке Совета Безопасности ООН, ограничивающем путешествия, ее нет.

Остается также открытым вопрос, как она приедет на Игры. Сеулу нужно запрашивать специальное разрешение от США и других членов международных организаций, чтобы позволить спортсменам из КНДР приехать паромом или автобусом. Возможно, они снова это сделают и для члена семьи Ким Чен Ына.

Кто еще приедет?

Кроме Чжон, в числе делегатов будут:

Ким Ён Нам . Формальный глава государства, председатель президиума Верховного Народного Собрания КНДР. Один из старейших глав государств и правительств в мире - ему 90 лет. Работал при всех трех лидерах КНДР.

. Формальный глава государства, председатель президиума Верховного Народного Собрания КНДР. Один из старейших глав государств и правительств в мире - ему 90 лет. Работал при всех трех лидерах КНДР. Ри Сон-Гвон . Председатель комитета по мирному объединению Кореи. Дипломат со стажем, он был основной фигурой на переговорах с Сеулом, которые прошли в январе.

. Председатель комитета по мирному объединению Кореи. Дипломат со стажем, он был основной фигурой на переговорах с Сеулом, которые прошли в январе. Чхве Хе. Заместитель председателя ЦК Трудовой партии и член национального спортивного комитета. Также находится под американскими санкциями.

Что с остальной частью делегации КНДР?

Большая часть делегации, состоящей из 280 человек, приехала в Пхенчхан в среду.

Возглавляемая министром спорта Ким Иль Гуком, она состоит из 229 болельщиков, четырех членов Национального Олимпийского Комитета, 26 участников показательного выступления по тхэквондо и 21 журналиста.

Кроме них, в Пхенчхан прибыли 140 артистов из КНДР, которые выступят с гастролями в рамках праздничных мероприятий, приуроченных к зимним Играм.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Болельщицы из КНДР заселяются в свое жилье неподалеку от Пхенчхана

От КНДР на Олимпиаде выступят 22 спортсмена. Они будут участвовать в соревнованиях по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку, горнолыжном спорте и лыжных гонках.

Из них 10 будут выступать за КНДР и 12 выступят как часть объединенной женской команды по хоккею.

Как отреагировали другие страны?

США на решение КНДР отреагировали скептически.

"Мы направляемся на Олимпиаду, чтобы убедиться, что Северная Корея не воспользуется мощным символизмом Игр для прикрытия правды о своем режиме", - заявил вице-президент Майк Пенс, который также приедет в Пхенчхан.

В среду 7 февраля, будучи в Японии, он заявил, что "США скоро раскроют свои самые суровые и агрессивные санкции относительно Северной Кореи".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption США и Япония критически высказались по поводу приезда делегации КНДР на Олимпиаду

Япония также настроена скептически. "Мы не должны быть одурачены "улыбчивой" дипломатией КНДР", - сказал главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

В отличие от России, КНДР получила приглашение МОК на Игры. Реакции России на приезд сестры Ким Чен Ына пока нет.

Почему некоторые не рады?

Северная Корея остается под сильным международным давлением из-за ее ядерной программы.

За минувший год Пхеньян провел шесть ядерных испытаний, продемонстрировавших, что в КНДР создается все более мощное ракетное оружие.

Последние испытания баллистической ракеты состоялись 28 ноября прошлого года, после чего ООН приняла ряд мер в отношении КНДР, касающихся поставок топлива и путешествий северокорейцев.

Между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась словесная перепалка в СМИ.

Накануне открытия Игр КНДР заявила, что проведет традиционный военный парад, хотя обычно он проходит в апреле.

Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 до 25 февраля.