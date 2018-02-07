Военный парад в Вашингтоне: на кого равняться Трампу?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональда Трампа (на дальнем плане рядом с президентом Франции Макроном) в прошлом году пригласили на парад в Париж, и ему там очень понравилось

Президент США Дональд Трамп впечатлился парадом в Париже и предложил Пентагону устроить собственный, ещё более красивый и пышный военный парад. Русская служба Би-би-си напоминает о крупнейших военных парадах мира, на которые мог бы ориентироваться американский лидер.

Регулярные военные парады проводят многие страны мира, но среди них есть небольшая группа явных лидеров, чьи парады намного многочисленннее, красочнее и помпезнее других. Это Северная Корея, Россия, Китай, Индия и Пакистан.

При этом расставить эту группу по ранжиру довольно сложно, поскольку качественный состав парадов (соотношение пеших колонн и техники, соотношение устрашающей и развлекательной компонент и т.д.) у этих стран сильно различается, к тому же в открытом доступе не хватает точных данных о количестве участников крупнейших парадов, а по Северной Корее их и вовсе нет - есть только оценки внешних наблюдателей.

Поэтому можно считать, что образцы, которые могли бы впечатлить Дональда Трампа, расположены ниже в произвольном порядке.

Россия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Парад Победы в Москве в 2015 году был очень помпезным

С учетом вышеизложенных оговорок можно предполагать, что крупнейший военный парад в новейшей истории провела Россия - это был парад в честь Дня победы в 2015 году, когда исполнилось 70 лет со дня капитуляции Германии во Второй мировой войне.

В параде 9 мая 2015 года приняли участие более 15 тысяч военных, в том числе 1300 иностранных солдат. Парад проходил через год после аннексии Крыма и начала военного конфликта в Донбассе, Россия уже (в очередной раз) рассорилась почти со всеми союзниками во Второй мировой, и иностранные участники парада представляли Китай, Индию, Монголию, Сербию и несколько бывших советских республик.

По Красной площади в Москве в тот день прошли 194 единицы боевой техники, а над ней пролетели 143 самолета и вертолета.

По масштабу парад 2015 года был сравним с парадом Победы 24 июня 1945 года - тогда по Красной площади промаршировали чуть больше 16 тысяч бойцов, только что победивших нацистскую Германию.

В прошлом, 2017 году, парад 9 мая в Москве тоже был большим, но все же более скромным, чем на 70-летие Победы: около 10 тысяч участников.

КНДР

Правообладатель иллюстрации STR/Getty Image caption КНДР, возможно, проводит самые многолюдные парады, но точные данные о численности их участников найти трудно

Пхеньян почти каждый из двух своих ежегодных парадов называет самым величественным в истории, но точных данных об их численности нет - есть лишь гадания на основе трансляций северокорейского телевидения и оценок южнокорейской разведки.

Очередной самый величественный парад пройдет уже на этой неделе, в День основания Народной революционной армии Кореи 8 февраля, за день до церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

Южнокорейские источники сообщают, что к параду готовятся около 13 тысяч солдат и 200 единиц техники.

Правообладатель иллюстрации STR/Getty Image caption Иностранных аналитиков на северокорейских парадах интересует не стройность рядов и четкость шага, а ракеты

Впрочем, в последние годы иностранных наблюдателей, которые внимательно изучают картинки с пхеньянских парадов, интересует не численность колонн, марширующих фирменным северокорейским "подпрыгивающим" шагом, а разные модели демонстрируемых на параде ракет.

Так и после прошлогоднего апрельского парада в честь Дня солнца (он же - день рождения Ким Ир Сена) эксперты, анализируя видеокадры и фотографии, гадали, что это за ракеты, какой дальности, и ракеты ли это вообще - а не муляжи, слепленные, чтобы обмануть и напугать враждебный окружающий мир.

