Москва и 10 других мегаполисов, которым грозит дефицит питьевой воды

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Четверть крупнейших городов мира могут оказаться в состоянии "водного стресса"

Кейптаун оказался в незавидной ситуации - он стал первым современным крупным городом, где запасы питьевой воды почти иссякли.

Однако тяжелое положение южноафриканского города, пострадавшего от засухи, является лишь одним из показательных примеров проблемы, о которой предупреждает ряд экспертов - нехватки воды.

Несмотря на то, что вода покрывает около 70% поверхности Земли, воды, особенно питьевой, не так много, как кажется: пресной воды на Земле лишь 3%.

Более миллиарда человек не имеют достаточного доступа к воде, а еще 2,7 миллиарда испытывают нехватку воды по меньшей мере в течение одного месяца в году.

По результатам опубликованного в 2014 году исследования ситуации в 500 крупнейших городах мира, каждый четвертый из этих муниципалитетов находится в состоянии "водного стресса".

По определению Организации Объединенных Наций, так называется ситуация, когда запас воды составляет меньше 1700 кубических метров на человека в год.

Согласно одобренным ООН экспертным прогнозам, глобальный спрос на пресную воду в 2030 году превысит предложение на 40% из-за целого комплекса факторов, в том числе изменения климата, деятельности человека и роста численности населения.

Поэтому вряд ли можно считать неожиданностью то, что Кейптаун - лишь верхушка айсберга.

Крупные города, подверженные дефициту воды, есть на всех континентах, а времени на решение проблемы остается все меньше и меньше. Вот 11 городов, в которых, как в Кейптауне, может закончиться пресная вода.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В разгар засухи водохранилища Сан-Паулу больше напоминали пустыню

Сан-Паулу

Финансовая столица Бразилии и один из 10 самых густонаселенных городов мира (здесь живет более 21,7 миллиона человек), Сан-Паулу столкнулся с серьезными проблемами в 2015 году, когда запасы воды в городе упали ниже 4%.

В разгар кризиса в городе оставалось воды меньше чем на 20 дней, и полиции пришлось охранять цистерны с водой.

Считается, что причиной кризиса стала засуха, разразившаяся на юго-востоке Бразилии в период между 2014 и 2017 годами, но миссия ООН в Сан-Паулу высказала ряд критических замечаний и в адрес властей, заявив, что они не ведут надлежащего планирования и не делают необходимых инвестиций.

Водный кризис более или менее закончился в 2016 году, но в январе следующего года основные резервы вновь упали на 15% ниже запланированного уровня на этот период, что в очередной раз поставило под сомнение перспективы водоснабжения города.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бангалор не справляется с нагрузкой на системы канализации и водоснабжения

Бангалор

Этот индийский город, превратившись в последние десятилетия в крупный технологический центр, переживает последовавший за этим бурный строительный бум и не справляется с нагрузкой на системы канализации и водоснабжения.

Старая водопроводная система города срочно нуждается в реставрации: в отчете, заказанном индийским правительством, указывается, что город из-за протечек просто-напросто теряет половину своей питьевой воды.

Как и в Китае, большая часть водоемов в Индии страдают от загрязнения, и Бангалор тут не исключение: в ходе исследования городских озер было обнаружено, что 85% из них имеют воду, пригодную только для орошения или промышленной системы охлаждения.

Ни в одном из озер нельзя купаться или пить из него воду.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Запасы воды в Китае сократились на 13% за период с 2000 по 2009 гг.

Пекин

По оценке Всемирного Банка, о нехватке воды можно говорить, когда люди в определенной местности получают в год менее 1000 кубических метров свежей воды на человека.

В 2014 году каждый житель Пекина с населением в более 20 млн человек получил лишь 145 кубометров свежей воды.

В Китае проживает 20% всего населения Земли, а запасов свежей воды страна имеет лишь 7% от общемирового запаса.

По оценке Колумбийского университета, запасы воды в Китае сократились на 13% за период с 2000 по 2009 гг.

Нельзя не учитывать также фактор загрязнения: статистика за 2015 год показывает, что 40% открытых водоемов Пекина были загрязнены настолько, что были непригодны даже для сельскохозяйственных или промышленных нужд.

Китайские власти стараются решить эту проблему созданием масштабного проекта переброски стоков, а также просвещая население и повышая цены на воду для крупных промышленных предприятий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нил поит весь Египет

Каир

Нил - главная жизненная артерия города, являющегося колыбелью цивилизации, однако в наши дни эта великая река переживает не лучшие времена.

Именно из нее поступает 97% всей используемой населением Египта воды, но именно в нее сливаются все неочищенные сельскохозяйственные и бытовые сточные воды.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, среди стран со средним уровнем дохода Египет стоит на одном из первых мест по количеству смертей, вызванных загрязнением воды.

