Выборы-2018: сравниваем доходы кандидатов и избирателей
Мы посчитали, сколько зарабатывали в месяц Владимир Путин, Ксения Собчак и другие кандидаты в президенты России, а затем сравнили эти цифры с доходами среднего россиянина.
Собчак оказалась самым богатым кандидатом в президенты России, следует из данных опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
За последние шесть лет каждый месяц она зарабатывала в среднем по 5,6 млн рублей. Это эквивалентно ежемесячному доходу 199 россиян или 10 доходам действующего президента Путина.
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Вот как выглядят доходы Собчак, ее супруга и других кандидатов в президенты, согласно официальным документам ЦИК. Ниже указаны источники их заработков.
Где кандидаты заработали столько денег
Ксения Собчак
- зарплата (телеканал "Дождь", радиостанция "Серебряный дождь", издательский дом "Глобал медиа групп" и так далее);
- доходы от банковских вкладов, ценных бумаг, бизнеса и продажи имущества;
- гонорары;
- приз победителя телешоу "СуперИнтуиция" на телеканале ТНТ.
Борис Титов
- зарплата (производитель шампанского "Абрау-Дюрсо", химическая компания Solvalub, управление делами президента России, Общественная палаты России, Высшая школа экономики);
- доходы от банковских вкладов, ценных бумаг, продажи и сдачи в аренду имущества.
Павел Грудинин
- зарплата (совхоз имени Ленина);
- премия за участие в конкурсе;
- материальная помощь;
- доход от банковских вкладов.
Владимир Жириновский
- зарплата (Госдума, МГУ и другие российские вузы);
- гонорар;
- авторское вознаграждение;
- доходы от вкладов, ценных бумаг;
- пенсия;
- продажа имущества.
Владимир Путин
- зарплата президента России;
- доход от банковских вкладов;
- военная пенсия.
Максим Сурайкин
- зарплата (компания "Алезар", "Народная компьютерная компания", санаторий "Автотранспортник России");
- прибыль учредителя компаний;
- продажа имущества;
- дивиденды от владения акциями.
Григорий Явлинский
- зарплата (законодательное собрание Санкт-Петербурга, Высшая школа экономики, общественная организация "ЭПИцентр", Йельский университет, международный институт "Рамат Гани");
- доходы от банковских вкладов;
- пенсия.
Сергей Бабурин
- зарплата (Институт социально-политических исследований Российской академии наук и другие исследовательские и образовательные учреждения);
- гонорар.