Рыбка-гейт: может ли чиновник кататься на яхте с миллиардером и девушкой?

Не прошли тест на чувство юмора и интеллект🤦‍♀️ ровно 5 процентов распознали троллинг тупых баб в моем заявлении про изнасилование🤦‍♀️, остальные решили, что все «серьезно»🤦‍♀️. Уважаемые члены правительства, дума, президент. Я обращаюсь к вам - помогите в изменении законодательства по вопросу сексуальных преследований и прессинга мужчин за то что они пристают к женщинам, ведь это может произойти с вами, с каждым из вас. И это уже будет не шутка. И Каждый из вас может стать мишенью такой вот «жертвы ситуации»! Нам, молодым девушкам, нравится что мужчина в любом возрасте проявляет сексуальную активность! И это хорошо! Радоваться нужно, что мужики на яхте отдыхают с девчонками, а не гнобить их за это! Секс должен быть поощряем на уровне государства когда демография в жопе! #настярыбка#секснанабережной#сексэтожизнь#алекслесли#харвивайнштейн#навальный#дерипаска

