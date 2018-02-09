"Белое золото" Азербайджана: почему хлопковая кампания терпит фиаско

В попытках выйти из кризиса Азербайджан второй год старается заменить одно сырьевое производство другим. Чиновники называют хлопок "белым золотом", и его производство действительно выросло за два года в несколько раз. Однако многие фермеры недовольны - одних заставляют без большой выгоды сажать хлопок, у других отбирают пастбищную землю. И многие говорят, что такое госрегулирование уже привело к нехватке продуктов.

"Нет у нас хлопка", - говорит нам глава местного муниципалитета и предлагает поехать в соседнюю деревню. Мы возвращаемся к машине, и тут к нам подбегает один из свидетелей разговора: "Да неправда, - говорит он. - я сейчас вам покажу".

Мы в Сабирабадском районе - согласно статистике, самом передовом по производству хлопка. В доме одного из фермеров нам наливают чай и, перебивая друг друга, начинают говорить о своих проблемах. По ходу разговора в комнату входят все новые люди, и мы просим их говорить по очереди - не всегда успешно.

Фермеры говорят, что больше года назад, поддавшись на уговоры муниципальных чиновников и дешевые государственные кредиты, стали сеять хлопок, но больше заниматься этим не хотят. Говорят, кроме обещаний, от государства нет никакой поддержки, даже в виде пресной воды.

Агагулу Каримов посадил в прошлом году 10 гектаров хлопка и остался в убытке. "Выгоды с этого не получил, теперь вот должен людям", - рассказывает он.

По словам фермера, он бы не оказался в должниках, если бы имел доступ к качественной воде. "Вода была плохая, из коллектора, и потому вместо пяти тонн хлопка получил только три", - говорит он.

Когда началась хлопковая программа, говорит он, люди начали привозить насосы, чтобы добыть воду для своих участков: "В итоге в коллекторе воды не осталось, и пришлось пользоваться засоленной водой из колодцев".

"Белое золото"

За хлопок азербайджанские власти взялись два года назад. Президент Ильхам Алиев тогда назвал его белым золотом и напомнил, что когда его отец Гейдар Алиев был первым секретарем ЦК компартии республики, в стране производилось хлопка куда больше, чем сейчас. Год назад президент подписал распоряжение о создании Государственной программы по развитию хлопководства.

Правообладатель иллюстрации AzerTag Image caption Президент Ильхам Алиев сам посещал хлопковые поля в Сабирабадском районе

В рамках этой программы за каждый килограмм хлопка-сырца, который фермеры продают на заводы, они получают 0,1 маната (0,06 доллара) сверх его стоимости (около 0,2-0,4 маната за килограмм в зависимости от качества).

В программе были также заявлены улучшение инфраструктуры, поддержка инновационных технологий, привлечение инвестиций, восстановление и модернизация хлопковых предприятий и снабжение хлопковых регионов современным оборудованием.

Однако сажать хлопок, по словам фермеров, все равно непросто - и проблема не только в воде.

Салех Сулейманов, агроном и фермер, жалуется на новую импортную технику: по его словам, из-за особенности конструкции трактористам, привыкшим к другим машинам, с ней работать неудобно.

С 3,5 гектаров Салех получил 15 тонн хлопка, что, учитывая возможности земли, считает если не подвигом, то чем-то выдающимся.

Несмотря на это, он говорит, что больше хлопком заниматься не будет. "Просто так, ради цифр, смысла много сеять нет, - говорит он, - Сейчас же что происходит - приходит врач, учитель, и садится за трактор, а что ему делать - прокормиться не может".

В министерстве сельского хозяйства утверждают, что в каждом районном отделении минсельхоза есть специалисты по сельскому хозяйству, в том числе по оценке почвы: "Каждый крестьянин, обратившись в отделение, может получить рекомендации агронома, есть специалисты в разных областях, и они могут получить комплексные ответы на свои вопросы".

Однако фермер Афлан Джафаров утверждает, что агрономов не хватает, а сами фермеры не знают, как обрабатывать почву. "Кто-то должен объяснить людям, что вот в этот момент даешь фосфор, в этот - фосфат аммония, калий, азот, - говорит он. - Ты должен знать, какие есть вредители для хлопка, но откуда тебе это знать, если ты врач или сварщик".

Image caption Афлан Джафаров работал агрономом на заводе 10 лет, однако таких специалистов среди фермеров немного

Ставка на сельское хозяйство в целом и хлопковую отрасль в частности объясняется стремлением Азербайджана диверсифицировать экономику и "слезть с нефтяной иглы" - за прошлый год объем экспорта страны составил 13,8 млрд долларов, причем 88,5% приходится на нефть нефтепродукты и газ.

Экспорт же хлопка и хлопковой пряжи в прошлом году вырос в семь раз, однако их доля в общем экспорте все еще не достигает и процента. За 2017 год этой продукции экспортировали всего на 50 млн долларов - или 0,6%.

Несмотря на такие показатели, государство не теряет оптимизма и продолжает продвигать хлопок - в том числе за счет других отраслей.

Благодаря поправкам в Земельный кодекс, принятым на референдуме в 2016 году, государство получило право указывать, как пользоваться не только государственной землей, но и находящейся в частной собственности - "для целей социальной справедливости и эффективного использования".

В результате всего за год количество посевных площадей под хлопок выросло в стране почти в три раза - до 136 тыс. гектаров в 2017 году.

"Держи корову взаперти"

Мы едем в Имишли - еще один хлопковый район. Там живет множество семей, которые занимались скотоводством и были вынуждены уйти со своей земли, после того как государство передало эту землю под хлопок.

