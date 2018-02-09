Пресса Британии: анонимность в интернете на руку "фабрикам троллей"

В обзоре британских газет 9 февраля:

С анонимностью в интернете пора покончить

Компания Twitter сообщила, что в преддверии референдума по "брекситу" с российской "фабрикой троллей" было связано 49 аккаунтов, которые призывали проголосовать за выход из ЕС, пишет Times.

Процент учетных записей, связанных с санкт-петербургским Агентством интернет-исследований, составляет 0,005% от общего числа пользователей, которые высказывались по вопросу "брексита", рассказали в компании, отметив, что деятельность аккаунтов российской армии троллей, посвященных референдуму, осталась практически незамеченной другими пользователями.

"Эти учетные записи опубликовали в общей сложности 942 сообщения, что составляет 0,02% общего числа твитов, посвященных "брекситу", в преддверии референдума. Их ретвитили 461 раз, и они получили 637 лайков", - цитирует издание сообщение компании.

Ранее Twitter отрицала, что ее платформа была использована в неблаговидных целях.

Журналист Эдвард Лукас в колонке в Times высказывает мнение, что интернет-компаниям, таким как Facebook, Google и Twitter, необходимо прилагать больше усилий для борьбы со злоупотреблениями в интернете.

Он отмечает, что все больше людей по всему миру приходят к выводу о том, что разрушительная сила современных средств коммуникации угрожает демократии, а иностранные недоброжелатели используют доступные технологии для ослабления международных союзов и подрыва безопасности.

В качестве примера он приводит работу автоматизированных российских аккаунтов-ботов, которые бесцеремонно раздувают существующие разногласия, распространяют фальшивую информацию и слухи. Их цель - не выиграть спор, а лишь подлить масла в огонь.

Недавнее расследование в США выявило, что аккаунты в соцсетях, созданные в России, одновременно высказывали идеи, направленные против полиции под хэштегом blacklivesmatter (движение против насилия в отношении чернокожих) и в поддержку полиции bluelivesmatter.

Расследование показывает, что этим сообщениям верят и ими делятся реальные интернет-пользователи. Подобные манипуляции углубляют политическую и социальную поляризацию, сетует автор.

Основная проблема заключается в том, что мы чересчур мягко относимся к анонимности. Очень легко бывает зарегистрировать новый адрес электронной почты или учетную запись в соцсети, и не намного сложнее открыть интернет-сайт. Затем можно выдавать себя за других людей.

Анонимность дает практически неограниченную свободу и безответственность тем, кем движет тщеславие, желчь и идеология. Если учесть объем собираемой соцсетями информации о пользователях, то таргетированная реклама правильно находит свою аудиторию, пишет Лукас.

Необходимо разработать новые правила для жизни в онлайне. Самый главный шаг - право требовать доказать, что пользователь есть именно тот, за кого он себя выдает. Необходимо иметь возможность привязывать электронные адреса и аккаунты в соцсетях к своим персональным данным, а также, например, банковским счетам, телефонным номерам, адресам, кредитному рейтингу и выданным государством документам.

Нет необходимости отдавать все эти данные интернет-гигантам. Необходимо лишь, чтобы были хранители информации о пользователях, которые бы могли выпускать электронные "токены", которые бы подтверждали личность человека, полагает журналист.

Система более строгой верификации склонила бы чашу весов в сторону реальных людей. Это бы отбросило в тень забвения анонимные аккаунты, которые обычно бывают недоброжелательными и неправдивыми.

Большинство людей предпочли бы вступать в обсуждения в соцсетях с подтвержденными аккаунтами. Это позволило бы повысить качество дискуссии и усложнило возможность вмешательства посторонних, считает автор.

Расследование Навального привело к вице-премьеру

О новом расследовании оппозиционера Алексея Навального, в котором фигурируют бизнесмен Олег Дерипаска и зампред российского правительства Сергей Приходько, рассказывает Daily Telegraph.

Член правительства России тайно встретился с Дерипаской, чтобы обсудить отношения с США после того, как глава предвыборного штаба Дональда Трампа якобы предложил российскому олигарху консультации о президентской гонке 2016 года, говорится в видео, попавшем к оппозиционеру, пишет издание.

Хотя в предполагаемом разговоре между Дерипаской и Приходько не упоминается Трамп, сам факт их встречи на яхте вызывает вопросы о возможном сговоре с правительством Владимира Путина.

Встреча в море произошла в августе 2016 года - через месяц после того, как Пол Манафорт, возглавлявший тогда предвыборный штаб Трампа, предложил Дерипаске "частные брифинги", говорилось в электронном письме, которое видели в американском журнале Atlantic, сообщает газета.

Daily Telegraph не может подтвердить подлинность записей, а представители Дерипаски и Приходько не ответили на звонки и письма с просьбой о комментарии. Олигарх утверждает, что брифингов о кампании Трампа не было, но не отрицает, что ранее нанимал Манафорта.

