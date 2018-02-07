Человек из Чеддера был темнокожим. Британцы спорят

Image caption Чеддерскому человеку около 10 тысяч лет

Один из самых полно сохранившихся первобытных людей в Британии - так называемый человек из Чеддера ( в научной литературе чаще встречается написание "Человек из Чеддара" или "чеддарский человек") - в результате расшифровки генома оказался темнокожим и голубоглазым.

Известие взбудоражило тысячи британцев: кто-то развеселился, а кто-то вступил в серьёзные дебаты.

Итак, исследователям лондонского Музея естествознания удалось получить образцы ДНК так называемого чеддерского человека.

Это самый древний полный скелет первобытного человека, найденный в Великобритании ещё в 1903 в пещере Гофа - части Чеддерского ущелья в графстве Сомерсет на юго-западе Англии.

Да, там же расположена деревня Чеддер, где стали делать, возможно, самый известный из британских сыров. Это породило ряд тематических шуток о и молочном продукте, и об открытии.

Пропустить Twitter пост , автор: @mrdaveturner Cheddar Man

Cheddar Man

Does whatever a cheddar can

Goes on toast

Good to munch

Integral to a Ploughman's Lunch.

Look out! Here comes the Cheddar Man! — Dave Turner (@mrdaveturner) 7 февраля 2018 г.

"Чеддермен, Чеддермен, делает всё, на что способен чеддер", - веселится Дэйв Тёрнер.

По современным стандартам чеддерский человек был невысок - 1 метр 65 сантиметров, - и, судя по всему, скончался в 20 с небольшим лет. Трещины в его черепе дают основания полагать, что он умер неестественной смертью.

"Чеддермен - звучит как худший возможных супергероев", - утверждает пользовательница под ником actuallyalice.

Результаты исследования ДНК из височной кости черепа покойного подтверждают теорию, что относительная светлая кожа появилась у европейцев недавно.

Впрочем, среди кроманьонцев старше 10 тысяч лет темнокожие индивиды на европейской территории - не новость: например, люди со стоянки Сунгирь во Владимирской области, возраст которой оценивается в 33-34 тыс. лет, также отличались типичными для современных африканцев чертами лиц.

Image caption У чеддерского человека обнаружились современные родственники

Результаты исследования генома чеддерского человека указывают на то, что его организм не мог переваривать молока и молочных продуктов во взрослом возрасте.

"Ирония, конечно, состоит в том, что у него была непереносимость лактозы", - пишет журналистка Washington Post Дженнифер Хасан.

Ученые "перелопатили" ДНК 20 современных жителей деревни Чеддер, и обнаружили двоих родственников того самого чеддерского человека.

Пропустить Twitter пост , автор: @billybragg I just love the expression on Cheddar Man's face. It's like he knows how much it will annoy white supremacists to learn that the earliest Britons had dark skin. pic.twitter.com/VuXQRh04WF — Billy Bragg (@billybragg) 7 февраля 2018 г.

"Мне так нравится выражение лица [на реконструкции] Чеддермена. Будто он знает, как уверенных в превосходстве белой расы выбесит его тёмная кожа", - написал певец Билли Брэгг.

При чём тут политкорректность?

Некоторые сторонники ксенофобских идей и вправду предположили в "Твиттере", что учёные могли "ангажировать" данные, не уточнив, правда, как именно.

Как замечают онлайн-юмористы, расисты "изошли на Эмменталь" из-за чеддарского человека.

Особо досталось бывшего лидеру Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджелу Фаражу. Его изображение со словами "реакция UKIP на Чеддермена" мнгновенно превратили в мем.

Читатели британской правоконсервативной газеты Daily Mail даже удостоились отдельного панегирика от издания Vice: из их реплик, например, следовало, что учёные "поддались левой пропаганде" и перевирают данные археологии "в угоду политкорректности".

Подобные сентенции во многом похожи на те, что довелось услышать профессору истории Кембриджского университета Мэри Бёрд в прошлом году, когда она защищала изображение темнокожего римского легионера в мультфильме Би-би-си 2015 года "Жизнь в Римской Британии". Речь шла о первых веках нашей эры, когда большая часть Британских островов была частью Римской империи.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Первая версия реконструкции человека из Чеддера ни в чём не совпадала с нынешней

Профессора Бёрд обвиняли в переписывании истории в угоду политкорректности.

Одним из ее самых ярых критиков оказался известный экономист и автор бестселлера "Черный лебедь" Нассим Талеб. В своем аккаунте в "Твиттере" он заявил, что Мэри Берд - "член Гестапо политкорректности", а академическая наука в Британии мертва.

Однако коллеги профессора стали защищать тезис об этническом многообразии римлян, прибывавших на британскую землю.