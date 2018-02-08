Выборы-2018: сравниваем доходы кандидатов и избирателей

Правообладатель иллюстрации Александ Image caption Ксения Собчак заработала почти в 40 раз больше своего мужа - актера Максима Виторгана

Мы посчитали, сколько зарабатывали в месяц Владимир Путин, Ксения Собчак и другие кандидаты в президенты России, а затем сравнили эти цифры с доходами среднего россиянина.

Собчак оказалась самым богатым кандидатом в президенты России, следует из данных опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

За последние шесть лет каждый месяц она зарабатывала в среднем по 5,6 млн рублей. Это эквивалентно ежемесячному доходу 199 россиян или 10 доходам действующего президента Путина.

Вот как выглядят доходы Собчак, ее супруга и других кандидатов в президенты, согласно официальным документам ЦИК. Ниже указаны источники их заработков.

Правообладатель иллюстрации ВВС

Где кандидаты заработали столько денег

Ксения Собчак

зарплата (телеканал "Дождь", радиостанция "Серебряный дождь", издательский дом "Глобал медиа групп" и так далее);

доходы от банковских вкладов, ценных бумаг, бизнеса и продажи имущества;

гонорары;

приз победителя телешоу "СуперИнтуиция" на телеканале ТНТ.

Борис Титов

зарплата (производитель шампанского "Абрау-Дюрсо", химическая компания Solvalub, управление делами президента России, Общественная палаты России, Высшая школа экономики);

доходы от банковских вкладов, ценных бумаг, продажи и сдачи в аренду имущества.

Павел Грудинин

зарплата (совхоз имени Ленина);

премия за участие в конкурсе;

материальная помощь;

доход от банковских вкладов.

Владимир Жириновский

зарплата (Госдума, МГУ и другие российские вузы);

гонорар;

авторское вознаграждение;

доходы от вкладов, ценных бумаг;

пенсия;

продажа имущества.

Владимир Путин

зарплата президента России;

доход от банковских вкладов;

военная пенсия.

Максим Сурайкин

зарплата (компания "Алезар", "Народная компьютерная компания", санаторий "Автотранспортник России");

прибыль учредителя компаний;

продажа имущества;

дивиденды от владения акциями.

Григорий Явлинский

зарплата (законодательное собрание Санкт-Петербурга, Высшая школа экономики, общественная организация "ЭПИцентр", Йельский университет, международный институт "Рамат Гани");

доходы от банковских вкладов;

пенсия.

Сергей Бабурин