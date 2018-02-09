СМИ России: Дагестан как предвыборный проект Кремля

В обзоре российских газет за 9 февраля:

"Ведомости": "народ требует зрелищ" накануне выборов

Зачистка госорганов Дагестана может стать предвыборным антикоррупционным проектом Кремля, пишут "Ведомости". Издание сообщает о визите председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина в Дагестан и его встрече в врио главы республики Владимиром Васильевым.

Васильев благодарил гостя за борьбу с криминалом, Бастрыкин в ответ заявил, что главная задача - сделать все необходимое "для обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан".

Накануне визита Бастрыкина в Дагестан в республике состоялась масштабная выемка документов почти во всех госструктурах. Ее проводили представители межведомственной комиссии, направленные в Дагестан для декриминализации региона, совместно с сотрудниками центральных аппаратов правоохранительных ведомств.

Собеседник газеты в администрации Дагестана говорит, что в республике давно есть запрос на противодействие коррупции: "Понятно, что народ требует зрелищ, но все равно не очень ясно, зачем все это вести в таком формате: можно было обойтись и без маски-шоу. С другой стороны, это может быть частью федеральной кампании по борьбе с коррупцией и потаканием части националистов. Такие действия положительно воспринимаются электоратом перед выборами".

Газета напоминает о задержании по подозрению в мошенничестве врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, его замов и экс-министра образования республики, об отставке правительства и новых кадровых назначениях.

По мнению собеседника в администрации главы Дагестана, власти должны объяснять, что происходит в республике, но пока этого нет: "Непонятно, что предложат взамен. Если это попытка борьбы с коррупцией во власти, то что делать с бытовой коррупцией, когда врачи в регионе получают по 10000-13000 руб.? Предприниматели не могут работать в белую, работы для молодежи нет".

Эта линия федеральной повестки имеет гораздо больший эффект, чем приговоры губернаторам, считает политолог Михаил Виноградов: "Аресты всегда оказываются резонанснее приговоров, и сейчас Дагестан оказался главным антикоррупционным проектом". Зачистка в Дагестане происходит во второй раз - в 2013 году арестовали мэра Саида Амирова, напоминает эксперт: "Кроме того, стоит задача демонстрации работы правоохранительных органов, потому что приближается назначение нового правительства [России], а такие перестановки нередко затрагивают и силовые органы. Нужно также показать, что это долгосрочная стратегия, а не временная кампания по запугиванию гражданского чиновничества".

"Ведомости": ЦИК просит оградить день выборов от других активностей

Центризбирком недоволен совмещением голосования на президентских выборах с местными опросами и референдумами, пишут "Ведомости". В частности, ЦИК требует отменить решение Мособлизбиркома о проведении в Подмосковье в день выборов президента 18 марта онлайн-голосования "Школьный референдум". Темой референдума заявлена продолжительность школьной недели, его участниками являются учащиеся средних школ, следует из утвержденного положения.

Член ЦИК Николай Левичев заявил, что избирательные комиссии никакого отношения к онлайн-голосованию не имеют. Следовательно, санкционировав такое голосование, облизбирком вышел за рамки своих полномочий, что свидетельствует о некомпетентности комиссии. Ее председателя Ирину Коновалову предупредили, что ЦИК готов выразить ей недоверие.

Председатель ЦИК Элла Памфилова неоднократно давала понять, что идея параллельных электоральных процессов ей не очень нравится. "Мои опасения оказались небеспочвенны, - призналась она в четверг. - В связи с организацией в отдельных регионах так называемых референдумов, конкурсов и прочих мероприятий, совмещенных по дате с выборами президента, некоторые муниципальные органы и организации позволяют себе использование символики, являющейся объектом исключительного права ЦИК, в целях информирования о своих местечковых мероприятиях. Фактически хотят проехаться на авторитете президентских выборов".

Политолог Аббас Галлямов уверен, что демарш Памфиловой не будет иметь далеко идущих последствий: ЦИК пытается продемонстрировать независимость и дистанцироваться от набирающей обороты кампании по подъему явки. Это из той же серии, что и замечание пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову за неправомерную агитацию: не имея возможности самостоятельно принимать действительно важные решения, Памфилова предпринимает шаги, направленные на сохранение Центризбиркомом имиджа независимого субъекта, считает эксперт.

На самом деле понятно, что внезапное увлечение регионов референдумами в день выборов - не их собственная инициатива, а прошедшая сверху команда Кремля, уверен Галлямов. Издание уже сообщало, что идея повышения явки за счет референдумов родилась в управлении внутренней политики Кремля. Во время учебы вице-губернаторов по внутренней политике в ноябре им специально разъясняли, как организовывать такие мероприятия, говорит один из собеседников.

