Университет третьего возраста: как и чему учатся пожилые британцы

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Когда вы в последний раз были в классе в роли обучающегося? Наверное, достаточно давно. Вот и я на протяжении более 40 последних лет всё больше преподавал, а вот учился крайне мало.

Но в последний год всё переменилось. Всё чаще я оказываюсь в окружении своих сверстников-англичан - и не только англичан, - которые, как и я, находятся на том этапе жизни, когда дети выросли и уехали, ипотека выплачена, работы становится все меньше, а досуга - все больше.

Надо сказать, что в районе северного Лондона, где я живу, население довольно быстро стареет. Сейчас средний возраст жителя района составляет 37 лет, а десять лет назад был 33 года. По прогнозам, через пять лет он приблизится к 40 годам.

Что делать с большой массой пожилых, старых и очень старых людей, которые в большинстве своем не утратили своей интеллектуальной и даже физической активности?

Если они оказываются не у дел и сидят по домам перед телевизором, весьма часто начинаются психологические проблемы - депрессия, скука, переходящие в хронические соматические заболевания. Об этом хорошо известно семейным врачам.

Правообладатель иллюстрации u3a Image caption Руководство местным отделением Университета третьего возраста требует немало усилий

Они также знают о другом тревожном явлении, которое превратилось в настоящий социальный кризис: речь идет об одиночестве.

Число живущих в одиночестве в большом городе зашкаливает: в нашем районе таких около 40%. Одинокий пожилой человек гораздо чаще обращается к врачу, попадает в больницу, да и продолжительность жизни у него не столь высока, как у супругов или партнеров, живущих совместно.

К счастью, из этой тревожной ситуации есть выход. Речь идет о так называемом Университете третьего возраста, массовом добровольческом движении, которое обретает всё большую популярность в Британии.

Что такое "третий возраст"?

Правообладатель иллюстрации u3a Image caption Статьи о новой затее пенсионеров стали появляться в местной прессе в Британии с 1981 года

Социологи называют третьим возрастом период, когда человек выходит на пенсию или начинает работать меньше, но при этом хочет как можно дольше сохранять активность. Почему бы не предложить этой социальной группе возможность продолжить, а в некоторых случаях и начать свое образование?

Эта идея зародилась в 1973 году у группы французских ученых из Университета Тулузы.

Правда, французская модель, как ее называют, предполагает создание классов или курсов для пожилых людей на базе местных университетов при выделении на это государственных средств. Эта модель получила широкое распространение в Германии, Нидерландах, Италии и многих других странах Западной и Центральной Европы.

Британская модель

Но в Британии эта идея получила развитие и обрела новую форму.

Группа историков и социологов из Кембриджского университета - ведущими ее членами были Питер Лазлетт, Майкл Янг и Эрик Мидуинтер - предложила в начале 1980-х годов создать добровольческую организацию, основанную на принципе самопомощи и самоорганизации.

Ее члены должны были сами создавать группы по интересам, предоставлять свои дома для занятий, выступать в роли либо организаторов, либо просто обучающихся, а иногда и в роли преподавателей. Группы совершенно автономны друг от друга, никем, кроме своих создателей и членов, не управляются и не контролируются, а каждый член группы платит небольшой ежегодный взнос.

Британская модель была основана на теории герагогики, которая гласит, что пожилые люди обладают рядом психологических и ментальных особенностей.

Эта теория является частью геронтологии - дисциплины, посвященной изучению старости и процессов старения. Разница между традиционной педагогикой и герагогикой состоит в том, что обучающиеся пожилые люди сами определяют программу обучения и степень своего участия в ней.

Важным элементом этой теории является и то, что в ней учитываются и признаются проблемы, связанные с возрастом: снижение способности сенсорного восприятия, ограничения физической активности и изменения в когнитивных процессах, особенно в запоминании.

За рамками государства

Движение обрело силу не сразу - многие люди в те годы привыкли к тому, что обучать должны профессиональные преподаватели, получающие зарплату от государства. Кооперативные принципы в британском обществе в эпоху тэтчеризма были не особенно востребованы. Но постепенно идея набирала популярность, и теперь в Британии существует почти 11 тысяч отделений Университета третьего возраста (УТВ).

Какие бывают группы и как вообще проходит жизнь такого филиала?

Постараюсь показать это на примере нашего отделения, которое было создано в июне прошлого года и теперь насчитывает 450 членов. Надо сказать, это феноменальный рост за стол недолгий период и свидетельство востребованности этой затеи.

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Сначала было проведено учредительное собрание. На улицах нашего района появились листовки и афиши, приглашающие всех желающих собраться в местной церкви и обсудить вопрос о создании местного филиала УТВ в нашем районе. Видимо, авторами этого призыва были члены инициативной группы.

Затем состоялось собрание, на которое пришли сотни местных жителей. В зале старинной Моравской церкви собралось больше 300 человек, большинство из них женщины. Было принято решение объявить о создании филиала и о регистрации его членов. В сентябре состоялась такая регистрация, а уже с октября начались занятия по группам.

Групп таких в нашем отделении 42, в их числе: история, вышивание, театр, чтение пьес, итальянский язык, испанский язык, местная история и краеведение, длинные и короткие прогулки, пинг-понг, наука и техника, дегустирование вин, пение и множество других.

Правообладатель иллюстрации u3a Image caption Прогулки по окрестностям Лондона, где есть немало интересного, привлекают многих членов нашего отделения

Я сам вхожу в три группы - история, длинные прогулки и наука.

Дважды в месяц проводятся общие собрания для всех желающих - на последнем, в котором я принял участие, выступал крупный специалист по синдрому Альцгеймера, а в мае будем обсуждать итоги выборов в России.

Надо ли говорить, что деятельность такой группы просто немыслима без интернета. Все вопросы решаются через свой сайт группы, который ведется своими силами: среди членов нашего отделения немало бывших программистов и веб-дизайнеров.

Есть еще один аспект этого благородного движения - мне представляется, что именно так, с помощью методов низовой демократии, и вырабатываются те незримые связи, без которых не может существовать гражданское общество.