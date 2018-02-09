Мерзнут канадцы, лыжи и снег: слишком холодная Олимпиада

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Гнутые лыжи, искусственный снег и температура до -25 градусов - не будет ли в Пхёнчхане слишком холодно даже для зимней Олимпиады?

Концепция Зимних игр предполагает, что должно быть холодно. Но Олимпиада-2018, кажется, побьет все рекорды.

От размещенных в соцсетях фотографиях приехавших в Пхёнчхан спортсменов мурашки по коже, но как мороз повлияет на проведение соревнований, экипировку, самих спортсменов и зрителей, которым предстоит провести в Пхёнчхане 17 дней?

Насколько будет холодно?

Метеорологи прогнозировали на церемонии открытия температуру от -2 до -5 градусов по Цельсию. Фактически температура во время открытия держалась на уровне 0...-2 градусов.

Как заверили в Корейской метеорологической администрации, такие температуры соответствуют среднему февральскому показателю в ноль градусов. По ночам температура опускается до минус десяти. На сегодняшний день рекорд по низкой температуре - за играми 1994 года в норвежском Лиллехаммере, там температура опускалась до минус одиннадцати.

Пхенчхан, расположенный на высоте около 0,8 км над уровнем моря, считается одим из самых холодных районов Южной Кореи. Это самое холодное место на своей географической широте. Но не далее как в среду в Британии температура опустилась до минус девяти. Так в чем проблема?

Проблема в ледяном ветре.

В субботу, на репетиции церемонии открытия, сочетание мороза и ветра опустило эффективную температуру до -23 градусов. Синоптики посоветовали зрителям "держаться", а олимпийский комитет предупредил, что они должны как следует закутаться и подготовиться.

Слишком холодно для снега

Из-за низких температур уровень зимних осадков в Пхенчхане переменчив. Снежные бури в регионе редкость, а в феврале 2017 года всего семь дней были снежными. Средний уровень снежных осадков составил 6,3 сантиметра.

Это проблема для организаторов Игр. Они были вынуждены использовать снежные пушки, которые производят снег посредством сжатого воздуха и охлажденной воды. Аппараты для искусственного снега обошлись организаторам примерно в шесть миллионов долларов.

В горнолыжном центре Енпхен, где будут проходить соревнования по лыжному слалому, установлено 250 снежных пушек, которые обслуживают три насосные станции.

Слишком холодно даже для канадцев - что делать остальным?

"Самое ужасное - это ветер. Ходишь по Олимпийской деревне - и это просто кошмар" - говорит канадский скелетонист Кевин Бойер. - Смешно, потому что как канадцы мы часто говорим, что привыкли к морозу. Но таких морозов мы еще не встречали".

Первым по-настоящему серьезным испытанием для спортсменов стала церемония открытия. Были слухи, что некоторые атлеты вообще не будут в ней участвовать. Сборная Италии, например, рекомендовала некоторым своим спортсменам пропустить церемонию и напоминала о том, что на морозе лучше постоянно двигаться.

Сборная США вышла на открытие в специальных теплых куртках, а австралийская лыжница Лидия Лассила из-за холода упустила возможнсть нести флаг своей страны.

Для сборной Британии создали не только удобную, но и теплую форму. Ее создание заняло значительное время, заявили в сборной.

Что касается самих соревнований, то, например, по правилам проведения лыжных забегов при минус двадцати соревнования откладываются. Но минус двадцать - обычная температура в Пхёнчхане, не учитывая ветра.

В прошлом олимпийские соревнования не раз откладывались из-за ветра, или недостаточного количества снега, или из-за тумана, но чтобы из-за мороза - никогда.

Правообладатель иллюстрации @musgraveandrew Image caption Британец Эндрю Масгрейв жалуется на холод в "Твиттере"

А что с экипировкой и соревнованиями?

"Один тренер сказал, что после сегодняшней тренировки лыжи придется выбросить, - говорит техник Крэйг Ранделл, наблюдая за тренировкой. - С этим ничего не поделаешь. На таком холоде снег прилипает к основанию лыж и выворачивает его. Эти лыжи очень быстро превращаются в мусор".

Австрийский горнолыжник Марсель Хиршер добавляет: "Когда температура опускается до минус двадцати, снежинки становятся очень острыми. Это все равно что водить по основанию лыжи зажженной зажигалкой - у снежинок очень острые края".

Образование ледяного наста может усложнить соревнования, потому что лыжникам и сноубордистам сложнее будет "кантовать" на поворотах. Однако если лед будет гладким, трассы для высокоскорстных лыжных соревнований - супергигантского слалома и скоростного спуска - будут в идеальном состоянии.

Для бобслеистов и скелетонистов слишком низкая температура будет означать потерю скорости: лед от силишком сильного мороза делается липким.

Однако если вы поклонник британского горнолыжника Дейва Райдинга, то вам повезло. Как сказала в эфире радио Би-би-си четырехкратная участница зимних Олимпиад Чеми Элкотт, искусственный снег очень цепкий, по нему приятно ехать: "Такой снег нравится Дейву Райдингу, а он одна из надежд нашей сборной".

А что делать зрителям?

Пхёнчханский олимпийский стадион, где прошла церемония открытия и пройдет закрытие, был построен без крыши, чтобы сэкономить время. Однако организаторы могут пожалеть о таком решении.

На стадионе, строительство которого обошлось в 58 млн долларов, нет центрального отопления. При строительстве было решено, что центральное отопление - это слишком дорого, тем более что после Паралимпийских игр в марте этот стадион разберут.

Как сообщается, шестеро посетителей прошедшего в декабре на том же самом стадионе концерта пострадали от переохлаждения, и им потребовалась медицинская помощь. Другие гости прятались от мороза в уборных.

На церемонии открытия каждый из 43 тысяч зрителей получил грелку, одеяло и пальто. На стадионе было установлено 40 больших обогревателей и ветряных экранов и оборудовано 18 теплых помещений.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После мартовской Паралимпиады стадион в Пхенчхане разберут

Было ли холодно на прошлых Олимпиадах?

Последняя зимняя Олимпиада прошла в субтропическом Сочи в 2014 году и до сих пор считается самой теплой зимней Олимпиадой в истории. Иногда температура достигала +20 градусов, это выше, чем в некоторые дни летней Олимпиады в Лондоне.

Организаторы были вынуждены запасаться снегом, чтобы его хватило на все игры - большая часть снега была искусственного происхождения.

Средняя температура составила около десяти градусов, побив рекорд Ванкуверских Зимних игр 2010 года по теплоте. В Ванкувере в 2010 году стояло рекордно теплая зимняя погода, которая закончилась за три дня до церемонии открытия.

Как и россияне в 2014 году, канадцы были вынуждены привозить снег на грузовиках с расположенной в 120 км от Ванкувера горы Уистлер - только там его было достаточно.