Не только Тимченко: миллиардные иски к строителям стадионов ЧМ-2018
Министерство спорта России подало шесть исков на сумму 3 млрд рублей к компаниям, строящим стадионы к чемпионату мира по футболу. Ведомство собирается взыскать с них неустойку за отклонения от графиков. Но все стадионы, кроме самарского, построены, а компании уверяют, что заказчик был в курсе корректировки графиков.
К кому у Минспорта появились претензии?
Четыре компании, которые строят и реконструируют стадионы к ЧМ-2018, получили иски от министерства спорта. У властей появились претензии к следующим подрядчикам:
- "Стройтрансгаз" (СТГ, принадлежит Volga Group Геннадия Тимченко), строит стадионы в Волгограде и Нижнем Новгороде
- ПСО "Казань" (подконтрольна бизнесмену Равилю Зиганшину), строит стадионы в Саранске и Самаре
- "Синара-девелопмент" (принадлежит металлургу Дмитрию Пумпянскому), реконструирует стадион в Екатеринбурге
- "Крокус Интернешнл" (входит в Crocus Group Араза Агаларова), строит стадионы в Ростове-на-Дону и Калининграде
Во всех исках, как следует из картотеки арбитражных дел, третьими лицами указаны заказчик строительства ФГУП "Спорт-Ин" и АНО "Арена-2018", которая проводит экспертизу документации и мониторит сроки строительства. Исключение составляет иск к "Крокусу" - иск минспорта к этой компании не предполагает привлечения третьих лиц к разбирательствам.
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Иски поданы 5 февраля. В картотеке арбитражных дел нет подробностей о претензиях властей.
В министерстве сообщили, что ведомство намерено взыскать неустойку "за просрочку исполнения обязательств по госконтрактам".
"Суть исков относится к прошедшим периодам, когда были допущены отклонения по определенным видам работ, - говорится в сообщении ФГУП "Спорт-Ин". - Сумма штрафов обусловлена условиями контрактов, где штрафные санкции рассчитываются в процентном отношении от суммы контракта".
Все стадионы будут готовы к тестовым матчам в марте-апреле 2018 года, судебные разбирательства не затянут строительство, добавляет ФГУП "Спорт-Ин".
Чем необычны эти иски?
В пресс-службе ПСО "Казань" сообщили, что иски минспорта удивили компанию. "На протяжении всего строительства они [проекты стадионов] менялись несколько раз, и заказчик в курсе происходящего, графики постоянно корректировались", - говорится в сообщении подрядчика.
"Мы не признаем иски и будем отстаивать свою правоту в суде", - добавили в пресс-службе.
Стадион в Самаре, который строит ПСО "Казань", отстает от графиков строительства, показала последняя инспекция ФИФА. В октябре 2016 года ситуацию с этим стадионом комментировал директор департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер.
"У меня в данный момент нет никаких данных о том, что Самара может быть отстранена от чемпионата мира. У города нет другого выхода, кроме как решить все свои проблемы. Они не первые и не последние. Мы наблюдали подобные ситуации в Бразилии и ЮАР", - говорил Унгер.
Гендиректор оргкомитета "Россия‑2018" Алексей Сорокин сообщал, что в случае с самарским стадионом речь идет об отставании по отдельным видам работ. Строительство идет с отставанием на два-три месяца. По состоянию на октябрь 2017 года у "Самара Арены" была самая низкая степень готовности среди всех стадионов - 65%.
В пресс-службе "Стройтрансгаза" сообщили, что минспорта подало иски в связи с нарушением "промежуточных сроков отдельных видов работ" на стадионах в Волгограде (на сумму в 483,5 млн рублей) и Нижнем Новгороде (на сумму в 531,6 млн рублей).
Компания Тимченко тоже признает, что сроки были нарушены, но уверяет, что их изменение было согласовано с заказчиком - ФГУП "Спорт-Ин".
"Стройтрансгаз" считает, что суд вынесет решение в пользу подрядчика, поскольку требования минспорта "не подлежат удовлетворению", отмечает пресс-служба компании.
Компания "Крокус Интернешнл" и "Синара" не ответили на запрос Русской службы Би-би-си.
Какие перспективы у исков?
"Стройтрансгаз" также сообщил, что ранее уже дважды судился в Арбитражном суде Москвы и в обоих случаях выиграл судебный процесс. В базе данных действительно есть два иска заказчика стадионов ФГУП "Спорт-Ин" (подчиняется министерству спорта) к компании Тимченко.
В одном из этих исков заказчик требует с подрядчика 83,8 млн рублей штрафа за то, что компания с опозданием сообщила о привлечении субподрядчика. Суд решил спор в пользу "Стройтрансгаза", потому что субподрядчику было передано менее 10% работ, и уведомлять заказчика заранее не надо было. Апелляционная инстанция также решила спор в пользу "Стройтрансгаза".
По второму иску ФГУП "Спорт-Ин" хотело взыскать с "Стройтрансгаза" 81 млн рублей штрафа за то, что компания с опозданием сообщила о происшествии. 22 марта 2016 года на стадионе в Волгограде обрушилась конструкция, и "Стройтрансгаз" должен был сообщить об этом 23 марта, но сообщил только двумя днями позже, утверждал истец. Суд решил, что акт о происшествии был составлен вовремя и подписан представителями заказчика. "Стройтрансгаз" выиграл и этот процесс.
Есть опыт судебных разбирательств и у "Крокуса". В октябре 2016 года ФГУП "Спорт-Ин" потребовал с компании 173,6 млн рублей неустойки за нарушения, допущенные при строительстве стадиона: в двух случаях не были подписаны акты освидетельствования работ. Истец указывал, что по договору за каждое нарушение подрядчик должен заплатить 0,5% стоимости контракта (17,36 млрд рублей).
"Крокус" объяснил, что освидетельствование указанных работ было проведено, но контролеры из АНО "Арена-2018" не пришли в этот день. Суд решил спор в пользу подрядчика.