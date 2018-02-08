Пресса Британии: встреча Титова в Лондоне - фарс

В обзоре британских газет 8 февраля:

Встреча Титова в Лондоне - фарс

О поездке бизнес-омбудсмена Бориса Титова в Лондон, где он встречался с российскими бизнесменами, бежавшими от уголовного преследования за границу, рассказывает Daily Telegraph.

После встречи Титов вручил президенту Владимиру Путину список из 16 предпринимателей, которые выразили готовность вернуться на родину. Омбудсмен участвует в президентской гонке, и есть мнение, что инициатива о репатриации является лишь игрой на публику.

Он воздерживается от критики Путина, который, как ожидается, без особых трудностей одержит победу после того, как лидеру оппозиции Алексею Навальному было отказано в регистрации, отмечает издание.

Российский банкир и оппозиционный активист Владимир Ашурков, присутствовавший на встрече с Титовым, заявил, что его инициатива не что иное, как фарс.

Союзник Навального, а в прошлом специалист по инвестициям в Альфа-банке рассказал Daily Telegraph, что вероятность возвращения значительной части беглых бизнесменов сомнительна. "Людям вроде Титова несложно повлиять на закрытие дел, но снова открыть их дела будет так же легко, когда они вновь окажутся в России", - цитирует его издание.

Следственный комитет накануне напомнил журналистам о действующем международном ордере на арест омского бизнесмена Василия Дякуна, который фигурирует в списке Титова. Его обвиняют в отмывании свыше 9,2 млрд рублей.

Бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов и владелец туроператора Михаил Шаманов рассказали, что надеются когда-нибудь вернуться в Россию. Они отрицают выдвинутые против них обвинения в хищении денежных средств и мошенничестве, пишет газета.

Но не все, кто назван в списке, готовы вернуться. Предприниматель Алексей Шматко сказал, что для него главное - закрытие уголовного дела. Он рассказал, что выдвинутые против него обвинения в мошенничестве были сфабрикованы после того, как он отказался передать сотруднику ФСБ половину свой компании, отмечает издание.

Бывший совладелец банка "Траст" Илья Юров сказал, что пытается помочь двум сотрудникам "Траста", находящимся в тюремном заключении.

Ашурков, в свою очередь, добавил, что не собирается принимать участие в инициативе, цель которой - выставить напоказ примеры возвращения людей из Британии в Россию. Он обратился за получением убежища в 2015 году, его обвинили в мошенничестве во время выборов мэра Москвы, когда на эту должность баллотировался Навальный, сообщает Daily Telegraph.

Немыслимый союз Москвы и Эр-Рияда

Москва и Эр-Рияд оставили в прошлом недоверие ради стратегического союза, пишет Financial Times.

Хотя температура в Заполярье была ниже 30 градусов Цельсия, делегации из России и Саудовской Аравии сняли перчатки для рукопожатия и улыбались друг другу, несмотря на пронизывающий холод.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих прибыл в порт Сабетта на Ямале для участия в открытии завода по производству сжиженного газа стоимостью 27 млрд долларов. Компанию ему составили российский коллега Александр Новак и президент Владимир Путин, пишет газета.

"Покупайте наш газ, сэкономите нефть", - сказал Путин аль-Фалиху. "Для того я и здесь", - ответил он, похлопав Путина по плечу.

Эта встреча, состоявшаяся в декабре, показывает, как Россия и Саудовская Аравия сумели за последние полтора года создать неожиданный энергетический альянс, несмотря на некоторые политические разногласия, например, на конфликт в Сирии, отмечает FT.

Традиционные соперники, которые на двоих добывают пятую часть сырой нефти в мире, сейчас говорят в унисон по вопросам энергетики и обсуждают стратегические перспективы сотрудничества.

Поводом для сближения, которое казалось немыслимым еще несколько лет назад, оказался общий враг - американская сланцевая нефть. Резкое падение цен на нефть в 2014 году, вызванное притоком нефти из США, добываемой гидравлическим разрывом пласта, застало врасплох многих производителей, но и послужило толчком для сотрудничества.

