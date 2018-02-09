В этом списке мы собрали семь популярных публикаций, которые напомнят вам о событиях уходящей недели и расскажут о том, что вы могли пропустить.

1. Как снизить риск развития рака? Мифы о болезни и советы онколога

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Во Всемирный день борьбы с раком онколог Александр Петровский рассказал Русской службе Би-би-си о ситуации с лечением онкологии в России и о том, что нужно делать, чтобы снизить риск заболевания.

2. "Духота и трупный запах": детские воспоминания о Сталинградской битве

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Сталинградская битва - одно из самых масштабных сражений Второй мировой - завершилась 2 февраля 1943 года. Эдуард Очагавиа, бывший сотрудник Русской службы Би-би-си, вспоминает свое сталинградское детство.

3. Восемь кандидатов в президенты России. Кто эти люди - коротко

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Проверку подписей для регистрации кандидатом в президенты прошли восемь кандидатов. Би-би-си максимально коротко рассказывает о тех, чьи фамилии будут в бюллетенях на выборах 18 марта 2018 года.

4. Бомбы для Идлиба: что происходит после гибели российского пилота

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После гибели пилота в провинции Идлиб российская и сирийская армии подвергли ее массированным бомбардировкам. Минобороны говорит о точечных ударах, сирийская оппозиция - о массированных бомбардировках и химическом оружии.

5. Детство в нацистской Германии. Что рассказывают об этом немцы

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Их детство пришлось на годы, когда в Германии правили нацисты. Они видели своими детскими глазами, чем закончилась для Германии Вторая мировая война. Что они помнят об этом и чего не хотят вспоминать?

6. В документах КГБ Донатас Банионис назван агентом. Мало кто в это верит

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В Литве КГБ признан преступной организацией, а Донатас Банионис - один из самых уважаемых людей в стране и один из самых знаменитых литовцев за границей.

7. Космический символизм Илона Маска

Бордовый кабриолет, звездный человек, Айзек Азимов и Дэвид Боуи: Маск отправил в космос целый набор символов и вновь доказал, что умеет творить играючи и совмещать юношеский романтизм с прагматизмом гениального маркетолога.