Центробанк снизил ставку, но рынок уже живет по своим правилам

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Банк России в эту пятницу снизил процентную ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5%. Ключевая ставка определяет стоимость денег в экономике, но из-за осторожности регулятора реальные ставки - на межбанковском рынке или по депозитам - уже ниже ставки центробанка. ЦБ фактически не опережает ожидания рынка, а догоняет их.

Для рынков это решение было ожидаемым: согласно консенсус-прогнозам агентств Блумберг и Рейтер, ЦБ должен был снизить ставку именно до 7,5%.

"Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне. Инфляционные ожидания постепенно снижаются. Краткосрочные проинфляционные риски ослабли. В связи с этим баланс экономических и инфляционных рисков несколько сместился в сторону рисков для экономики", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

По данным центробанка, вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась. "В этих условиях Банк России продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 году", - отмечается в сообщении.

ЦБ победил инфляцию

Центробанк до сих пор проводил достаточно осторожную политику и снижал ставку постепенно с июня 2016 года. Тогда регулятор снизил ставку до 10,5%, хотя до этого почти в течение года удерживал ее на уровне 11% на фоне высокой инфляции.

Теперь она уже несколько месяцев подряд бьет рекорды. В декабре инфляция достигла самого низкого уровня в истории России - 2,5%. Но уже в январе и этот рекорд был побит - инфляция опустилась до 2,2%. Снижается она намного быстрее, чем ставки ЦБ.

Победа над ростом цен - не единственный итог политики ЦБ. Получилось так, что из-за осторожности регулятора реальные рыночные ставки оказались ниже ключевой ставки.

Например, ставка Ruonia, которая отражает стоимость кредитов на межбанковском рынке (когда банки дают деньги в долг друг другу), находится на уровне 7,07%. Это ниже ключевой ставки ЦБ.

Некоторым компаниям на рынке удается занять по более низкой ставке, чем ставка ЦБ. Например, ориентир ставки купона по облигациям "Роснефти" на 50 млрд рублей, которые будут размещаться 15 февраля, составил 7,5%. Сегодня "Мегафон" откроет книгу заявок на трехлетние облигации с ориентиром по ставке еще ниже - 7,3-7,4% годовых, сообщал "Интерфакс".

Банки тоже привлекают деньги у населения под ставки куда более низкие, чем у Центробанка, что видно на графике.

На это обращает внимание главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

"Если говорить об инфляционных процессах, состоянии экономики и так далее, то, конечно, ЦБ мог бы сильно порезать ставку и раньше. В данном случае они перестраховались, - сказал Табах. - Он не опережает ожидания рынка и его ведет, а скорее его догоняет".

Табах приводит параллель между политикой ЦБ и политикой ФРС при Поле Волкере, возглавлявшем американский центробанк с 1979 по 1987 годы. При Волкере ФРС проводил жесткую политику по борьбе с инфляцией.

"ЦБ действует в рамках своей логики: посмотрите, какой я страшный, я кровожадный и беспощадный. Как про Бармалея сами про себя", - объяснил экономист.

Как политика ЦБ повлияла на кредиты

Ставки по кредитам тоже снижаются быстрее, чем ставка ЦБ.

В июне 2016 года кредит на срок больше 1 года можно было в среднем взять под 17,4%. А уже к ноябрю прошлого года средние ставки по кредитам упали до 13,4%.

Средняя ставка по ипотеке, по данным регулятора, в январе 2018 года уже опустилась ниже 9,8%. В будущем ипотека сильнее будет привязана к ставке ЦБ. В февральском номере "Вестника Банка России" регулятор рекомендовал банкам предусматривать в договорах возможность снижения ставки по ипотечным кредитам в зависимости от снижения ключевой процентной ставки, пишет "Коммерсантъ".

Конец смягчению

Экономисты уже предсказывают скорый конец смягчению денежной политики Центробанка.

В декабре глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в 2018 году регулятор будет постепенно, с паузами, снижать ставки и в итоге придет к денежно-нейтральной политике. Под этим обычно имеется в виду уровень ставок в 6-7%. Такие ставки уже не должны влиять на уровень инфляции.

В начале февраля она уже заявила, что переход к нейтральной денежной политике произойдет чуть быстрее.

Главный экономист банка "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин в своем отчете пишет, что ЦБ закончит снижать ставку примерно во втором квартале этого года, когда она достигнет уровня в 7%. После этого ЦБ возьмет паузу и будет следить, чтобы инфляция не ускорялась. Кузьмин ожидает, что дальнейшее снижение ставок возможно не раньше 2019 года.

В Sberbank CIB полагают, что в следующем году ЦБ может снизить ставку до 6,5%.

Табах же считает, что при инфляции в 2,2% ставка уже сейчас должна быть минимум на уровне 6-6,5%. И этот уровень для экономики достаточно высок, говорит он.