"Забрали у нас землю под хлопок, а сами ничего там не построили, только себе дома, - говорит нам один из местных жителей. - Там воды же нет! Да если бы там была вода для поливки, я бы тоже что-нибудь сажал". Он жалуется на местные власти и на бессилие и говорит, что писал письма президенту. "Они приходят и говорят: "Держи корову взаперти", а чем мне ее там кормить?"

Многие в Азербайджане, когда жалуются на социальные проблемы, произносят сакральное "жаловались президенту". И скотоводы - не исключение.

Так же поступил Алиага Зейналов, скотовод из Ширванской долины. Больше года назад его и десятки других семей лишили земли. "Пришли люди из муниципалитета и сказали, что эта земля отдана некой фирме, и что категория земли изменена, - рассказывает он. - Те, кто смог продать животных, продали".

Зейналов говорит, что скот свой сохранил и с тех по пор пасет его на арендованной земле. Он жаловался во многие инстанции, но "никаких изменений и помощи нет, уже и не ждем".

Image caption Многим фермерам теперь приходится пасти скот вдоль дороги, на арендованной земле

Эльхан Гасымов из деревни Пойлу Акстафинского района тоже пострадал от продажи земли под хлопок. По его словам, земля у реки была отдана под посевы, и теперь ему и всей остальной деревне негде брать воду для скота.

Эффект этой политики, по словам скотоводов и экономистов, выражается в росте цен на мясо - импортеры стараются заместить нехватку, которая возникла после сокращения поголовья скота.

По данным Госкомстата, если в предыдущие годы в Азербайджан импортировалось мяса на сумму от 15 до 20 млн долларов, то уже в 2016 году эта цифра возросла до 38,6 млн долларов, а за прошлый год составила 63 млн.

"В этом году у нас еще больше усилится кризис местного мяса, так как животные, отданные на забой в прошлом году, в этом могли дать молоко и приплод, - говорит экономист и специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли. - Это непременно отразится на стоимости как мяса, так и молока".

О том, что мясо дорожает, говорят и жители столицы. Бухгалтер Эльмира живет в спальном районе Ахмедлы и говорит, что в местных супермаркетах говядина за три года подорожала почти на 30%.

Официальные данные говорят о том же - за год мясо подорожало на 25% при средней инфляции на продукты питания в 16,4%.

Такие же проблемы, по словам Эльмиры, и с молоком. "Раньше нам привозил из деревни молочник, продавал за 80 копеек, а сейчас оно стоит полтора маната (0,9 доллара)", - говорит она.

Пенсионерка Валида отмечает, что вдвое подорожало и масло. "Если бы не помощь дочери, перешла бы на маргарин", - говорит она.

Все идет по плану

Депутат Вахид Ахмедов, член комитета по экономической политике, считает вмешательство государства верным решением. "Глава государства усилил внимание к не нефтяному сектору в прошлом году, в том числе к сельскому хозяйству, - говорит он. - На хлопководство отпускается дополнительное финансирование".

По его словам, успешность государственной политики видна уже сегодня, по тому как многократно увеличилось производство - в прошлом году в Азербайджане собрали более 200 тыс. тонн хлопка, что вдвое больше, чем в 2016-м, и в шесть раз больше, чем в 2015.

"Конечно, есть еще некоторые вопросы - агрономы, доставка воды, и, возможно, это может быть проблемой в некоторых районах", - говорит депутат. По словам Ахмедова, власти готовят специальные программы, реализация которых поручена профильным ведомствам.

Эксперты же с тревогой видят в хлопковой кампании элементы плановой экономики. "Прежде чем начать заниматься хлопком, государство должно было заняться подготовкой", - говорит Магеррамли. По его словам, Азербайджан производит хлопок невысокого качества, из-за чего он дешевле прочих конкурентов на региональном рынке.

"Происходит то, что было уже в советские годы с их плановой экономикой, - растет себестоимость, и приходится поддерживать производство субсидиями", - говорит эксперт. По его словам, хлопковой программой государство пыталось в период дешевой нефти увеличить экспорт и таким образом обеспечить приток иностранной валюты.

"В целом хлопок - доходное производство, но необходимо было понять, что главная роль в этом у фермеров, и нужно было создать им условия, чтобы оно было прибыльным, и чтобы у них был к нему интерес", - говорит Магеррамли.

Image caption На экспорт идет только очищенный хлопок

В рамках той же хлопковой программы государство намеренно субсидировать и другими способами поддерживать развитие текстиля. В прошлом году в стране была создана Ассоциация производителей и экспортеров текстильной продукции. Производство хлопковой пряжи достигло 20 тыс. тонн в 2016 году, что ниже советских показателей, но выше тех, что были предыдущие 10 лет.

Gilan Tekstil Parkı - один из крупнейших в стране производителей текстиля - сообщает о росте производства и экспорта. В 2016 году компания экспортировала продукции на 5,6 млн долларов, а в первом полугодии прошлого - уже на 6,6 млн. Кроме того, эта и другие местные компании восстанавливают старые советские текстильные предприятия в разных регионах.

Однако, по словам экономиста Тогрула Машаллы, пока этого недостаточно.

"Только переработка хлопка может принести ощутимую прибыль, - говорит он, - однако текстильная промышленность у нас на низком уровне. Если смотреть на показатели импорта и сопоставить с внутренним производством, Азербайджан не может обеспечить себя даже носками".

Сбор урожая хлопка в Азербайджане начинается в середине осени и заканчивается зимой. Сейчас хлопок должен быть уже убран, но временами на обратной дороге в Баку нам встречаются на пути хлопковые поля.

На одном из таких полей хлопок не убран и почти высох. Один из сельчан рассказал нам, что такое происходит, когда расходы на его сбор могут превысить прибыль. Потому и остаются иной раз, и высыхают остатки "белого золота".