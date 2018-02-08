СМИ России: амнистия капиталов в этот раз может сработать

В обзоре российских газет за 8 февраля:

"Коммерсант": беглым капиталам дают "последний шанс"

Госдума приняла в среду в первом, а спустя несколько часов и во втором чтении инициированный Владимиром Путиным пакет законопроектов о возобновлении амнистии капиталов. Основным тезисом в пользу возврата средств в страну станет то, что капиталам за рубежом хуже, чем в России, пишет "Коммерсант".

В 2016 году амнистия капиталов была проигнорирована бизнесом, глава РСПП Александр Шохин говорил, что "крупным компаниям амнистия неинтересна, она их не затрагивает". Впоследствии бизнес-омбудсмен Борис Титов оценил кампанию как провалившуюся. Эксперты объясняли невысокую эффективность амнистии отсутствием доверия к государству.

В новом пакете законопроектов сроки амнистии определены с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Представлявший законопроекты глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров рассказал коллегам о том, как плохо чувствуют себя российские предприниматели за рубежом: "Наши граждане впервые поняли, что средства россиян лучше всего могут быть защищены только в России. Те, кто выводил бизнес за границу, потому что считал, что там нормы права работают лучше, чем наши суды, увидели, как это происходит, когда их применяют в отношении российских граждан".

Макаров подчеркнул, что нынешнее продление амнистии - это "последний шанс". О давлении на российский бизнес говорил и глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков, полагающий, что второй этап амнистии будет эффективнее первого.

Эксперты по поводу продления испытывают осторожный оптимизм. Глава совета фонда ЦСР Алексей Кудрин ожидает роста возврата капиталов в Россию относительно первого этапа примерно на 20%. По его словам, "у нас недостаточно доверия к государству", но "сейчас появился элемент, связанный с санкциями".

Партнер Goltsblat BLP Евгений Тимофеев считает, что в отличие от первой амнистии "на сей раз все пойдет по-другому, поскольку существует большое количество людей и компаний, которые просто не успели разобраться, что это все всерьез".

"Ведомости": "судьям станет лучше, а людям - хуже"?

Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина представил проект судебной реформы, которая уже началась, пишут "Ведомости".

Газета отметает, что это уникальный случай - публикация проекта реформы после начала ее реализации: одни предложения уже воплотились в законопроектах, другие анонсировал президент Владимир Путин на недавней встрече с судьями. Реализацией предложений занимается межведомственная рабочая группа администрации президента, рассказывали несколько федеральных чиновников и судья Верховного суда.

Первый этап согласований завершился летом, говорит координатор рабочей группы, научный руководитель Института проблем правоприменения Вадим Волков. Но так как работа шла по поручению президента, было некорректно публиковать предложения до того, как он сам выскажется. За Путиным остается и наиболее сложная часть реформы, касающаяся изменений в кадровой политике и независимости судей.

Проект полностью подготовлен ЦСР, и как подчеркивает Волков, важно сохранить его целостность и последовательность в реализации. Реформа направлена на улучшение качества судейских кадров, укрепление независимости судей и рационализацию судебного процесса.

Меры по улучшению качества судейских кадров предусматривают создание единого независимого центра подготовки судей, отмену требования о юридическом образовании для секретарей судебного заседания (основным средством фиксации должна стать аудиозапись) и расширение функционала помощников судей.

Для укрепления независимости судей предложено ввести процедуру выборов председателей судов или выдвижения кандидата коллективом суда на основе рейтингового голосования.

Рационализацию прокомментировал адвокат Вадим Клювгант. По его мнению, главное - чтобы нагрузку на судей снижали не за счет гарантий прав граждан на доступ к правосудию.

Все-таки говорить о суде следует прежде всего как о независимой ветви власти, настаивает он, но именно в этом направлении предложения менее всего заметны. И будет очень неправильно, если все сведется к тому, что судьям станет лучше, а людям хуже, заключает адвокат.

РБК: страховые компании подозревают клиентов

Страховые компании увеличили число обращений в правоохранительные органы, пишет РБК. В минувшем году зафиксировано более 8 тыс. обращений, и это значительно больше, чем в предыдущие годы, говорят во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС).

Более чем по 1,5 тыс. заявлений уже возбуждены уголовные дела, по остальным правоохранительные органы либо отказали в возбуждении, либо дело находится на рассмотрении, сообщили в ВСС.

Крупнейшие страховщики отмечают, что количество заявлений растет. Причины роста - в активизации недобросовестных юристов, которые скупают права требования к страховщикам, фальсифицируют ДТП и экспертизы.

Почти 40% заявлений были поданы "Росгосстрахом", причем эта компания оказалась в лидерах не только по числу заявлений, но и стала самой результативной. По заявлениям этой компании в прошлом году возбуждалось уголовное дело в одном из трех случаев, а у остальных компаний - лишь в одном из десяти.

Как сообщил РБК представитель "Росгосстраха", количество возбужденных по обращениям компании уголовных дел за год выросло вдвое, а предотвращенный ущерб - на 34%, в 2017 году удалось сохранить более 700 млн рублей.

Как рассказал заместитель генерального директора СК "МАКС" Виктор Алексеев, в 2017 году МАКС подала 550 заявлений, по 24 из них возбуждены уголовные дела. "В среднем от установления факта мошенничества до возбуждения уголовного дела проходит два-три месяца", - добавляет он.

Большинство заявлений этой компанией направляется при несоответствии повреждений заявленным обстоятельствам ДТП.

"АльфаСтрахование" в 2017 году подало около 1 тыс. заявлений, что почти на 30% больше по сравнению с прошлым годом. В результате правоохранительными органами были возбуждены 104 уголовных дела против 48 годом ранее.

Основная часть поданных страховыми компаниями заявлений касается ОСАГО, указывают в ВСС. Сами страховщики поясняют, что на этот вид страхования приходится почти 90% заявлений, так как это самый распространенный и доступный вид страхования.

По их оценкам, самый частый вид мошенничества в автостраховании - инсценировка аварии с целью получения выплаты по страховому полису, спланированный угон застрахованного по каско автомобиля, подделка полисов автострахования.

Также распространены случаи предоставления поддельных медицинских документов и ложных медицинских экспертиз, добавляет руководитель правового управления компании "Сбербанк страхование жизни" Александр Козинов. Он отмечает, что встречаются случаи, когда клиенты знают о наступлении страхового события и после этого уже приобретают полис и даже начинают оформление инвалидности.

ЦБ принципиально важно, чтобы мошенничество выявлялось и пресекалось вне зависимости от того, осуществляется оно вне или, как утверждают отдельные эксперты, в самих страховых компаниях, заявил РБК заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

Он отметил, что поскольку проблема носит комплексный характер, то для ее решения необходима координация усилий регулятора, страхового сообщества, правоохранительных органов и местных органов власти.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си