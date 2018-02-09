"Белое золото" Азербайджана: почему хлопковая кампания терпит фиаско
В попытках выйти из кризиса Азербайджан второй год старается заменить одно сырьевое производство другим. Чиновники называют хлопок "белым золотом", и его производство действительно выросло за два года в несколько раз. Однако многие фермеры недовольны - одних заставляют без большой выгоды сажать хлопок, у других отбирают пастбищную землю. И многие говорят, что такое госрегулирование уже привело к нехватке продуктов.
"Нет у нас хлопка", - говорит нам глава местного муниципалитета и предлагает поехать в соседнюю деревню. Мы возвращаемся к машине, и тут к нам подбегает один из свидетелей разговора: "Да неправда, - говорит он. - я сейчас вам покажу".
Мы в Сабирабадском районе - согласно статистике, самом передовом по производству хлопка. В доме одного из фермеров нам наливают чай и, перебивая друг друга, начинают говорить о своих проблемах. По ходу разговора в комнату входят все новые люди, и мы просим их говорить по очереди - не всегда успешно.
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Фермеры говорят, что больше года назад, поддавшись на уговоры муниципальных чиновников и дешевые государственные кредиты, стали сеять хлопок, но больше заниматься этим не хотят. Говорят, кроме обещаний, от государства нет никакой поддержки, даже в виде пресной воды.
Агагулу Каримов посадил в прошлом году 10 гектаров хлопка и остался в убытке. "Выгоды с этого не получил, теперь вот должен людям", - рассказывает он.
По словам фермера, он бы не оказался в должниках, если бы имел доступ к качественной воде. "Вода была плохая, из коллектора, и потому вместо пяти тонн хлопка получил только три", - говорит он.
Когда началась хлопковая программа, говорит он, люди начали привозить насосы, чтобы добыть воду для своих участков: "В итоге в коллекторе воды не осталось, и пришлось пользоваться засоленной водой из колодцев".
"Белое золото"
За хлопок азербайджанские власти взялись два года назад. Президент Ильхам Алиев тогда назвал его белым золотом и напомнил, что когда его отец Гейдар Алиев был первым секретарем ЦК компартии республики, в стране производилось хлопка куда больше, чем сейчас. Год назад президент подписал распоряжение о создании Государственной программы по развитию хлопководства.
В рамках этой программы за каждый килограмм хлопка-сырца, который фермеры продают на заводы, они получают 0,1 маната (0,06 доллара) сверх его стоимости (около 0,2-0,4 маната за килограмм в зависимости от качества).
В программе были также заявлены улучшение инфраструктуры, поддержка инновационных технологий, привлечение инвестиций, восстановление и модернизация хлопковых предприятий и снабжение хлопковых регионов современным оборудованием.
Однако сажать хлопок, по словам фермеров, все равно непросто - и проблема не только в воде.
Салех Сулейманов, агроном и фермер, жалуется на новую импортную технику: по его словам, из-за особенности конструкции трактористам, привыкшим к другим машинам, с ней работать неудобно.
С 3,5 гектаров Салех получил 15 тонн хлопка, что, учитывая возможности земли, считает если не подвигом, то чем-то выдающимся.
Несмотря на это, он говорит, что больше хлопком заниматься не будет. "Просто так, ради цифр, смысла много сеять нет, - говорит он, - Сейчас же что происходит - приходит врач, учитель, и садится за трактор, а что ему делать - прокормиться не может".
В министерстве сельского хозяйства утверждают, что в каждом районном отделении минсельхоза есть специалисты по сельскому хозяйству, в том числе по оценке почвы: "Каждый крестьянин, обратившись в отделение, может получить рекомендации агронома, есть специалисты в разных областях, и они могут получить комплексные ответы на свои вопросы".
Однако фермер Афлан Джафаров утверждает, что агрономов не хватает, а сами фермеры не знают, как обрабатывать почву. "Кто-то должен объяснить людям, что вот в этот момент даешь фосфор, в этот - фосфат аммония, калий, азот, - говорит он. - Ты должен знать, какие есть вредители для хлопка, но откуда тебе это знать, если ты врач или сварщик".
Ставка на сельское хозяйство в целом и хлопковую отрасль в частности объясняется стремлением Азербайджана диверсифицировать экономику и "слезть с нефтяной иглы" - за прошлый год объем экспорта страны составил 13,8 млрд долларов, причем 88,5% приходится на нефть нефтепродукты и газ.
Экспорт же хлопка и хлопковой пряжи в прошлом году вырос в семь раз, однако их доля в общем экспорте все еще не достигает и процента. За 2017 год этой продукции экспортировали всего на 50 млн долларов - или 0,6%.
Несмотря на такие показатели, государство не теряет оптимизма и продолжает продвигать хлопок - в том числе за счет других отраслей.
Благодаря поправкам в Земельный кодекс, принятым на референдуме в 2016 году, государство получило право указывать, как пользоваться не только государственной землей, но и находящейся в частной собственности - "для целей социальной справедливости и эффективного использования".
В результате всего за год количество посевных площадей под хлопок выросло в стране почти в три раза - до 136 тыс. гектаров в 2017 году.
"Держи корову взаперти"
Мы едем в Имишли - еще один хлопковый район. Там живет множество семей, которые занимались скотоводством и были вынуждены уйти со своей земли, после того как государство передало эту землю под хлопок.
