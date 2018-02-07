"Аэрофлот" отменяет рейсы. Мог ли лед вывести из строя самолеты?

Правообладатель иллюстрации Novoderezhkin/TASS Image caption А320 "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево

"Аэрофлот" третий день подряд сообщает об отмене рейсов, объясняя это тем, что взлетно-посадочные полосы в аэропортах плохо чистят. СМИ сообщали, что лед повредил и вывел из строя два десятка самолетов авиакомпании. Русская служба Би-би-си разбиралась, так ли это.

В четверг компания отменит 14 рейсов из Шереметьево, говорится в заявлении "Аэрофлота".

Решение принято "в связи с техническими причинами, возникшими вследствие неудовлетворительной чистки взлетно-посадочных полос в российских аэропортах в период неблагоприятных метеоусловий в выходные", - сказано в сообщении. Оно дословно повторяет заявление, сделанное "Аэрофлотом" накануне. Тогда речь шла об отмене по этой причине 22 рейсов из Шереметьево в среду.

Во вторник авиакомпания отменила 32 рейса в Шереметьево, но формулировка в официальном сообщении об этом была мягче - речь шла просто о "неблагоприятных метеоусловиях". Однако уже тогда анонимный источник в "Аэрофлоте" жаловался Интерфаксу и РБК на то, что из плохо очищенных взлетно-посадочных полос их самолеты получили существенные повреждения и вышли из строя.

В каких именно аэропортах были повреждены воздушные суда, источники СМИ не уточняли.

Минус 19 самолетов

Собеседник Русской службы Би-би-си в авиаотрасли, не уполномоченный комментировать этот вопрос, подтвердил, что из-за "неудовлетворительной" чистки взлетно-посадочных полос вышли из строя 19 самолетов "Аэрофлота". Эту цифру - также на условиях анонимности - Би-би-си подтвердил сотрудник аэропорта Шереметьево.

Собеседник Би-би-си при этом не сказал, какой марки были самолеты и все ли они принадлежат компании "Аэрофлот".

Русская служба Би-би-си обратилась в "Аэрофлот", но авиаперевозчик отказался комментировать эту ситуацию.

В среду утром глава Росавиации Сергей Нерадько заявил, что из-за плохо очищенных полос в России пострадали несколько самолетов. У них при посадке были повреждены лопатки двигателя, сообщал РБК.

"Все аэропорты старались содержать элементы летного поля в эксплуатационном состоянии, но мы отмечаем, что имели место события, связанные с повреждением лопаток первых ступеней компрессоров, - подтвердил Нерадько. - Это бывает, когда снег, даже сухой легкий снег, попадает в газовоздушный тракт двигателей и приводит к повреждению лопаток двигателей".

"Ничего страшного, пугающего в этом нет, но требуются замены этих рабочих лопаток компрессоров", - цитирует его РИА Новости.

В авиахолдинге "Базэл Аэро", который управляет аэропортами Сочи, Краснодара, Анапы и Геленджика, Би-би-си сказали, что на выходных в этих городах не было непогоды. По информации другого холдинга - "Аэропорты Регионов" - никаких происшествий, которые бы привели к поломкам самолетов "Аэрофлота", в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Саратове не было.

В холдинге "Новапорт" Би-би-си также сказали, что о "крупных авиапроисшествиях" в 14 аэропортах, которыми управляет компания, не сообщалось, однако однозначного ответа о том, что ни один самолет не пострадал в результате попадания в двигатель льда, тоже не дали.

В аэропорту Пулково Би-би-си также сказали, что никаких проблем с заснеженными полосами не было - их все чистили вовремя.

Технически вероятно?

Тот факт, что в результате неочищенной полосы могли пострадать сразу 19 самолетов, вызвал сомнения у авиационных специалистов. Сомнения вызвало как число бортов, поврежденных за два дня, так и тот факт, что все они одной модели А320. О том, что пострадали именно эти самолеты, писал РБК.

В крупной компании, которая много лет постоянно занимается эксплуатацией самолетов А320 и располагает штатом техников, которые их постоянно обслуживают, сочли такое событие маловероятным. При этом официально комментировать эту ситуацию там отказались.

Правообладатель иллюстрации TASS/Filippov Image caption Снегопады не редкость в Подмосковье. Вот так, например, садились лайнеры в декабре 2009 года - у этого самолета как раз влючен реверс, и видно, что поднимаемый снег в двигатель не попадает

Инженер по обслуживанию авиационной техники, который работает в том числе и с самолетами Airbus A320 в одном из крупных российских аэропортов, рассказал Би-би-си, что повредить двигатель таким образом довольно сложно, хотя в принципе и возможно.

Сразу после посадки реактивный авиалайнер включает так называемый реверс - специальные щитки отклоняют струю из реактивного двигателя таким образом, чтобы она тормозила самолет, а не разгоняла его.

"При реверсировании истекающая струя направлена вбок от оси двигателя и в основной массе не захватывается воздухозаборником. Лед в принципе мог быть всосан двигателем во время руления, но вообще это тоже маловероятно. Тем более, в таких количествах, чтобы повредить лопатки", - рассказал инженер, который постоянно обслуживает пассажирские самолеты.

Современный реактивный двигатель называется турбовентиляторным - из-за большого вентилятора, установленного в его передней части. По словам авиационного инженера, его лопатки отличаются высокой прочностью, но главное - заменить их не составляет большого труда.

"Тонкие лопатки, которые легко повредить, находятся во внутреннем контуре двигателя. Туда непросто что-то засосать - основная масса проходит мимо, в наружный контур", - рассказал он, добавив, что за 12 лет постоянной работы по обслуживанию самолетов он ни разу не сталкивался с такой проблемой - обычно двигатели страдают из-за попавших в них птиц.

Как полагает исполнительный директор компании Infomost Борис Рыбак, ситуация, когда взлетно-посадочные полосы плохо очищаются от снега и льда - не редкость в аэропортах, которые расположены в городах с холодным климатом.

По его словам, часто случается, когда техника очищает только центральную часть полосы, оставляя неубранной ее обочину. При этом он отметил, что снегопад в Москве был настолько сильным, что побил климатические рекорды.

Руководитель отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев отмечает, что лед мог попасть в двигатель и по другой причине.

"Воздушное судно во время обслуживания перед каждым рейсом проходит осмотр. В том числе осматриваются на предмет забоин лопатки вентилятора двигателя, - объяснил он. - С учетом того, что в целом погодные условия были весьма благоприятными для образования льда, вполне могло иметь место массовое повреждение элементов конструкции льдом".

"На что это непосредственно списывать, мы судить не можем, - подытожил он. - То ли это действительно некачественная очистка полосы, то ли образование льда на входном устройстве, обечайке".