По данным ООН, критическая нехватка свежей воды в стране может наступить к 2025 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Джакарте процветает нелегальный бизнес по обустройству колодезных шахт

Джакарта

Как и многие приморские города мира, столица Индонезии столкнулась с угрозой от поднимающегося уровня моря.

Однако именно в Джакарте ситуация усугубилась непосредственно человеческим фактором: поскольку только менее половины из 10-миллионного населения столицы имеет доступ к водопроводной воде, в городе процветает нелегальный бизнес по обустройству колодезных шахт, что опустошает подземный водоносный слой, практически опорожняя его.

В результате, по оценкам Всемирного Банка, около 40% населения Джакарты живет теперь ниже уровня моря.

Ухудщает ситуацию и тот факт, что водоносный слой не пополняется, даже несмотря на сильные осадки, из-за обилия заасфальтированных или забетонированных участков, что не позволяет грунту впитывать воду.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Москве остро ощущается загрязнение воды промышленными отходами

Москва

В России находится четверть общемировых запасов свежей воды, однако промышленные предприятия советского времени оставили после себя серьезную проблему загрязнения водоемов.

Это особенно ощутимо в Москве, где запасы воды на 70% зависят от открытых водоемов.

Официальные контролирующие органы признают, что от 35 до 60% всех запасов питьевой воды в России не соответствуют санитарным нормам.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption 10-месячная засуха в Стамбуле высушила местное озеро

Стамбул

По официальным данным турецких властей, эта страна оказалась в ситуации "водного стресса" после того, как в 2016 году подушные запасы воды упали до менее 1700 кубических метров.

Местные эксперты предупреждают, что ситуация, возможно, может к 2030 году ухудшиться, когда нехватка воды станет ощущаться.

В последние годы густонаселенные районы, например, Стамбул (где проживает 14 млн человек), начали испытывать подобную нехватку в засушливые месяцы.

Уровень воды в городских резервуарах упал: в них теперь менее 30% от запасов ёмкостей начала 2014 года.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Мехико далеко не у всех есть постоянный доступ к питьевой воде

Мехико

Нехватка воды - не новость для большинства из 21 млн жителей мексиканской столицы.

Каждый пятый горожанин имеет воду в кране всего в течение нескольких часов в неделю, а 20% получают водопроводную воду только в определенное время суток.

Город импортирует около 40% всей потребляемой свежей воды из удаленных источников и не имеет сколько-нибудь серьезных программ по повторному использованию воды. В результате течи из старых водопроводных труб также теряется около 40% воды.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Лондоне из-за водопроводных утечек теряется до 25% воды

Лондон

Вряд ли можно предположить, что и Лондон окажется в списке городов мира, где может ощущаться нехватка воды.

На самом деле всё обстоит не так уж хорошо: среднегодовые ежегодные осадки составляют здесь около 600 мм (меньше, чем в Париже, и только половина того, что ощущает на себе Нью-Йорк), так что 80% потребляемой британской столицей воды поступает из рек.

По данным администрации Большого Лондона, город потребляет максимум возможного, и к 2025 году здесь могут начаться проблемы с водоснабжением, а к 2040 году - серьезная нехватка воды.

Похоже, что запрет на полив личных садов и огородов из шланга в наиболее засушливые месяцы может стать в будущем обычным делом для Лондона.

Image caption В Токио многие здания имеют коллекторы для сбора дождевой воды

Токио

Японская столица получает столько же осадков, сколько Сиэттл, прозванный американцами Городом дождей. Однако дожди там в основном бывают всего четыре месяца в году.

Это означает, что воду надо собирать, поскольку в засушливый сезон может наступить засуха.

Именно этим и заняты городские власти: не менее 750 частных и общественных зданий в Токио имеют коллекторы для сбора дождевой воды и дальнейшего ее использования.

В Токио проживает более 30 млн человек, а система водоснабжения города зависит на 70% от водных запасов в открытых водоемах - рек, озер и талого снега.

Недавние инвестиции в водопроводную систему означают, что в недалеком будущем потери воды в результате утечек будут составлять лишь 3%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Морская вода угрожает запасам свежей воды Майами

Майами

Американский штат Флорида - в числе пяти самых дождливых. Несмотря на это, в одном из самых известных городов штата, Майами, назревает водный кризис.

В результате непредвиденных последствий осуществленного в XX веке проекта по осушению местных болот, воды Атлантического океана стали поступать в Бискейнский водоносный коллектор - основной источник городской свежей воды.

Несмотря на то, что эта проблема была обнаружена еще в 1930-е годы, морская вода по-прежнему туда проникает, особенно по той причине, что уровень моря в этом месте поднимается быстрее, нарушая при этом подземные заградительные сооружения, установленные в последние десятилетия.

Соседние города тоже пытаются совладать с этой проблемой - находящийся в нескольких километрах к северу от Майами Халландейл-Бич вынужден был закрыть шесть из восьми своих водозаборников как раз из-за загрязнения морской водой.