Новая амнистия капиталов в России: главные вопросы и ответы

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Российская Госдума приняла в среду сразу в двух чтениях законопроект "О добровольном декларировании физлицами активов и счетов". На рассмотрение поправок после первого чтения профильному комитету по бюджетам и налогам потребовалось всего около десяти минут.

Окончательное чтение, скорее всего, состоится уже в пятницу, сказал глава думского комитета Андрей Макаров.

Что такое амнистия капитала?

По выражению одного из авторов документа, главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, амнистия капитала - это "пряник", который позволит россиянам легализовать их зарубежные активы.

Власти обещают, что обладатели средств неясного происхождения, добровольно их задекларировавшие, не будут подвергнуты уголовному преследованию.

Другим же может достаться "кнут". В рамках соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией между более чем 100 странами, к которому присоединилась Москва, российские налоговые органы получили доступ к данным о финансовых счетах россиян за рубежом.

Как она будет проходить?

Предыдущая амнистия капитала проходила с 1 июля 2015-го по 30 июня 2016 года.

Для новой изначально отводились сроки с марта по декабрь 2018 года, но затем время окончания продлили до 28 февраля 2019 года.

В этот период россияне смогут подать в налоговую инспекцию декларации с указанием информации о счетах и капиталах за рубежом. Задекларировать можно не только открытые, но и закрытые счета.

Участники первой амнистии смогут подать декларацию повторно.

Надо ли будет возвращать деньги в Россию?

Нет, не нужно, если только активы не находятся в стране из "черного списка" российского минфина.

Владельцам достаточно сообщить налоговым органам, что у них есть банковский счет за рубежом, незадекларированный доход или компания.

Нужно ли будет платить налоги?

На репатриацию капитала действует нулевая ставка, которая будет продлена, объяснял в январе министр финансов Антон Силуанов.

Отдельно в Госдуме рассматривается законопроект о контролируемых иностранных компаниях. Согласно нынешнему законодательству, если бизнесмен до 31 декабря 2017 года закрыл такую компанию, то он освобождается от уплаты налога.

Новый законопроект предлагает продлить сроки ликвидации таких компаний до 1 марта 2019 года, а также полностью освободить их владельцев от уплаты НДФЛ.

Фактически это означает, что бизнесмен может до марта 2019 года продать свой бизнес за рубежом и при этом не платить налоги в России.

Будет ли амнистия успешной?

На этот вопрос нет четкого ответа. Предыдущая амнистия капитала не пользовалась популярностью. Силуанов говорил, что тогда бизнесмены подали 7,2 тысячи деклараций. "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников утверждали, что амнистией воспользовались только 2,5 тысячи человек.

По данным депутата Госдумы Алексея Куринного (КПРФ), за 2015 год в виде дополнительного налога на прибыль компаний и физических лиц поступило только 6 млрд рублей - "при оценке экспертов в несколько сотен миллиардов рублей, которые должны были прийти".

"Дело не только в недоверии. Видимо, существующих контролирующих механизмов недостаточно", - полагает депутат-коммунист.

Депутат Аксаков считает, что новая амнистия будет успешнее, так как на фоне санкций многие бизнесмены захотят вернуться в Россию.

Не исключено, что и на этот раз попытки вернуть крупный бизнес на родину тоже не оправдаются, на условиях анонимности говорил Би-би-си собеседник, близкий к администрации президента, неуполномоченный комментировать эту тему.

"Олигархи уже давно обелились", - считает он.