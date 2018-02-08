Не только у "Додо": рестораторы о своем опыте общения со следователями

Правообладатель иллюстрации DPA/TASS Image caption Бизнесмены в России рискуют попасть под суд даже за небольшие нарушения

Основателя сети "Додо Пицца" Федора Овчинникова допросили по делу о распространении наркотиков в пиццерии и снова вызвали на допрос. Его постом в "Фейсбуке" поделились 9 тысяч человек. Он не первый бизнесмен, предавший огласке историю своего общения с полицией. Русская служба Би-би-си спросила предпринимателей, столкнувшихся с правоохранительной системой, сложно ли вести бизнес в России.

Накануне Овчинников написал, что его вызвали на допрос в отделение полиции как свидетеля по делу о распространении наркотиков в особо крупных размерах. Максимальное наказание по этой статье - пожизненное заключение. Следователь начала задавать ему вопросы о наркотиках, обнаруженных в одной из пиццерий, которая входит во франчайзинговую сеть "Додо", но Овчинникову не принадлежит.

Бизнесмен написал, что ему было известно об обнаружении "закладки" в туалете одной из пиццерий, причем полицию вызвал владелец этого ресторана. Он решал придать историю огласке - опасается, что "можно погрязнуть в допросах, а свидетель может легко быть переквалифицирован в подозреваемого с подпиской о невыезде".

Внимание правоохранительных органов к предпринимателям в России порой заканчивается потерей бизнеса и даже тюремными сроками. Уголовное преследование бизнеса остается средством коррупционного давления на предпринимателей и разрешения споров, говорится в докладе бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опубликованном весной 2017 года.

Русская служба Би-би-си напоминает резонансные истории российских предпринимателей, которые столкнулись с правоохранительной системой и сохранили бизнес.

Ресторатор Сергей Миронов, Москва

Предприниматель Сергей Миронов 12 января написал на своей странице в "Фейсбуке", что полиция вымогала у сотрудников его ресторана "Мясо & Рыба" в московском торговом центре "Кунцево Плаза" три скидочные карты на 50%. Бизнесмен рассказал, что полицейские проверили у сотрудников документы и забрали их в отделение, чтобы проверить документы по базе.

В ресторане было много гостей, и полицейские своими действиями остановили работу предприятия, жаловался Миронов. Проверка продолжалась до восьми вечера. В итоге полицейские выяснили, что у нескольких работников ресторана были неподтвержденные регистрации.

"Идет проверка [вымогательства], и идет она достаточно масштабно, - рассказал Миронов Русской службе Би-би-си. - Во-первых, этим начало заниматься управление собственной безопасности МВД по району. Ко мне приехал сотрудник собственной безопасности с другим сотрудником из вышестоящей организации, который наблюдал за проведением проверки. Взяли у меня показания. Я подписал согласие пройти полиграф. Взяли показания у моих сотрудников.

Независимо от этого моего юриста пригласили в прокуратуру, чтобы мы дали объяснение. Следственный комитет взял показания и сказал, что они ведут собственную проверку. Кроме того, есть наши заявления в ГУВД, СКР и генпрокуратуру. Пока я доволен тем, что происходит.

Если смотреть на все это [на регуляторные проверки бизнеса] объективно, сейчас стало гораздо лучше. Это так и есть. Количество случаев вымогательства как такового сократилось просто в разы. Коррупционная составляющая тоже сократилась.

Это не заказ, рэкет, давление, захват или что-то такое. Это издержки системы. Просто дела нужны. Любые Лиза Извозчикова, владелица кафе "Бейрут"

Но на фоне этого увеличилось количество дел, возбуждаемых против бизнесменов, вот в чем проблема. Меньше взяток стали брать и больше дел стали возбуждать.

У нас есть, к сожалению, дыра в законодательстве. У нас есть, не пугайтесь этой цифры, два миллиона норм, которые предприниматели должны исполнять. Скажем, в Казахстане было то же самое, и они там волевым путем сократили [количество норм] до 60 тысяч. Два миллиона норм не то что выполнить, их даже изучить невозможно.

Как правило, предприниматель из малого или среднего бизнеса не располагает огромными юридическими отделами. И он априори виновен, потому что он просто не в силах выполнить все нормы, которые накопились за много лет и которые зачастую противоречат друг другу. Когда приходит проверка, проблему они найдут всегда.

Сегодняшняя наша проблема - это проблема упорядочивания законодательной базы. Мы, предприниматели, не хотим быть по определению нарушителями закона. К сожалению, получается именно так.

То, что у меня происходило, это было совершенно другая ситуация, это было прямое вымогательство взятки. Когда идет общественный резонанс, когда идет серьезная огласка, то за делом реально все наблюдают, и все к этому относятся очень серьезно. Поэтому я считаю, что публичная огласка, это замечательный помощник в таком расследовании. Оно будет проведено объективно, правильно, и никаких нюансов там не будет".

Владелица кафе "Бейрут" Лиза Извозчикова, Санкт-Петербург

Лиза Извозчикова стала фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Оказание услуг ненадлежащего качества". В начале сентября 2016 года в ее кафе пришли пять человек с проверкой, один из них показал удостоверение старшего следователя Следственного комитета России по Центральному району Санкт-Петербурга.

Администратора вынуждали подписать протокол осмотра, не читая, рассказывала Извозчикова. В кафе выявили несколько мелких нарушений. Также сотрудник МЧС обнаружил, что в помещении нет второго эвакуационного выхода. Владелица кафе считает, что в помещении такого размера, как кафе "Бейрут", не должно быть второго выхода.

У нас есть, не пугайтесь этой цифры, два миллиона норм, которые предприниматели должны исполнять Сергей Миронов, ресторатор

Потом следователь пришел со следственной группой и изъял документы вместе с кассой. Извозчикова купила новую кассу и продолжила работать. Она написала жалобу в СКР и прокуратуру. В прокуратуре ей сообщили, что она ничего не нарушала и может продолжать работать. Следователя отстранили от дела.

Но в деле появился новый следователь. Она пришла в кафе с группой коллег и зафиксировала пять нарушений. После беседы с ней Извозчикова пообещала все исправить и отчитаться. Следователь попросила сдать отчет в канцелярию. Через некоторое время следователь пришла с обыском и вручила постановление о возбуждении уголовного дела. Оно дошло до суда.

Решение по делу было принято в конце декабря 2017 года. Суд обязал предпринимательницу выплатить 40 тысяч рублей штрафа и закрыл дело.

"Работает это так, - рассказала в Извозчикова интервью Би-би-си. - Нужно возбуждать дела, 238 статья УК ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" - Би-би-си) не пыльная. В основном люди склонны признавать вину на следствии.

Но это не заказ, рэкет, давление, захват или что-то такое. Это издержки системы. Просто дела нужны. Любые.

Существующие нормы - это инструмент. Заведомо известно, что их соблюсти нельзя. Соответственно, любой предприниматель, даже если очень старается, рискует. И чем больше бизнес, тем сильнее риск.

В моем случае административную статью заменили на уголовную. Хотя по моим нарушениям уголовное наказание было бы возможно только в случае неустранения в установленный срок, но предписания и срока не было.

Поскольку мы довели все это до суда, показали отсутствие злого умысла в моих действиях и доказали, что я не была уведомлена должным образом о нарушениях, дело стало потихоньку разваливаться. Это позволило нам выйти на судебный штраф.

Это не оправдательный приговор, но все равно очень хороший результат. У меня нет судимости, и Роспотребнадзор выдал заключение о том, что нарушения устранены, то есть я могу продолжать работать".