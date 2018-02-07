"Ничего развратного не было": зачем F1 отказалась от грид-герлз

Правообладатель иллюстрации Alex Aspiens Image caption Грид-герлз выходят на трек перед началом гонки с номерами участников

Организаторы "Формулы-1" объявили, что грид-герлз - девушек, позирующих на старте гонок - заменят дети. Это решение может привести к тому, что от услуг моделей откажутся и в других видах спорта.

Так, например, професссиональная корпорация дартс (PDC) уже заявила, что модели больше не будут сопровождать спортсменов, как это было принято раньше.

Решения "Формулы-1" и PDC поддержали феминистские организации. Но модели, которые зарабатывали на спортивных соревнованиях, недовольны.

Русская служба Би-би-си узнала, как в российском модельном бизнесе и индустрии автоспорта восприняли шаг "Формулы-1".

Ярослав Загорец, главный редактор портала Motorsport.com:

"Грид-герлз - это девушки, которые стоят на стартовой решетке и держат таблички с именами гонщиков. Их могут называть по- разному: umbrella girls (девушки с зонтиками) или racing queens (гоночные королевы). Но, на самом деле, в автогонках задействованы не только двадцать девушек, которые держат таблички на стартовой решетке. Есть девушки, которые стоят на подиуме и приветствуют гонщиков-победителей, - это подиум-герлз. Есть модели, которые могут стоять в гаражах команд. И все, что сейчас говорится [об отказе Формулы-1 от грид-герлз], относится ко всем этим девушкам.

Согласно канонической версии, женщины стали сопровождать пилотов с 60-х годов. Все началось с японской модели, певицы и актрисы Розы Огавы. Ее муж был автогонщиком, и как-то Огаву позвали на подиум, чтобы составить компанию супругу. После этого ей предложили участвовать в спонсорских промо-акциях. Считается, что Огава стала первой женщиной в рекламе такого мужского спорта, как автогонки.

Традиция быстро распространилась и на "Формулу-1", и на многие другие гоночные серии. Одни девушки держали таблички с именами пилотов, другие поддерживали команды, заодно рекламируя продукцию спонсоров. В 70-е годы одежды на девушках стало меньше, они стали выглядеть фривольнее. К 90-м годам на грид-герлз остался минимум одежды - максимум тела выставлялось напоказ. Наверное, 90-е - это расцвет грид-герлз.

До сих пор в понимании широкой публики грид-герлз ассоциируются с бикини. Но, на самом деле, сейчас они выглядят и ведут себя гораздо скромнее, чем тогда. И в России, и в более консервативных странах (вроде Бахрейна и ОАЭ) грид-герлз не эпатируют публику откровенной одеждой и выглядят очень стильно и вполне уместно.

Сегодня самый раскрепощенный образ у грид-герлз на гран-при США. На фотографиях с этих гонок видно: на девушках так мало одежды, что даже места для фантазии не остается.

Разговоры об отказе от грид-герлз ведутся достаточно давно, лет пять точно. В 2015 году на гран-при Монако организаторы попробовали такую меру: заменили грид-герлз на грид-бойз. Ход оказался непопулярным и вызвал глубокое непонимание со стороны гонщиков и болельщиков. Например, пилот Себастьян Феттель выразил недоумение, что перед началом гонки парковался "за каким-то Джорджем или Дейвом".

Правообладатель иллюстрации Alex Aspiens

Грид-бойз иногда появляются на гонках. У одной мотогонщицы был грид-боем накаченный парень без футболки. Это выглядело довольно необычно для гонок. Но ничего, все к этому относились спокойно.

Как ни парадоксально, убрать грид-герлз решили именно новые американские владельцы и топ-менеджеры "Формулы-1". Наверное, в их понимании грид-герлз являются проявлением сексизма: мужчины соревнуются на пределе возможностей, а женщины просто радуют глаз. Может быть, им сложно объяснить спонсорам и болельщикам, как в 2018 году в международном мужском автоспорте может иметь место эксплуатация женской сексуальности.