Китай

Правообладатель иллюстрации Pool/Getty Image caption Китай на парадах тоже демонстрирует, какое современное оружие есть у его армии

Китай, как и Россия, свой самый большой парад в новейшей истории провел в 2015 году, в честь 70-летия окончания великой войны. Только китайцы, естественно, отмечали не окончание войны в Европе, а окончание всей Второй мировой, то есть капитуляцию Японии, и провели парад 3 сентября.

В том параде, по официальным данным, участвовали около 12 тысяч китайских солдат и тысяча военных из 17 зарубежных стран, десятки единиц бронетехники, ракетные установки, включая баллистические ракеты. Над площадью Тяньаньмен пролетели две сотни боевых самолетов и вертолетов. При этом Китай продемонстрировал на параде некоторые из своих новейших ракет и моделей самолетов.

Франция

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Отряд "пионеров" Иностранного легиона на параде в Париже в 2017 году

Парад на Елисейских полях, который, по мнению американской прессы, так впечатлил Дональда Трампа, Франция проводит ежегодно 14 июля, в День Бастилии.

В прошлом году перед свежеизбранным президентом Макроном и Дональдом Трампом промаршировали или проехали верхом или на технике около 8600 человек. Техники было 350 единиц, кавалеристов - 240, а в пролете над центром Парижа участвовала почти сотня самолетов и вертолетов.

Парижский парад традиционно открывают военные оркестры, затем идут кадеты военных вузов, дальше маршируют пехота, морская пехота, Республиканская гвардия, жандармерия, а замыкает шествие военнослужащих всегда Иностранный легион. Потом идет техника, а в конце - еще и парижские пожарные.

В параде в День Бастилии тоже регулярно участвуют иностранцы. В 2017 году французы пригласили американцев - в честь 100-летия вступления США в Первую мировую войну.

Индия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ежегодный парад в Дели - это не только демонстрация мощи, но и красочное представление

Индия каждый год, в День Республики 26 января, проводит парад, который многие считают если не самым масштабным, то во всяком случае самым красочным в мире.

В этот день по широкому проспекту Раджпат в Нью-Дели маршируют тысячи военных в красочной, в том числе в старинной форме. Проходят военные оркестры техника, пролетают самолеты - все, как у других держав, которые военным парадом демонстрируют военню же мощь, и только ее.

Но вот у индийцев парад завершают умопомрачительными трюками военные мотоциклисты, а потом начинается шествие гражданских с традиционными огромными разукрашенными повозками и платформами.

Пакистан

Правообладатель иллюстрации AAMIR QURESHI Image caption Пакистан, как и Индия, на своем ежегодном параде и демонстрирует мощь оружия, и развлекает зрителей

В Пакистане ежегодный военный парад выглядит примерно так же, как в Индии, что, конечно, не очень удивительно.

Каждое 23 марта, в День Пакистана, по центру Исламабада печатают шаг тысячи военных, в небе пролетает цвет боевой авиации, а в конце этого представления идёт красочная процессия из десятков огромных, пышно украшенных платформ, каждая из которых представляет один из регионов страны.

Британия

Правообладатель иллюстрации Ben A. Pruchnie/Getty Image caption Когда-то Trooping The Colour был серьёзным военным парадом в честь дня рождения короля. Сейчас это прежде всего красочное шествие

Британия, как и большинство европейских стран, давно уже не выкатывает по праздникам на улицу танки и не муштрует солдат на плацу ради одного красивого прохода строем по городу, но традицию военного парада в другой форме она все же сохранила.

Это скорее военно-историческая церемония в честь "дня рождения монарха". Она называется "Trooping The Colour", что очень приблизительно переводится как "Вынос знамён".

В позапрошлом, 2016 году королеве Елизавете II исполнилось 90 лет, и по случаю юбилея парад был особенно пышным. От Букингемского дворца по аллее Мэлл до казарм конной гвардии и обратно прошлись 1600 пеших и 300 конных гвардейцев в известной всему миру красочной форме.

Потом над дворцом пролетели десятки военных самолетов, причем открывали воздушный парад бомбардировщики времен Второй мировой.

А вся королевская семья в это время улыбалась и махала собравшимся на площади тысячам китайских и европейских туристов.

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