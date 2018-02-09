Фото: церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане

В южнокорейском Пхёнчхане прошло открытие зимних Олимпийских игр. В церемонии приняли участие более шести тысяч спортсменов из 92 стран.

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Церемония открытия Олимпиады началась с появления гигантского тигра в окружении детей. Этот тигр - талисман южнокрейской олимпиады Сухоран.

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Церемония открытия проходила на октрытом стадионе пятиугольной формы. Каджый из пяти углов символизирует ценности Южной Кореи - культура, экология, экономика, мир и IT-индустрия.

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После того как на стадион был вынесен флаг Южной Кореи и исполнен гимн страны, начался парад атлетов.

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По традиции парад открывала команда Греции, затем вышла команда Ганы и другие сборные. Бобслеистки из Нигерии стали первыми представителями этой страны на зимней Олимпиаде и первыми участниками состязаний бобслеистов из Африки.

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Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеога начинали спортивную карьеру как бегуньи, но потом все трое неожиданно переключились на зимние виды спорта.

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На Игры также приехала 16-летная лыжница из Мадагаскара Мьялитьяна Клерк (она несет флаг). Клерк - второй спортсмен в истории Мадагаскара, который выступит на зимней Олимпиаде.

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Российские спортсмены из-за допингового скандала не смогли принять участие в играх под флагом своей страны - они выступают под нейтральным олимпийским флагом и не могут использовать российский флаг на своей спортивной форме.

Российские спортсмены на Играх официально называются OAR - Олимпийские атлеты из России.

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Однако российские болельщики все равно имеют право поддерживать своих спортсменов, используя национальные флаги.

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Посыл этой Олимпиады - мир во всем мире. Поэтому сборные КНДР и Южной Кореи решили выйти на парад спортсменов под единым флагом объединенной Кореи. Они выбрали для себя форму нейтрального цвета - белую. И даже выступят вместе на некоторых соревнованиях.

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Самым экстремально одетым спортсменом стал представитель Тонго. Во время церемонии открытия на стадионе было около минус пяти градусов. В некоторые дни Олимпиады ожидается до минус 25. Этот тонгиец раньше участвовал в летних Играх как борец тхэквондо, а сейчас будет участвовать в лыжных гонках.

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После парада спортсменов на стадионе исполнили танец ста дверей.

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Затем корейский квартет исполнил песню Imagine Джона Ленона в окружении "птицы мира".

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В завершение корейская фигуристка Ю-на Ким зажгла олимпийский огонь, который поместили в специальную чашу, символизирующую полную луну.

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Олимпиада в Пхёнчхане продлится до 25 февраля.