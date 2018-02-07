Не только Тимченко: миллиардные иски к строителям стадионов ЧМ-2018

Правообладатель иллюстрации Dmitry Rogulin/TASS Image caption Власти хотят взыскать неустойку за отклонения от графиков строительства стадионов

Министерство спорта России подало шесть исков на сумму 3 млрд рублей к компаниям, строящим стадионы к чемпионату мира по футболу. Ведомство собирается взыскать с них неустойку за отклонения от графиков. Но все стадионы, кроме самарского, построены, а компании уверяют, что заказчик был в курсе корректировки графиков.

К кому у Минспорта появились претензии?

Четыре компании, которые строят и реконструируют стадионы к ЧМ-2018, получили иски от министерства спорта. У властей появились претензии к следующим подрядчикам:

"Стройтрансгаз" (СТГ, принадлежит Volga Group Геннадия Тимченко), строит стадионы в Волгограде и Нижнем Новгороде

ПСО "Казань" (подконтрольна бизнесмену Равилю Зиганшину), строит стадионы в Саранске и Самаре

"Синара-девелопмент" (принадлежит металлургу Дмитрию Пумпянскому), реконструирует стадион в Екатеринбурге

"Крокус Интернешнл" (входит в Crocus Group Араза Агаларова), строит стадионы в Ростове-на-Дону и Калининграде

Во всех исках, как следует из картотеки арбитражных дел, третьими лицами указаны заказчик строительства ФГУП "Спорт-Ин" и АНО "Арена-2018", которая проводит экспертизу документации и мониторит сроки строительства. Исключение составляет иск к "Крокусу" - иск минспорта к этой компании не предполагает привлечения третьих лиц к разбирательствам.

Иски поданы 5 февраля. В картотеке арбитражных дел нет подробностей о претензиях властей.

В министерстве сообщили, что ведомство намерено взыскать неустойку "за просрочку исполнения обязательств по госконтрактам".

"Суть исков относится к прошедшим периодам, когда были допущены отклонения по определенным видам работ, - говорится в сообщении ФГУП "Спорт-Ин". - Сумма штрафов обусловлена условиями контрактов, где штрафные санкции рассчитываются в процентном отношении от суммы контракта".

Все стадионы будут готовы к тестовым матчам в марте-апреле 2018 года, судебные разбирательства не затянут строительство, добавляет ФГУП "Спорт-Ин".

Чем необычны эти иски?

В пресс-службе ПСО "Казань" сообщили, что иски минспорта удивили компанию. "На протяжении всего строительства они [проекты стадионов] менялись несколько раз, и заказчик в курсе происходящего, графики постоянно корректировались", - говорится в сообщении подрядчика.

"Мы не признаем иски и будем отстаивать свою правоту в суде", - добавили в пресс-службе.

Стадион в Самаре, который строит ПСО "Казань", отстает от графиков строительства, показала последняя инспекция ФИФА. В октябре 2016 года ситуацию с этим стадионом комментировал директор департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер.

"У меня в данный момент нет никаких данных о том, что Самара может быть отстранена от чемпионата мира. У города нет другого выхода, кроме как решить все свои проблемы. Они не первые и не последние. Мы наблюдали подобные ситуации в Бразилии и ЮАР", - говорил Унгер.

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Власти сообщали, что "Самара Арена" строится с отставанием в 2-3 месяца

Гендиректор оргкомитета "Россия‑2018" Алексей Сорокин сообщал, что в случае с самарским стадионом речь идет об отставании по отдельным видам работ. Строительство идет с отставанием на два-три месяца. По состоянию на октябрь 2017 года у "Самара Арены" была самая низкая степень готовности среди всех стадионов - 65%.

Власти Самарской области обсуждали смену подрядчика. А ПСО "Казань" просило увеличить смету с 17,3 млрд руб. до 22 млрд руб. в связи с ростом цен на строительные материалы. На данный момент стоимость строительства составляет 18,9 млрд рублей, в соответствии с постановлением правительства.

В ноябре 2017 года ПСО "Казань" заявило о хищении 2,5 млрд рублей во время строительства "Самара Арены". Субподрядчик выделил 2,6 млрд компании, которая заключила контракт на монтаж металлоконструкций. Эта компания выполнила работ лишь на 88 млн рублей, сейчас в суде рассматривается дело о ее банкротстве.

7 февраля на стадионе упала конструкция - парник для укладки газона.

В пресс-службе "Стройтрансгаза" сообщили, что минспорта подало иски в связи с нарушением "промежуточных сроков отдельных видов работ" на стадионах в Волгограде (на сумму в 483,5 млн рублей) и Нижнем Новгороде (на сумму в 531,6 млн рублей).

Компания Тимченко тоже признает, что сроки были нарушены, но уверяет, что их изменение было согласовано с заказчиком - ФГУП "Спорт-Ин".

"Стройтрансгаз" считает, что суд вынесет решение в пользу подрядчика, поскольку требования минспорта "не подлежат удовлетворению", отмечает пресс-служба компании.

Компания "Крокус Интернешнл" и "Синара" не ответили на запрос Русской службы Би-би-си.

Какие перспективы у исков?

"Стройтрансгаз" также сообщил, что ранее уже дважды судился в Арбитражном суде Москвы и в обоих случаях выиграл судебный процесс. В базе данных действительно есть два иска заказчика стадионов ФГУП "Спорт-Ин" (подчиняется министерству спорта) к компании Тимченко.

В одном из этих исков заказчик требует с подрядчика 83,8 млн рублей штрафа за то, что компания с опозданием сообщила о привлечении субподрядчика. Суд решил спор в пользу "Стройтрансгаза", потому что субподрядчику было передано менее 10% работ, и уведомлять заказчика заранее не надо было. Апелляционная инстанция также решила спор в пользу "Стройтрансгаза".

По второму иску ФГУП "Спорт-Ин" хотело взыскать с "Стройтрансгаза" 81 млн рублей штрафа за то, что компания с опозданием сообщила о происшествии. 22 марта 2016 года на стадионе в Волгограде обрушилась конструкция, и "Стройтрансгаз" должен был сообщить об этом 23 марта, но сообщил только двумя днями позже, утверждал истец. Суд решил, что акт о происшествии был составлен вовремя и подписан представителями заказчика. "Стройтрансгаз" выиграл и этот процесс.

Правообладатель иллюстрации Alexander Ryumin/TASS Image caption "Стройтрансгаз" Тимченко строит стадионы в Нижнем Новгороде и Волгограде

Есть опыт судебных разбирательств и у "Крокуса". В октябре 2016 года ФГУП "Спорт-Ин" потребовал с компании 173,6 млн рублей неустойки за нарушения, допущенные при строительстве стадиона: в двух случаях не были подписаны акты освидетельствования работ. Истец указывал, что по договору за каждое нарушение подрядчик должен заплатить 0,5% стоимости контракта (17,36 млрд рублей).

"Крокус" объяснил, что освидетельствование указанных работ было проведено, но контролеры из АНО "Арена-2018" не пришли в этот день. Суд решил спор в пользу подрядчика.