В интервью FT наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман сказал, что партнерство с Москвой может стать для Эр-Рияда одним из самых прочных. Попытки Саудовской Аравии и России уменьшить добычу нефтиы и добиться повышения цен привели к крепким взаимоотношениям, которые также охватывают совместные проекты, инвестиции и сделки по продаже оружия.

"Прочность экономического и энергетического партнерства поможет достигнуть доверия и уверенности. Мы инвестируем в Россию… и они заинтересованы в инвестировании в королевство", - сказал аль-Фалих.

"Экономики двух стран очень похожи в смысле намерений, диверсификации и шагов в развитии высокотехнологического сектора", - рассказал газете Новак.

Отношения между двумя странами в прошлом характеризовались взаимным недоверием и подозрениями в энергетической политике, в частности в вопросах геополитики, если учесть исторически близкие отношения саудовцев с США.

Когда цена на нефть начала падать со 115 долларов за баррель, Саудовская Аравия пыталась в одиночку убедить весь мир, что бум добычи сланцевой нефти в США в долгосрочной перспективе не грозит традиционным поставщикам.

Сегодня у королевства есть союзник и соратник в лице России, которая помогает в борьбе за старый нефтяной порядок на фоне роста добычи в США. Ожидается, что рост добычи продолжится в этом году и в 2019, а по объемам Соединенные Штаты могут обогнать Саудовскую Аравию и приблизиться к России.

Но новоявленные союзники принижают влияние, которое оказывает добыча сланцевой нефти, утверждая, что ее не хватит для удовлетворения глобального спроса. "Сланцевая добыча - это лишь один из видов добычи, и ее рост не может удовлетворить общий спрос", - цитирует издание Новака.

Несмотря на новый альянс, Россия продолжает укреплять свое влияние на Ближнем Востоке, в частности, оказывая поддержку режиму Башара Асада в Сирии и тем самым противопоставляя себя интересам Саудовской Аравии.

Также Россия подписала энергетические и финансовые соглашения с иракскими курдами и Ираном - заклятыми врагами Эр-Рияда. Учитывая расхождения во взглядах и по другим вопросам, некоторые обозреватели настроены пессимистично относительно перспектив сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией, пишет Financial Times.

RT арендовал телестудию у Би-би-си

Би-би-си зарабатывает деньги, сдавая свои студии российскому телеканалу RT, пишет Times.

Би-би-си отказалась предоставить информацию о том, сколько раз RT платил за использование телестудий и о какой общей сумме идет речь, отметив, что эта информация конфиденциальна.

О самой практике аренды студий стало известно на прошлой неделе, когда адвокат из города Лидс дал интервью RT, а в кадре были видны логотипы йоркширской студии Би-би-си.

Адвоката Юнуса Луната пригласили, чтобы прокомментировать заявление британского Комитета по стандартам в сфере образования о том, что религия используется в школьной системе для активного искажения реалий в умах детей.

Times пишет, что, по имеющейся информации, контракт Би-би-си с RT и другими вещателями запрещает появление бренда Би-би-си в кадре. Корпорация выясняет, почему в этом случае логотип было видно.

Студии сдаются через специальный отдел Би-би-си, который занимается сдачей в аренду технических средств и другими услугами для международных вещателей.

Би-би-си заявила: "Как и другие международные вещатели, если имеется возможность, мы сдаем студии другим СМИ по установленной цене. Вырученные средства поступают в бюджет компании".

Член парламента Дамиан Коллинз сказал: "RT - это поддерживаемая Кремлем организация, которая не раз нарушала правила регулятора по делам радио и телевидения. Би-би-си несет ответственность перед плательщиками телевизионного лицензионного сбора, что предполагает, что ее бренд может ассоциироваться лишь с высокими стандартами и этикой, которых ожидает британская общественность. Би-би-си необходимо задуматься, совместима ли связь с RT с такими стандартами и этикой. На мой взгляд, конечно, нет".

В RT отказались отвечать на вопрос о том, как часто арендуются студии Би-би-си и других британских вещателей. Представитель российского канала сказала: "Мы по-настоящему переживаем, что растущее присутствие RT в Британии оказывает негативное влияние на состояние сотрудников Times, учитывая одержимость газеты нашим каналом".

Обзор британской прессы подготовил Геннадий Алашеев