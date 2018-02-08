Космический символизм Илона Маска

Успешным запуском тяжелой ракеты Илон Маск вписал свое имя в историю освоения космоса - но ему этого показалось мало, и он превратил научно-технический эксперимент в научно-фантастическое шоу.

Бордовый кабриолет, звездный человек, Айзек Азимов и Дэвид Боуи - Маск запихнул в "Тяжелого сокола" столько культурных маячков, что голова идет кругом. Но - без паники! Русская служба Би-би-си разбиралась в космическом символизме Илона Маска.

1. Звездный человек

Человек в космосе всегда интереснее куска железа, даже когда это спортивный кабриолет - о чем ниже. Визуальная история звездных путешествий написана портретами первооткрывателей: Гагарин в шлеме "СССР", Леонов за бортом "Восхода-2", Базз Олдрин на Луне.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Первые люди на Луне: знаменитая фотография Базза Олдрина, сделанная Нилом Армстронгом

Маск застолбил место в этом эпохальном визуальном ряду, удобно усадив за руль вишневой Tesla куклу в настоящем скафандре. И не остановился на фотографии: полет напрямую транслировали в YouTube три видеокамеры.

2. Дэвид Боуи

В том, что Маск питает нежные чувства к раннему Боуи, сомнений теперь нет. Изобретатель Tesla доверил свой личный автомобиль "Звездному человеку" (Starman) - герою одноименной песни - и теперь он ведет кабриолет в пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

"В небе звездный человек, он хочет спуститься познакомиться - но боится, что нам снесет крышу", - пел Боуи в романтическом гимне 1970-х, завещая от имени орбитального существа сберечь планету для детей.

Звездному человеку за рулем предстоит неблизкий путь в глубины Солнечной системы, и Маск решил скрасить межпланетное одиночество еще одним космическим шедевром Боуи - песней "Space Oddity", в которой дерзкий пионер звездных путешествий навсегда освобождается от земного притяжения.

"Я сижу в своей жестянке, высоко над миром. Планета Земля так голуба. И ничего не поделаешь".

И на этом Маск не остановился: саундтреком к анимационному трейлеру запуска Falcon Heavy он выбрал "Life On Mars" все того же Боуи.

3. Кабриолет

Компания Илона Маска Space X отправила в полёт спортивный электромобиль производства другой его компании - Tesla - за день до того, как автопроизводитель объявил о рекордном квартальном убытке в размере 675 млн долларов.

Что останется в памяти - парящий над Землей родстер или бухгалтерский отчет?

Яркий маркетинговый ход Маска рассчитан не только на земных конкурентов и потребителей. Он попытался застолбить место на пока что свободном рынке межпланетном авторынке и закрепить за Tesla звание не только самого быстрого автомобиля для самых дальних поездок, но и венца достижений человечества в автомобилестроении.

Без лишней скромности Маск маркировал машину: "Сделано людьми с планеты Земля".

4. "Без паники!"

Надпись на приборной панели кабриолета можно принять за обращение Маска к акционерам, кредиторам и покупателям Tesla.

Но и она имеет историю: DON'T PANIC позаимствована с обложки культового "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy" Дугласа Адамса.

5. Айзек Азимов

В машину к Звездному человеку Маск положил серию книг "Основание" американского фантаста Азимова, главный герой которой Гэри Селдон - визионер и энциклопедист, спаситель наследия человечества.

Тексты выгравированы лазером на кварцевом стекле - это новейшая разработка университета Саутгемптона. Сверхпрочный диск выдерживает температуры до 1000°, а при 190° его срок годности составляет 13,8 млрд лет.

6. Любовь и соколы

На Адамсе и Азимове переклички с научно-фантастической субкультурой не заканчиваются.

Мало того, что название ракет - Falcon - довольно прямолинейно отсылает к кораблю Millennium Falcon, на котором Хан Соло и Чубака с переменным успехом участвовали в "Звездных войнах" Джорджа Лукаса.

Ступени тяжелой модификации "Сокола" приземлились на одну из морских платформ Space X под названием "Разумеется, я по-прежнему тебя люблю" ("Of Course I Still Love You").

Как и для второй платформы - "Не забудь прочитать инструкцию" ("Just Read the Instructions") - Маск позаимствовал имя у шотландского фантаста Иэна Бэнкса, который давал такие причудливые названия почти всем космическим кораблям в своей вымышленной вселенной.

Демократизация космоса, конкуренция среди частных компаний и социальные сети сделали космическую гонку зрелищной.

Маск сказал новое слово в ракетостроении, в очередной раз доказав, что умеет творить играючи и совмещать юношеский романтизм с прагматизмом гениального маркетолога.

Подобное не приходило в голову серьезным ученым, функционерам и конструкторам в эпоху, когда в космосе доминировали государства, прежде всего - США и СССР.

Если бы Политбюро в 1987 году возглавлял Маск - кто знает, возможно, советская сверхтяжелая ракета "Энергия" отправила бы на орбиту не 80-тонный макет боевого космического лазера, а вишневую "девятку".

За рулем - Донатас Банионис, у него на плече - птица Говорун, из кассетника "Электроника" хрипит "Земля в иллюминаторе", в багажнике - 250 томов "Библиотеки приключений и научной фантастики".

А на приборной доске - "Поехали!".