Но гонщиков это должно волновать меньше всего. У них другие задачи, другие заботы на стартовой решетке. Последнее, что должно их заботить, это кто держит их табличку.

А вот механики обращают на грид-герлз больше внимания. В прошлом году грид-герл одного из гонщиков от жары упала в обморок, ее пришлось экстренно эвакуировать со стартовой решетки. Ее табличку взял механик и гордо держал все время, что машину его гонщика готовили к старту. В общем, подхватил это знамя.

Но когда ты смотришь "Формулу-1" по телевизору, ты особо и не видишь грид-герлз. Может быть, замечаешь только девушек на подиуме во время церемонии награждения. И, на самом деле, если бы "Формула-1" во всеуслышание не объявляла, что грид-герлз не будет, а просто не привезла их на гонку, никто бы, скорее всего, не обратил внимания".

Виолетта Игошина, модель:

"У нас в модельном агентстве был кастинг на грид-герлз, набирали девочек. Меня взяли сразу. Я была финалисткой конкурса "Мисс Россия", поэтому для меня конкуренции не было!

На соревнованиях мы выносили номер участника и флаг страны, которую он представляет. И стояли на треке, пока у них идет подготовка к старту. Было такое, что почему-то нас раньше времени выпустили, и пришлось стоять сорок пять минут, держать этот номер, улыбаться, не прекращая. Это было немного тяжело.

Ну и страшно, когда сзади подъезжают болиды. Первый раз, когда я стояла и подъехала эта машина… Во-первых, этот звук - очень сильный рев, вы сами понимаете. А потом уже нормально.

Почему нужно было убрать девушек? Всю жизнь на "Формуле-1" выносили номера девушки - по-моему, это было очень красиво. И просто убрать? Кто будет теперь выносить номера - мужчины что ли? Дети?

Я вам расскажу такую тайну: когда ты приезжаешь на "Формулу-1" работать грид-герл, перед тем, как выйти на трек, тебе дают подписать бумагу о том, что если случится что-нибудь на треке, то организаторы не несут за это ответственности. В 2015 году за нас несло ответственность модельное агентство. На следующий год мы сами несли за себя ответственность.

Правообладатель иллюстрации Alex Aspiens

Это вообще как бы опасно. У нас был такой момент, когда нам сказали выходить, мы начали идти - 25 человек гуськом. Но кто-то не расслышал, что нельзя было идти, и в этот момент начали ехать болиды. Нас остановили - начали кричать, и все такое. Но еще доля секунды - и могли девочку сбить. Затормозить никто, понятное дело, не успел бы.

В позапрошлом году девочка стояла на треке. Это было на питстопе, ей стало плохо из-за выхлопных газов, шума или, может, она переволновалась - не знаю. В общем, ей прямо на треке стало плохо, в прямом смысле слова ее рвало, она бросила номер и побежала. И выпустить детей туда?! Я бы своего ребенка туда не пустила.

У нас [на гонках "Формулы-1" в Сочи] была очень приличная одежда, ничего открытого не было. В позапрошлом году у нас были белые папахи и сарафаны. Я как раз считаю, что у нас в России проходило все очень прилично. Ничего развратного не было. И почему они решили убрать девушек, я не пойму.

Правообладатель иллюстрации Бобылев Сергей | TASS Image caption В 2016 году на гонке "Формулы 1" в Сочи грид-герлз нарядили в папахи и сарафаны

Мне лично понравилось там [на гонках] абсолютно все, поэтому я поехала и на второй год. На третий год у меня, к сожалению, по личным причинам не получилось туда поехать. Это интересно, у меня появились знакомые среди участников "Формулы 1". А ты не со стороны наблюдаешь, а видишь все это изнутри. Тем более, у меня была возможность познакомиться с Владимиром Владимировичем Путиным! Я была очень рада!

С [многократным чемпионом "Формулы-1" Льюисом] Хэмильтоном я тоже познакомилась, но решила не фотографироваться, потому что у меня уже была фотография с Владимиром Владимировичем!

