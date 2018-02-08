Выборы-2018: сравниваем доходы кандидатов и избирателей

  • 8 февраля 2018
Виторган и Собчак Правообладатель иллюстрации Александ
Image caption Ксения Собчак заработала почти в 40 раз больше своего мужа - актера Максима Виторгана

Мы посчитали, сколько зарабатывали в месяц Владимир Путин, Ксения Собчак и другие кандидаты в президенты России, а затем сравнили эти цифры с доходами среднего россиянина.

Собчак оказалась самым богатым кандидатом в президенты России, следует из данных опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

За последние шесть лет каждый месяц она зарабатывала в среднем по 5,6 млн рублей. Это эквивалентно ежемесячному доходу 199 россиян или 10 доходам действующего президента Путина.

Вот как выглядят доходы Собчак, ее супруга и других кандидатов в президенты, согласно официальным документам ЦИК. Ниже указаны источники их заработков.

Правообладатель иллюстрации ВВС

Где кандидаты заработали столько денег

Ксения Собчак

  • зарплата (телеканал "Дождь", радиостанция "Серебряный дождь", издательский дом "Глобал медиа групп" и так далее);
  • доходы от банковских вкладов, ценных бумаг, бизнеса и продажи имущества;
  • гонорары;
  • приз победителя телешоу "СуперИнтуиция" на телеканале ТНТ.

Борис Титов

  • зарплата (производитель шампанского "Абрау-Дюрсо", химическая компания Solvalub, управление делами президента России, Общественная палаты России, Высшая школа экономики);
  • доходы от банковских вкладов, ценных бумаг, продажи и сдачи в аренду имущества.

Павел Грудинин

  • зарплата (совхоз имени Ленина);
  • премия за участие в конкурсе;
  • материальная помощь;
  • доход от банковских вкладов.

Владимир Жириновский

  • зарплата (Госдума, МГУ и другие российские вузы);
  • гонорар;
  • авторское вознаграждение;
  • доходы от вкладов, ценных бумаг;
  • пенсия;
  • продажа имущества.

Владимир Путин

  • зарплата президента России;
  • доход от банковских вкладов;
  • военная пенсия.

Максим Сурайкин

  • зарплата (компания "Алезар", "Народная компьютерная компания", санаторий "Автотранспортник России");
  • прибыль учредителя компаний;
  • продажа имущества;
  • дивиденды от владения акциями.

Григорий Явлинский

  • зарплата (законодательное собрание Санкт-Петербурга, Высшая школа экономики, общественная организация "ЭПИцентр", Йельский университет, международный институт "Рамат Гани");
  • доходы от банковских вкладов;
  • пенсия.

Сергей Бабурин

  • зарплата (Институт социально-политических исследований Российской академии наук и другие исследовательские и образовательные учреждения);
  • гонорар.

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