"Забрали у нас землю под хлопок, а сами ничего там не построили, только себе дома, - говорит нам один из местных жителей. - Там воды же нет! Да если бы там была вода для поливки, я бы тоже что-нибудь сажал". Он жалуется на местные власти и на бессилие и говорит, что писал письма президенту. "Они приходят и говорят: "Держи корову взаперти", а чем мне ее там кормить?"
Многие в Азербайджане, когда жалуются на социальные проблемы, произносят сакральное "жаловались президенту". И скотоводы - не исключение.
Так же поступил Алиага Зейналов, скотовод из Ширванской долины. Больше года назад его и десятки других семей лишили земли. "Пришли люди из муниципалитета и сказали, что эта земля отдана некой фирме, и что категория земли изменена, - рассказывает он. - Те, кто смог продать животных, продали".
Зейналов говорит, что скот свой сохранил и с тех по пор пасет его на арендованной земле. Он жаловался во многие инстанции, но "никаких изменений и помощи нет, уже и не ждем".
Эльхан Гасымов из деревни Пойлу Акстафинского района тоже пострадал от продажи земли под хлопок. По его словам, земля у реки была отдана под посевы, и теперь ему и всей остальной деревне негде брать воду для скота.
Эффект этой политики, по словам скотоводов и экономистов, выражается в росте цен на мясо - импортеры стараются заместить нехватку, которая возникла после сокращения поголовья скота.
По данным Госкомстата, если в предыдущие годы в Азербайджан импортировалось мяса на сумму от 15 до 20 млн долларов, то уже в 2016 году эта цифра возросла до 38,6 млн долларов, а за прошлый год составила 63 млн.
"В этом году у нас еще больше усилится кризис местного мяса, так как животные, отданные на забой в прошлом году, в этом могли дать молоко и приплод, - говорит экономист и специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли. - Это непременно отразится на стоимости как мяса, так и молока".
О том, что мясо дорожает, говорят и жители столицы. Бухгалтер Эльмира живет в спальном районе Ахмедлы и говорит, что в местных супермаркетах говядина за три года подорожала почти на 30%.
Официальные данные говорят о том же - за год мясо подорожало на 25% при средней инфляции на продукты питания в 16,4%.
Такие же проблемы, по словам Эльмиры, и с молоком. "Раньше нам привозил из деревни молочник, продавал за 80 копеек, а сейчас оно стоит полтора маната (0,9 доллара)", - говорит она.
Пенсионерка Валида отмечает, что вдвое подорожало и масло. "Если бы не помощь дочери, перешла бы на маргарин", - говорит она.
Все идет по плану
Депутат Вахид Ахмедов, член комитета по экономической политике, считает вмешательство государства верным решением. "Глава государства усилил внимание к не нефтяному сектору в прошлом году, в том числе к сельскому хозяйству, - говорит он. - На хлопководство отпускается дополнительное финансирование".
По его словам, успешность государственной политики видна уже сегодня, по тому как многократно увеличилось производство - в прошлом году в Азербайджане собрали более 200 тыс. тонн хлопка, что вдвое больше, чем в 2016-м, и в шесть раз больше, чем в 2015.
"Конечно, есть еще некоторые вопросы - агрономы, доставка воды, и, возможно, это может быть проблемой в некоторых районах", - говорит депутат. По словам Ахмедова, власти готовят специальные программы, реализация которых поручена профильным ведомствам.
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Эксперты же с тревогой видят в хлопковой кампании элементы плановой экономики. "Прежде чем начать заниматься хлопком, государство должно было заняться подготовкой", - говорит Магеррамли. По его словам, Азербайджан производит хлопок невысокого качества, из-за чего он дешевле прочих конкурентов на региональном рынке.
"Происходит то, что было уже в советские годы с их плановой экономикой, - растет себестоимость, и приходится поддерживать производство субсидиями", - говорит эксперт. По его словам, хлопковой программой государство пыталось в период дешевой нефти увеличить экспорт и таким образом обеспечить приток иностранной валюты.
"В целом хлопок - доходное производство, но необходимо было понять, что главная роль в этом у фермеров, и нужно было создать им условия, чтобы оно было прибыльным, и чтобы у них был к нему интерес", - говорит Магеррамли.
В рамках той же хлопковой программы государство намеренно субсидировать и другими способами поддерживать развитие текстиля. В прошлом году в стране была создана Ассоциация производителей и экспортеров текстильной продукции. Производство хлопковой пряжи достигло 20 тыс. тонн в 2016 году, что ниже советских показателей, но выше тех, что были предыдущие 10 лет.
Gilan Tekstil Parkı - один из крупнейших в стране производителей текстиля - сообщает о росте производства и экспорта. В 2016 году компания экспортировала продукции на 5,6 млн долларов, а в первом полугодии прошлого - уже на 6,6 млн. Кроме того, эта и другие местные компании восстанавливают старые советские текстильные предприятия в разных регионах.
Однако, по словам экономиста Тогрула Машаллы, пока этого недостаточно.
"Только переработка хлопка может принести ощутимую прибыль, - говорит он, - однако текстильная промышленность у нас на низком уровне. Если смотреть на показатели импорта и сопоставить с внутренним производством, Азербайджан не может обеспечить себя даже носками".
Сбор урожая хлопка в Азербайджане начинается в середине осени и заканчивается зимой. Сейчас хлопок должен быть уже убран, но временами на обратной дороге в Баку нам встречаются на пути хлопковые поля.
На одном из таких полей хлопок не убран и почти высох. Один из сельчан рассказал нам, что такое происходит, когда расходы на его сбор могут превысить прибыль. Потому и остаются иной раз, и высыхают остатки "белого золота".