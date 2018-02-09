Для кого и зачем упрощается судопроизводство в России?

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Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который предусматривает значительное упрощение процесса судопроизводства при рассмотрении гражданских дел, а также при арбитражных и административных спорах.

Речь идет о поправках к Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК), Арбитражному процессуальному кодексу (АПК) и Кодексу административного судопроизводства (КАС).

По информации "Коммерсанта", законопроект был подготовлен еще осенью 2017 года, но поступил в Госдуму только в среду.

Правительство России высказало замечания к документу, но в целом поправки поддержало. В "Единой России" также предложили внести в документ ряд правок при подготовке ко второму чтению.

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Судьи не обязаны объяснять мотивы

Авторы законопроекта предлагают освободить судей от обязанности составлять мотивировочную часть решений по гражданским и административным делам.

ВС объясняет это тем, что участники процесса хотят узнать аргументы судей только в случае обжалования решения, а это происходит лишь в 11,5% случаев. В конечном итоге лишь 2% судебных решений отменяется или изменяется по итогам апелляции, отмечают в Верховном суде.

Еще одна цель такой меры - экономия средств и времени.

"На изготовление мотивированного решения судья тратит до пяти рабочих дней, а расходы федерального бюджета на один день работы судьи составляют в судах общей юрисдикции 23 990 рублей, а в арбитражных судах 25 210 рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно документу, мотивировочная часть будет изготавливаться только по заявлению участвующих в деле лиц, в случае подачи апелляционной жалобы, либо по инициативе самого суда.

При этом судьи все же будут обязаны составлять мотивировочную часть по делам, связанным с защитой прав детей и пенсионных прав, с выселением граждан из жилых помещений, с банкротством и некоторыми другими категориями споров.

На сегодняшний день стандартное судебное решение состоит из четырех частей: вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной. В мотивировочной части описываются аргументы, на основании которых суд принял решение. Среди них - доказательства, которые легли в основу выводов суда, а также нормы законов и иных правовых актов, которыми руководствовался суд.

Предложения отменить мотивировочную часть раскритиковало как правительство России, так и представители адвокатского сообщества. Адвокат Вадим Прохоров в беседе с Би-би-си назвал инициативу Верховного суда абсурдной и отметил, что мотивировочная часть является одной из фундаментальных составляющих любого дела.

Представители в суде - только профессиональные юристы

Еще одно предложение Верховного суда состоит в ужесточении требований к людям, которые могут представлять интересы сторон в гражданском и арбитражном процессах.

"Законопроектом предлагается закрепить в ГПК РФ и АПК РФ положение о том, что помимо адвокатов представителями в суде могут быть только лица, имеющие высшее юридическое образование", - говорится в пояснительной записке.

Аналогичное требование к представителям уже содержится в Кодексе административного судопроизводства.

До введения этого правила в практику административного судопроизводства права людей в судах нередко отстаивали сотрудники различных НКО, которые не всегда были профессиональными юристами.

В июне 2015 года рабочая группа минюста начала подготовку проекта концепции единых стандартов качества квалифицированной юридической помощи. Многие эксперты тогда выразили опасение, что эти меры могут сыграть на руку адвокатам, поставив их в привилегированное положение.

Вадим Прохоров в беседе с Би-би-си высказал другое опасение: по его мнению, предложение ВС может фактически приравнять всех юристов к адвокатам.

Отмена договорной подсудности

Верховный суд также предлагает изъять из ГПК и АПК статьи, допускающие договорную подсудность. Это значит, что участвующие в процессе стороны не смогут выбирать суды, где должны рассматриваться их споры.

С помощью этой меры авторы законопроекта рассчитывают разгрузить суды Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. При этом предлагается сохранить договорную подсудность для дел с участием иностранных граждан.

Согласно действующему положению Гражданского процессуального кодекса, стороны имеют право согласованно выбирать суд для ведения процесса, причем это может быть любой суд в любом городе или районе. Таким образом, закон не устанавливает каких-то критериев для выбора суда, и этот выбор полностью зависит от воли сторон.

Против отмены этой меры выступил, в частности, председатель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, должники часто умышленно переносят место своей регистрации в отдаленные и труднодоступные регионы, чтобы затруднить процедуру взыскания долга через суд. В РСПП считают, что в таких ситуациях единственным способом обеспечить быстрое правосудие является включение в договор условия о договорной подсудности.

Отслеживание хода процесса в интернете

В законопроекте предлагается изменить положения ГПК, которые устанавливают порядок извещения участников судебного процесса. Заинтересованным в процессе лицам предлагается самостоятельно отслеживать ход дела в интернете вместо получения извещений.

Это можно делать "с использованием любых источников такой информации и средств связи", - говорится в документе.

Информация о движении дел, как правило, выкладывается на официальном сайте суда и периодически обновляется. Однако, как отметил в беседе с РБК адвокат Максим Крупский, далеко не все имеют возможность самостоятельно следить за уведомлениями в сети.

"Это чрезмерное обременение граждан, многие из которых живут в отдаленных регионах, деревнях. У них не только интернет, но и телефонная связь не всегда есть", - отметил Крупский.

Повышение порога исковых требований

Авторы законопроекта также предлагают повысить порог исковых требований, рассматриваемых в упрощенном порядке.

Как отмечается в законопроекте, в арбитражном процессе по упрощенной процедуре должны рассматриваться иски юридических лиц, не превышающие миллион рублей (ранее 500 тыс. рублей). Для индивидуальных предпринимателей этот порог повышается с 250 до 500 тысяч рублей (8,7 тысячи долларов).

В гражданском процессе порог исковых требований для "упрощенных" процессов предлагается повысить в 5 раз - до 500 тысяч рублей.

"Увеличение стоимостного порога по указанным делам позволит судам разрешать более 50% требований о взыскании денежных средств с граждан и организаций посредством применения упрощенных процедур (приказного и упрощенного производств)", - говорится в документе.

Изначально размер исковых требований устанавливается истцом и может быть скорректирован в ходе процесса по его просьбе.

В отзыве российского правительствана законопроект говорится, что Верховный суд недостаточно обосновал поправки о повышении порога исковых требований.