Видео с разговором Дерипаски и Приходько опубликовала в своем "Инстаграме" модель и "эксперт по соблазнению" Настя Рыбка. Также там есть фото, на которых она обнимается с Дерипаской. В подписи к видео говорится, что мужчины пытались "Решить вопрос с Америкой".

Навальный в своем расследовании заявил, что прием Приходько на борту яхты, где присутствовали молодые девушки, приравнивается к даче взятки. Используя фотографии Рыбки и документы из открытых источников, он пришел к выводу, что яхта, на которой происходила встреча, называется Elden и принадлежит матери Дерипаски.

Навальный выяснил, что в августе 2016 года яхта находилась у берегов Норвегии. Настя Рыбка выкладывала фотографии норвежского побережья и себя на яхте в том же месяце. Оппозиционер также сообщил, что в августе 2016 года в Норвегию прилетали два частных самолета, связанных с Дерипаской, пишет издание.

В четверг Настя Рыбка опубликовала скриншот видео Навального и поблагодарила его за заботу в распространении ее книги (которая упоминается в видео оппозиционера). "Кстати, ВВП уже книгу читал", - написала она в своем "Инстаграме". ВВП - инициалы Владимира Путина, уточнила Daily Telegraph.

Британская скелетонистка готова бойкотировать соперниц-россиянок

Олимпийская чемпионка по скелетону британка Элизабет Ярнольд заявила, что будет демонстративно игнорировать соперниц из России, если им разрешать участвовать в Играх в Пхёнчхане, пишет Guardian. (На момент выхода статьи еще не было известно, что спортивный арбитражный суд отклонил иск группы российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету).

Среди тех, кого отстранили от участия в Олимпиаде - российские скелетонистки Мария Орлова и Елена Никитина, завоевавшая бронзовую медаль в 2014 году в Сочи.

Ярнольд, которая понесет британский флаг на церемонии открытия Игр, сказала: "Мне нравилось разговаривать с Еленой и Марией, но теперь всякий раз, когда я буду их видеть, я буду смотреть в пол и идти дальше. Я слишком много трудилась, чтобы попасть сюда, чтобы кто-либо втянул меня в ситуацию, в которой мне бы не хотелось оказаться".

"Последние несколько лет было нелегко, когда знаешь, что в нашем виде спорта замешан допинг. Я безраздельно верю в честные и чистые соревнования, и будет сложно, если сюда приедут россияне и будут соревноваться. Я думаю, МОК поступил правильно, не пригласив их на соревнования в Пхёнчхан. Но в конечном счете есть я, мои сани и трасса, и на этом я фокусирую свое внимание", - цитирует спортсменку издание.

Позицию Ярнольд поддерживает дважды чемпионка мира скелетонистка из США Кэти Юлендер. Она сказала, что олимпийский дух умирает из-за решения Спортивного арбитражного суда, отменившего пожизненное отстранение 28 российских спортсменов, в том числе и Никитиной.

Юлендер в Сочи финишировала четвертой, отстав от Никитиной на 0,04 секунды. Она не знает, получит ли она бронзовую медаль Никитиной.

"Изначально МОК занял строгую позицию в отношении запрета России и лишения ее спортсменов медалей. У спортсменов, которые придерживаются духа спорта, появилась надежда. Это укрепило наш дух Олимпиады. Но когда Спортивный арбитражный суд принял решение, произошло обратное. Я думаю, мы все ждем, что МОК будет реформирован, и в дальнейшем он займет твердую позицию, чтобы вернуть нам этот дух. Мы держимся за олимпийский дух, который, как кажется, умирает", - цитирует издание американскую спортсменку.

Двух яхтсменов признали виновными в провозе украинских мигрантов

Английский суд признал вину двух украинцев, которых обвиняют в содействии незаконной иммиграции, сообщает Daily Mail.

Их задержали в мае 2017 года, когда они на яхте направлялись из французской Нормандии через пролив Ла-Манш к берегам Британии. Также на борту находились шесть украинских нелегальных мигрантов. Судно не успело добраться до берега и было остановлено кораблем береговой охраны.

Пограничники препроводили яхту, которая называлась "Тазик", к острову Хейлинг, где во время осмотра в трюме были обнаружены шесть человек, пишет газета.

Владелец яхты и его помощник заявили, что не занимались незаконной транспортировкой мигрантов, а просто плавали на яхте. Но после осмотра телефонов власти нашли видео, на котором видно, как мигранты садятся на яхту во Франции. При этом снимавший с одобрением говорил об отсутствии в этом месте камер слежения.

Владелец яхты заявил на суде, что купил ее для празднования своего 50-летия. Он сказал, что собирался нанять помощников-украинцев и проверял их в море. Но начался сильный шторм, пассажиры испугались и заставили его взять курс к Британии, а в противном случае пригрозили выкинуть его за борт, сообщает издание.

Суд постановил продать яхту с аукциона и перечислить вырученные средства в бюджет страны. Шесть человек, найденные на судне, были депортированы.

Газета не сообщает о том, сколько подсудимые проведут за решеткой, отмечая лишь, что свой срок они начнут отбывать 12 февраля.

Обзор британской прессы подготовил Геннадий Алашеев