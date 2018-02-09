В Москву на "Юнкерсе": удивительные факты из истории гражданской авиации в России

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9 февраля российская гражданская авиация отметила свое 95-летие. В этот день в 1923 году при Главном управлении воздушного флота создан Совет по гражданской авиации. В марте того же года было создано Российское общество Добровольного воздушного флота - "Добролет", предшественник "Аэрофлота". Русская служба Би-би-си собрала несколько интересных фактов из истории гражданской авиации.

Рождение гражданской авиации

На самом деле день Гражданской авиации в России можно было бы смело отмечать в марте, а к ее возрасту прибавить еще десяток лет. В марте 1913 года в Петербурге состоялся первый полет первого в мире многомоторного самолета "Гранд" киевского авиаконструктора Игоря Сикорского.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Игорь Сикорский демонстрирует свой самолет "Гранд" Николаю II. Обратите внимание на лестницу - возможно, это первый в истории авиационный трап

"Гранд", будучи опытным самолетом, с самого начала был оформлен как комфортабельный пассажирский лайнер - позади кабины имелся салон с креслами и столом, а за ним - уборная.

О самом первом полете написала только петербургская газета, и многие сочли это сообщение уткой. Мало кому в то время приходило в голову, что в небо может подняться самолет с несколькими двигателями и остекленной кабиной. Однако вскоре Сикорский стал летать над Петербургом, и все сомнения исчезли.

В декабре того же года Сикорский поднимет в воздух "Илью Муромца" - первый серийный многомоторный самолет, который использовался как военный бомбардировщик и пассажирский лайнер.

Первый советский лайнер

Хотя Россия и была родоначальницей пассажирской авиации, первым советским авиалайнером, совершавшим регулярные рейсы, долгое время был германский пассажирский самолет Junkers F.13. Его экипаж состоял из двух пилотов, а на борт он мог взять всего четырех пассажиров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первым советским авиалайнером стал германский Junkers F.13 - такой же, как на этой фотографии

Игорь Сикорский создавал самолеты двойного назначения. А Junkers был первым в истории аэропланом, изначально спроектированным как пассажирский. Он стал самым массовым пассажирским самолетом первого поколения и использовался до начала 1940-х годов по всему миру - в Германии, Великобритании, Италии, Бельгии, Японии.

Первая регулярная пассажирская авиалиния "Добролета" Москва - Нижний Новгород на Junkers открылась 15 июля 1923 года.

Параллельно с "Добролетом" в СССР действовали и другие авиационные акционерные общества - Закавказское общество воздушных сообщений "Закавиа" и украинское "Укрвоздухпуть".

Первая стюардесса

Первая стюардесса на авиалиниях СССР появилась 5 мая 1939 года. Ее звали Эльза Городецкая.

В штатном расписании не было профессии "стюардесса" или "бортпроводник", и ее надо было как-то оформлять. Как пишет в историческом очерке журнал "Огонек", в результате Городецкая формально устроилась на работу буфетчицей. Правда, есть и другая версия, согласно которой она получала зарплату как кладовщица.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В 1965 году профессия стюардессы была уже вполне признанной

Существует версия, что первым советским рейсом со стюардессой на борту стал рейс Москва - Ашхабад, который выполнил самолет ПС-84, лицензионная версия знаменитого американского самолета Douglas DC-3.

Однако в то время ПС-84 еще только заканчивал испытания, и, скорее всего, стюардесса обслуживала пассажиров советского самолета ПС-35, который в то время активно использовался в гражданской авиации.

No smoking

Возможно, сейчас в это трудно поверить, но в самолетах можно было курить вплоть до начала 2000-х годов.

Правообладатель иллюстрации tass/Goode Image caption Курение запрещено на всех рейсах, но значок на табло оставили для напоминания нарушителям

Пассажирские салоны были разделены на две части - в передней сидели некурящие, а в задней можно было курить. Для курильщиков в подлокотники кресел встраивали пепельницы, а специальный знак на табло загорался, когда курить было нельзя - во время взлета и посадки.

Пепельницы остались в некоторых самолетах до сих пор, но это не означает, что на борту можно курить. Это делается для тех, кто захочет нарушить запрет. Раз уж кто-то решил покурить в салоне, пусть у него будет возможность безопасно потушить сигарету перед тем, как его снимут с рейса.

В США полный запрет на курение для всех рейсов был введен в 2000 году. "Аэрофлот" запретил курение на борту примерно на половине рейсов в 2001 году, а окончательно ввел его в марте 2002 года.

Запрет вводили поэтапно, чтобы не травмировать курильщиков. Сначала на рейсах продолжительностью до двух часов, затем - на некоторых туристических, где по традиции было много женщин и детей, и длительностью до четырех часов.

"Спальный вагон"

После конца Второй мировой войны пассажирская авиация стала развиваться невероятно быстрыми темпами. За время войны авиаконструкторы создали много новых технологий, а пассажирских самолетов, по вполне понятным причинам, в первой половине 1940-х годов разрабатывалось немного.

Но в конце десятилетия произошел настоящий бум в гражданской авиации.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Ту-114 - пассажирский авиалайнер, переделанный из стратегического Ту-95

И все-таки в то время самолеты были не настолько общедоступным средством передвижения. Полет был довольно дорогим удовольствием и сопровождался более высоким уровнем комфорта. Это касалось как еды на борту, которую сервировали гораздо более изысканно, чем теперь, так и размещения пассажиров.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В 1950-х спальные места в самолетах казались чем-то вполне естественным. Это купе в советском Ту-114

Спальные места на линиях большой протяженности на Западе были у многих авиакомпаний. Появились они и на первом дальнемагистральном пассажирском самолете в СССР - переделанном из стратегического бомбардировщика турбовинтовом Ту-114.

Всего в самолете было четыре четырехместных купе. В такой компоновке самолет мог перевозить 170 пассажиров. Впрочем, впоследствии они были демонтированы, а на их местах установили обычные кресла.

"Дугласы" в СССР

Послевоенный бум гражданской авиации затронул и Советский Союз. Однако быстро построить парк гражданской авиации в стране, которая только что перенесла тяжелую войну, было непросто.

Правообладатель иллюстрации Nemenov/TASS Image caption Ли-2 был основой советской гражданской авиации в 1948 году. Этот самолет был снят с эксплуатации в конце 1970-х

Тем не менее, всего через два года после войны, в 1947 году, на авиалинии вышел первый послевоенный лайнер - двухмоторный Ил-12. Он должен был сменить лайнеры, созданные на основе американского самолета Douglas DC-3 - С47 Skytrain или советский Ли-2.

На сайте, посвященном истории гражданской авиации, опубликован архив расписания полетов в послевоенные годы.

В 1948 году, согласно расписанию, только из Москвы выполнялось 337 регулярных рейсов. Из них 54 - на Ил-12, 207 - на Ли-2 и 76 - на С47.