Рыбка-гейт: может ли чиновник кататься на яхте с миллиардером и девушкой?

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Бывшая модель, автор книги "о соблазнении миллиардера" рассказала о своей связи с миллиардером Олегом Дерипаской. А на ее фотографии с яхты человека, похожего на Дерипаску, есть человек, похожий на вице-премьера Сергея Приходько. Есть ли в этом что-то противозаконное?

Об отдыхе, на котором присутствовали человек, похожий на президента "Русала" и En+ Group Олега Дерипаску, человек, похожий на вице-премьера российского правительства Сергея Приходько, и автор блога и книги о соблазнении миллиардеров под псевдонимом Настя Рыбка (предположительно, ее настоящее имя Анастасия Вашукевич), рассказал в своем блоге оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

Навальный сразу же назвал вице-премьера коррупционером. Впрочем, в Кремле и в Белом доме подобных оценок не высказывали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что "не мог бы и не хотел бы" комментировать эту информацию, а в правительстве воздержались от комментариев.

Откуда мы вообще знаем, что Дерипаска катал на яхте Приходько?

Совместная прогулка человека, похожего на Дерипаску, с человеком, похожим на Приходько, запечатлена на снимке Анастасии Вашукевич, известной под псевдонимом Настя Рыбка. Фото с двумя спутниками она выложила в своем "Инстаграме".

ФБК изучил маршрут яхты по номеру, попавшему на фото. Сотрудники фонда выяснили, что попавшая на фото яхта ходила по акватории Норвегии, и приблизительно с 5 по 7 августа там мог быть человек, похожий на вице-премьера.

Сама яхта Elden оформлена на некий офшор, конечный бенефециар которого - мать Олега Дерипаски, Валентина Петровна.

В фонде также обнаружили, что в те же даты, когда яхта матери Дерипаски ходила по акватории Норвегии, на полуостров, откуда началось путешествие, прилетали два частных самолета Gulfstream G550, оба также принадлежащие Дерипаске. В ФБК считают, что один из самолетов привез Сергея Приходько, но признают, что у них нет доказательств этому в виде фотографий или списка пассажиров на этих рейсах.

Кроме того, Навальный привел аудиозаписи разговоров на яхте, где человек с голосом Дерипаски упоминает некоего "Сергея Эдуардовича" - так же зовут Приходько.

Наконец, сотрудники ФБК изучили книгу с пособием по соблазнению миллионера, которую написала Настя Рыбка. Там она описывает персонажа, которого называет "Папой". Послужной список "Папы" напоминает карьеру вице-премьера.

Приходько ответил на публикацию вечером 9 февраля. Впрочем, из этого заявления осталось неясно, признается ли он в том, что эта прогулка была: "По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля", - цитирует его заявление РБК.

Дерипаска заявил, что вся опубликованная информация является "плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации".

Предположим, катались они на яхте. И что?

Помимо моральной составляющей - Вашукевич, по утверждению оппозиционера, является сотрудницей эскорт-агентства (сама она называет себя, скорее, пикап-мастером) - Навальный обвинил Сергея Приходько в коррупции: по его мнению, пользование яхтой миллиардера уже может быть расценено как взятка. ФБК обратился в управление президента по вопросам противодействия коррупции, в правительство, а также в МВД, ФСБ, Следственный комитет и прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении Приходько и освободить его от должности.

Коррупция, по версии ФБК, заключается в следующем: чиновник получил услуги имущественного характера в виде путешествия на яхте и на самолете от миллиардера. По мнению фонда, услуги миллиардера могут повлиять на то, насколько беспристрастно вице-премьер выполняет свои обязанности.

Приходько в заявлении, распространенном в пятницу, назвал Дерипаску своим другом, но все обвинения отрицал. "Политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное — от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа".

Так что теперь, чиновникам нельзя дружить с бизнесменами?

Путешествие на яхте с перелетом на частном самолете - это дорогой подарок, отмечает заместитель генерального директора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов. По закону российским чиновникам запрещено принимать подарки дороже 3 тысяч рублей.

"Если он не предоставит квитанции, что сам оплатил аренду яхты и бизнес-джета, получается, что это взятка", - считает Шуманов.

