Как я ходил на выступление Собчак в Колумбийском университете

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В четверг вечером кандидат в президенты РФ Ксения Собчак выступила в Колумбийском университе в Нью-Йорке. Зал вместительностью 325 мест был забит под завязку, в основном молодежью, а позади стульев прессы периодчески заливался у стены криком ребенок, сидевший на руках у пригожей барышни. Крик был негромкий и прервал оратора всего однажды, да и то мимолетно.

36-летняя телеведущая выступала на английском, которым она свободно владеет, и перешла на русский лишь один раз, когда ей задали на нем вопрос.

"Вы, очевидно, ищете избирателей в США, - сказал молодой человек. - Что вы можете предложить обычному простому человеку?"

"Я создам комфортные условия для того, чтобы молодые, талантливые россияне захотели вернуться и сделать что-то для нашей родины!" - по-русски сказала Собчак под аплодисменты зала, который был по большей части русскоязычным.

Вопросы задавали люди с вполне русскими и украинскими фамилиями: Терещенко, Павличук, Лазарев, Мазай, Богомилова или Лапина.

Оратор сетовала, что Запад с самого начала не принял новую Россию ("самую большую страну в Европе") в свои объятия, а держал ее на дистанции. "Мы европейцы, - страстно говорила она, - мы не азиаты!"

Она призвала Россию и Америку прийти к компромиссу, который в случае России, по ее словам, выглядел бы как отказ от Донбасса "и вывод оттуда своих войск".

На возвращении Украине Крыма она для начала не настаивала, но не оставила сомнения в том, чей он, на ее взгляд.

"Я очень горда тем, что сейчас я единственный публичный человек в России, который открыто заявляет, что по закону Крым принадлежит Украине, - сказала Собчак. - Это шокирует людей. Людей шокирует, когда говоришь, что надо убрать Ленина с Красной площади. Многих шокирует, когда я говорю, что Сталина надо называть убийцей, а не крепким руководителем России. Так что я считаю очень важным пользоваться этой возможностью говорить с людьми , а не упускать ее, чтобы делать что? Дома сидеть? Что этим изменишь?"

"Я не назову ни единого примера, когда бы люди сидели на выборах дома и что-то бы изменилось, - продолжала Собчак. - Ну, может, на выборах Трампа? (хохот в зале). Но я не уверена, что это была перемена к лучшему".

Собчак легко проехалась по Трампу раза три и в этой образованной аудитории неизменно пользовалась успехом. Но она не перебарщивала, много улыбалась, часто благодарила за вопросы и явно понравилась аудитории, которая не задала ей ни единого вопроса на засыпку.

Много лет назад я был в Колумбии (или Колумбийке, как зовут ее здешние русские) на такой же встрече с Владимиром Путиным. Ему выделили больший зал, потому что пришло больше народу, но Собчак, я думаю, больше понравилась аудитории.

Молодой американец спросил, что больше всего потрясло ее, когда она выставила свою кандидатуру. "Я скажу банальность, но куда деваться, - ответила Собчак. - Как только вы вступаете в соперничество, у вас больше нет друзей и нет врагов, как было прежде".

По ее словам, старые друзья, которым она по-прежнему нравится, но которые оказались в другом лагере, против нее теперь ополчаются.

"Другое, что действительно меня ошеломило, но в положительном смысле, - продолжала Собчак, - так это то, что люди серьезно хотят перемен во всей России. Это неправда, что протестные настроения есть лишь в Москве и в Санкт-Петербурге, это не так! Я ездила по всей Сибири, до Урала, я ездила в Поволжье, на Кавказ, и везде, даже там, где люди запуганы, там тоже нас поддерживают. Так что мы не одиноки во всей стране".

Один из последних вопросов задала девушка по имени Катя Надирова. Ее интересовало, что в первую очередь сделает выступающая, если придет к власти. Собчак быстро и твердо ответила, что первым делом выпустит политзаключенных.

В зале присутствовал диссидент Павел Литвинов, считающийся одним из основателей демократического движения в Советском Союзе.

"Мне как старому правозащитнику, - сказал он вашему корреспонденту, - было очень приятно, что первое, что она сделает, когда придет к власти, - это освободит политических заключенных".

"Свободный человек, - охарактеризовал он Собчак. - Естественно, я не ожидаю от нее победы сегодня, но сам факт, что существует такой человек, который может разговаривать с молодым поколением и в то же время обладает западными идеалами, производит очень хорошее впечатление".

Гостья Колумбии выступала меньше двух часов, ответила не на все вопросы и уехала на Си-эн-эн со стайкой молодых сопровождающих.