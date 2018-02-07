Человек из Чеддера был темнокожим. Британцы спорят
Один из самых полно сохранившихся первобытных людей в Британии - так называемый человек из Чеддера ( в научной литературе чаще встречается написание "Человек из Чеддара" или "чеддарский человек") - в результате расшифровки генома оказался темнокожим и голубоглазым.
Известие взбудоражило тысячи британцев: кто-то развеселился, а кто-то вступил в серьёзные дебаты.
Итак, исследователям лондонского Музея естествознания удалось получить образцы ДНК так называемого чеддерского человека.
Это самый древний полный скелет первобытного человека, найденный в Великобритании ещё в 1903 в пещере Гофа - части Чеддерского ущелья в графстве Сомерсет на юго-западе Англии.
Да, там же расположена деревня Чеддер, где стали делать, возможно, самый известный из британских сыров. Это породило ряд тематических шуток о и молочном продукте, и об открытии.
"Чеддермен, Чеддермен, делает всё, на что способен чеддер", - веселится Дэйв Тёрнер.
По современным стандартам чеддерский человек был невысок - 1 метр 65 сантиметров, - и, судя по всему, скончался в 20 с небольшим лет. Трещины в его черепе дают основания полагать, что он умер неестественной смертью.
"Чеддермен - звучит как худший возможных супергероев", - утверждает пользовательница под ником actuallyalice.
Результаты исследования ДНК из височной кости черепа покойного подтверждают теорию, что относительная светлая кожа появилась у европейцев недавно.
Впрочем, среди кроманьонцев старше 10 тысяч лет темнокожие индивиды на европейской территории - не новость: например, люди со стоянки Сунгирь во Владимирской области, возраст которой оценивается в 33-34 тыс. лет, также отличались типичными для современных африканцев чертами лиц.
Результаты исследования генома чеддерского человека указывают на то, что его организм не мог переваривать молока и молочных продуктов во взрослом возрасте.
"Ирония, конечно, состоит в том, что у него была непереносимость лактозы", - пишет журналистка Washington Post Дженнифер Хасан.
Ученые "перелопатили" ДНК 20 современных жителей деревни Чеддер, и обнаружили двоих родственников того самого чеддерского человека.
"Мне так нравится выражение лица [на реконструкции] Чеддермена. Будто он знает, как уверенных в превосходстве белой расы выбесит его тёмная кожа", - написал певец Билли Брэгг.
При чём тут политкорректность?
Некоторые сторонники ксенофобских идей и вправду предположили в "Твиттере", что учёные могли "ангажировать" данные, не уточнив, правда, как именно.
Как замечают онлайн-юмористы, расисты "изошли на Эмменталь" из-за чеддарского человека.
Особо досталось бывшего лидеру Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджелу Фаражу. Его изображение со словами "реакция UKIP на Чеддермена" мнгновенно превратили в мем.
Читатели британской правоконсервативной газеты Daily Mail даже удостоились отдельного панегирика от издания Vice: из их реплик, например, следовало, что учёные "поддались левой пропаганде" и перевирают данные археологии "в угоду политкорректности".
Подобные сентенции во многом похожи на те, что довелось услышать профессору истории Кембриджского университета Мэри Бёрд в прошлом году, когда она защищала изображение темнокожего римского легионера в мультфильме Би-би-си 2015 года "Жизнь в Римской Британии". Речь шла о первых веках нашей эры, когда большая часть Британских островов была частью Римской империи.
Профессора Бёрд обвиняли в переписывании истории в угоду политкорректности.
Одним из ее самых ярых критиков оказался известный экономист и автор бестселлера "Черный лебедь" Нассим Талеб. В своем аккаунте в "Твиттере" он заявил, что Мэри Берд - "член Гестапо политкорректности", а академическая наука в Британии мертва.
Однако коллеги профессора стали защищать тезис об этническом многообразии римлян, прибывавших на британскую землю.