Но даже если чиновник платит за свой отдых, то если бы отдыхали Дерипаска и Приходько, это может быть оценено как конфликт интересов, говорит Шуманов. "Через вице-премьера проходят вопросы субсидирования предприятий, контролируемых Дерипаской, например "ГАЗа". Чиновник может дружить с кем угодно, но тут вопрос перерастает в неурегулированный конфликт интересов", - отметил Шуманов. По его словам, на Западе аналогичная история сразу обратилась бы для чиновника отставкой, а впоследствии, возможно, и уголовным делом.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "По большому счету на такое надо было бы ответить по-мужски", - заявил Сергей Приходько

Председатель "Национального антикоррупционного комитета", член президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что дружба между Дерипаской и Приходько и их совместный отдых - не правонарушение. Если бы Навальный доказал, что этот отдых повлиял на какие-либо решения Приходько, связанные с Дерипаской, это было бы правонарушением, объясняет Кабанов. Пока такой связи не видно, говорит член СПЧ.

И что, где-то за такое увольняют?

В западных странах политики теряли должности из-за куда менее серьезных обвинений в дружбе с бизнесменами.

В декабре 2011 года немецкая газета Bild написала, что президент ФРГ Кристиан Вульф получил льготный кредит в 500 тысяч евро, будучи еще премьер-министром Нижней Саксонии, взяв этот кредит у жены местного бизнесмена Эгона Геркенса. Немецкие СМИ называли Геркенса близким другом президента. За этим материалом последовала серия других, в которых говорилось о злоупотреблениях Вульфа, например, о том, как он получил от Audi в бесплатный прокат автомобиль Audi Q3, причем еще до выхода машины в продажу. В результате Вульф добровольно покинул пост.

В России пользование чужими яхтами и самолетами никогда не расценивалось как коррупция. В 2011 году несколько чиновников сами признавались "Новой газете", что пользуются бизнес-джетами, когда не могут воспользоваться государственными самолетами или регулярными рейсами.

Но уголовные дела по статье "Получение взятки" за предоставление каких-либо услуг имущественного характера в России заводятся. Так, это один из эпизодов в деле полковника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко - получение им взятки в виде оплаченного отдыха в Сочи на сумму 800 тыс. руб. Шуманов отмечает, что перелет на частном бизнес-джете и отдых на яхте стоят существенно дороже 800 тысяч рублей.

А что не так с Настей Рыбкой?

Популярный блогер Настя Рыбка, послужившая первоисточником для всего скандала, поблагодарила Навального за раскрутку своей книги и своего блога.

Рыбка раньше участвовала в провокационном визите в московский штаб Навального: группа полуодетых девушек пришла в штаб и попыталась сорвать его работу. Кроме того, ранее Настя Рыбка записала видео, в котором пообещала устроить "секс-охоту" на Навального, пообещав найти его, соблазнить и выложить видео в интернет. О связи Насти Рыбки и миллиардера ранее также писали СМИ. В своей книге Рыбка довольно подробно описывает соблазнение некоего миллиардера и некоего чиновника, называя их "Руслан Золотов" и "Папа" соответственно.

Само появление 61-летнего женатого вице-премьера в компании с девушкой, подробно описывающей своих партнеров в литературе, вызвало бурное обсуждение моральной составляющей такого знакомства.

В России последний скандал, вызванный неподобающей компаний у чиновников, был в 1999 году - когда была опубликована пленка с человеком, похожим на генерального прокурора Юрия Скуратова, в компании двух женщин. Президент Борис Ельцин отстранил Скуратова на период "расследования возбужденного в отношении него уголовного дела". Сам генпрокурор называл запись поддельной, ее подлинность, а также то, что на ней запечатлен действительно Скуратов, так и не была подтверждена - но в итоге Скуратова уволили.

С тех пор личная жизнь чиновников редко становилась предметом общественного и государственного обсуждения.

Но в мире таких скандалов намного больше. Так, роман британского военного министра Джона Профьюмо с 19-летней моделью и танцовщицей Кристин Килер привел сначала к отставке Профьюмо в 1963 году. Скандал был осложнен еще и тем, что Килер одновременно встречалась с военно-морским атташе СССР в Великобритании Евгением Ивановым, работавшим также на советскую разведку. Позднее в отставку подал и премьер Гарольд Макмиллан.

Губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер лишился должности из-за пользования услугами проституток. Он покинул пост в марте 2008 года, после того как выяснилось, что он потратил на элитных проституток в общей сложности 80 тысяч долларов.

В 2011 году конгрессмен Энтони Винер подал в отставку, после того как выяснилось, что он посылал женщинам в интернете свои обнаженные фотографии.