"Коммерсант": Собчак - лидер по доходам

Ксения Собчак обошла всех конкурентов по доходам, пишет "Коммерсант". В четверг были зарегистрированы Ксения Собчак и Максим Сурайкин, таким образом, кандидатов в президенты стало восемь.

И самым богатым оказалась Ксения Собчак, заработавшая за последние шесть лет более 400 млн руб. По доходам она превзошла бизнес-омбудсмена Бориса Титова и выдвинутого КПРФ директора совхоза Павла Грудинина.

Если оценивать расклад сил "в классической схеме "власть-оппозиция", то среди зарегистрированных есть две пары оппозиционных кандидатов, за которыми стоит альтернативное видение развития страны", заявил глава правления Центра политических технологий Борис Макаренко.

"C одной стороны, Сурайкин и Грудинин с разными версиями коммунистического проекта, с другой - Собчак и Явлинский с разными версиями либерального, западнического проекта", - сказал эксперт, отметив, что все кандидаты, кроме Владимира Путина, "будут бороться за более высокое место по итогам выборов ради будущего задела для себя или своей партии".

А "итоги такой кампании, где кандидаты не борются за победу, не смогут повлиять на поствыборный расклад сил и, значит, не станут основой для каких-либо политических изменений", считает президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

РБК: ЦБ рекомендует банкам удешевить кредиты

ЦБ предложил банкам предоставлять новые кредиты не по фиксированным ставкам, а по плавающим, привязанным к ключевой. РБК пишет, что от этого выиграют прежде всего розничные заемщики, поскольку кредиты подешевеют.

"При заключении новых договоров о предоставлении ссуд Банк России рекомендует кредитным организациям включать в договор, на основании которого ссуда будет предоставлена, условие о возможности изменения процентной ставки в случае снижения ключевой ставки Банка России и параметры таких изменений", - цитирует издание письмо, подписанное зампредом ЦБ Василием Поздышевым.

С 18 декабря 2017 года ключевая ставка Банка России составляет 7,75% годовых. 9 февраля пройдет заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение о ключевой ставке, и есть прогноз, что ставка снизится до 7,5%.

Эксперты говорят, что на российском кредитном рынке распространены фиксированные ставки. "Плавающие ставки - это традиционная западная практика. В России же это скорее исключение, поскольку клиенты еще хорошо помнят, что она может и резко вырасти", - говорит первый зампред ВЭБа Николай Цехомский. В общем портфеле ВТБ количество кредитов, в которых предусмотрено изменение ставки, составляет не более 3%, указывает начальник управления кредитных продуктов банка Дмитрий Поляков.

Участники рынка отмечают, что при соблюдении рекомендаций ЦБ не возникает процентный риск у заемщиков, поскольку условия распространяются лишь на снижение ставки. Однако все это снижает маржу банков, в связи с этим эксперты указывают, что привязывать договоры к ключевой ставке ЦБ банки будут лишь точечно, по некоторым продуктам, например, ипотеке.

Из числа опрошенных РБК банков большинство отказались комментировать вопрос о том, будут ли они следовать рекомендациям ЦБ. Единственный банк, уже заявивший о намерении сделать это, - Совкомбанк.

РБК: за что арестован основатель металлургического гиганта?

В Москве арестован Олег Мкртчан, глава "Индустриального союза Донбасса", одной из крупнейших металлургических компаний Центральной и Восточной Европы. По словам его экс-партнера, бизнесмена обвиняют в растрате средств ВЭБа, пишет РБК.

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева рассказала, что Мкртчан обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Версии инкриминируемых Мкртчану деяний разнятся. Его бывший бизнес-партнер, депутат Верховной рады и исполнительный директор ИСД Сергей Тарута рассказал "Украинской правде", что Мкртчана подозревают в растрате средств, предоставленных государственными банками. Он пояснил, что речь может идти о кредитах российского Внешэкономбанка (ВЭБ), которые шли как на развитие "Индустриального союза Донбасса", так и на деятельность других предприятий, которыми бизнесмен владеет в России.

Адвокат Мкртчана Александр Костанянц заявил, что бизнесмен не совершал хищения, а "имел место корпоративный спор". Он также считает, что в тех документах, с которыми он ознакомился, суть обвинений изложена поверхностно, в них ничего не говорится о кредитах ВЭБа. Арест бизнесмена оспорен, добавил Костанянц.

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"Будем работать по всей стране, кроме Крыма". Глава Миссии по наблюдению за президентскими выборами БДИПЧ ОБСЕ Ян Петерсен рассказал "Известиям" о взаимодействии с ЦИК и интересе к выборам со стороны иностранных наблюдателей

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си