Вам только по секрету рассказываю: после того как я сфотографировалась с Владимиром Владимировичем Путиным, на следующий год у всех грид-герлз отобрали телефоны, чтобы не было такого казуса. Так мне сказали. А еще через год, когда меня не было, девочки рассказывали, что устроители решили даже не организовывать живой коридор из грид-герлз для Владимира Владимировича".

Анастасия Меренкова, pr-менеджер модельного агентства Asole:

"Я в модельном бизнесе давно - лет шесть или семь. Года четыре назад я начала в социальных сетях у знакомых моделей замечать красивые фотографии с гонок с болидами. Я всегда интересовалась автоспортом, и я отправилась на кастинг в модельное агентство Asole, которое предоставляет грид-герлз для гонок.

Был достаточно строгий отбор, меня взяли. С тех пор каждый год я работаю на гонках разных серий, в том числе была на показательных заездах "Формулы-1" в Москвы. В сезон работаешь примерно на четырех-пяти гонках.

Сначала мы стоим на фоне пустого пит-лейна. Потом запускают прессу: и российскую, и международную. Минут 15 мы позируем всем, потом, кстати, очень много красивых фотографий. Потом болиды занимают свои места, и мы стоим рядом с ними. Еще зрителям дают возможность с нами сфотографироваться - они это очень любят. Все это очень прикольно.

Если ты не любишь гонки, если тебе не нравятся громкие болиды и запах бензина, то, наверное, это тяжело. Но мы получаем кайф от своей работы. И все девчонки, работающие на гонках, реально это любят: они знают пилотов, они смотрят трансляцию гонки, они болеют за гонщиков, чьи таблички держали.

Да, конечно, тяжело долго стоять на каблуках или, например, стоять под дождем. Но эти трудности стоят тех эмоций, которые получаешь во время гонок. У нас есть возможность зайти в любой бокс, посмотреть, как работают механики, в общем, быть внутри каждой гонки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если российские грид герлз одеты достаточно сдержанно, то их американские коллеги выходили на трек в значительно более откровенных костюмах

На всех гонках нас обожают. К нам относятся с уважением и восхищением. Нас не воспринимают как девчонок, которые пришли пощеголять в коротких юбках. Нас воспринимают как очень важную часть гонки, непосредственную часть мероприятия. Зрители, механики, гонщики могут попросить сфотографироваться, но не более того. Никогда никаких оскорблений в наш адрес не было.

Я много работаю с автомобильными брендами не только на гонках, но и на других мероприятиях. И опыт работы грид-герл всегда ценится. Потому что это умение быть медийной, умение держать марку. Ведь во время гонки камеры везде и работают постоянно, и тебе нужно все время выглядеть красиво.

Теперь я работаю в Asole и как модель, и как pr-менеджер. Решение об отказе от грид-герлз вызвало у нас целый бунт. В Instagram мы (грид-герлз) все начали постить фотографии с хэштэгом #bringbackthegridgirls. Это очень печально и грустно. Я общалась со многими зрителями и поклонниками "Формулы-1". Все говорят: как же так?

Девушки и автомобили - это классическое сочетание. Я не понимаю, почему решили от него отказаться. И мне интересно узнать, какие вообще аргументы были против грид-герлз? У нас достаточно приличные костюмы, у нас все чинно и благородно, у нас не бывает каких-то развратных нарядов. Да, на красивых девушек приятно смотреть. Но значит ли это, что нужно теперь запретить короткие юбки или журналы типа Playboy?

Многие девушки работают на гонках целое лето. Для многих это хороший заработок - в среднем модель получает за день гонок пять тысяч рублей в день. И пока мы еще не обсуждали с заказчиками из других гоночных серий, как они отреагируют на решение "Формулы-1".

Надеюсь, нам еще как-то удастся повлиять на эту негативную тенденцию. Только в Москве около сотни грид-герлз, и мы готовы хоть митинговать в поддержку своей работы".