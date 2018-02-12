Музой карнавала в Рио впервые станет британка

Правообладатель иллюстрации SAMANTHA FLORES

Британка Саманта Флорес - первая иностранка, удостоившейся чести исполнить одну из главных ролей на карнавале в Рио-де-Жанейро.

Саманта родилась и выросла в Лондоне. Но, по ее словам, она всегда была уверена в том, что однажды уедет из родного города навсегда. В Лондоне в ненастную погоду она чувствовала себя "настоящей размазней".

12 лет назад Саманта работала в PR-агентстве на западе британской столицы и не могла тогда представить, что когда-нибудь будет выглядеть так: одетой в бикини из 12 тысяч маленьких камней и в головном уборе из 500 фазаньих перьев.

В общем, не могла она представить себя похожей на Йемайю, богиню моря в мифологии йоруба, чей культ широко распространен среди чернокожего населения Латинской Америки.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бразильцы очень требовательны к исполнению самбы

Саманту выбрали на роль музы одной из школ самбы - Imperio da Tijuca - в Рио-де-Жанейро. Теперь ей предстоит возглавить шествие школы во время фестиваля на Самбодроме - улице в Рио-де-Жанейро, где традиционно проходит бразильский карнавал и другие масштабные мероприятия.

37-летняя Саманта Флорес (до замужества - Мортнер) живет в Рио-де-Жанейро с 2006 года. В школе самбы Imperio da Tijuca она известна больше как "муза гринга" ("муза-иностранка").

Как муза школы самбы она появится на Самбодроме под приветствия тысяч зрителей на трибунах. Своим танцем ей нужно будет задать тон 80-минутному шоу - и поддерживать этот тон на протяжении всего карнавала.

Для иностранки исполнить одну из главных ролей на карнавале в Рио-де-Жанейро - большое достижение.

Бразильцы гордятся своим карнавалом и предъявляют к исполнению самбы очень высокие требования. Правильно танцевать в этом жанре - непростая задача даже для местных танцоров.

Многие жители Рио-де-Жанейро учатся танцевать самбу с самого детства, доводя грациозность движений до удивительной легкости.

Правообладатель иллюстрации SAMANTHA FLORES Image caption 12 лет назад Саманта не могла представить, что будет выглядеть вот так

Саманта Флорес и сейчас волнуется, когда рассказывает, как исполняла роль музы школы Imperio da Tijuca в прошлом году.

"Как будто ты поп-звезда, и тебя приветствуют 90 тысяч поклонников. Конечно, не тебя саму, а твою школу самбы, но чувства это вызывает необыкновенные", - говорит Саманта.

Увлечение карнавалом

Саманта рассказывает, что росла на севере Лондона и была "хорошей еврейской девочкой". Но в 2006 году она покинула лондонский район Кентиш-таун и отправилась в отпуск в Рио.

"Уже через 24 часа я поняла, что я дома", - рассказывает она. Первый год она жила в Росинье - одной из разросшихся фавел Рио-де-Жанейро.

Первое время жизни в Рио она сотрудничала с НКО и зарабатывала уроками английского. Одна из ее учениц оказалась прекрасной танцовщицей самбы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бразильский карнавал традиционнно проходит на Самбодроме

Они заключили сделку: та научит ее танцевать самбу, а Саманта поможет ей научиться, как давать уроки танца для туристов на английском.

Саманта мгновенно влюбилась в самбу - и страстно увлеклась карнавалом. Она принимает участие в шествиях с 2011 года.

"Она может танцевать самбу лучше, чем многие бразильцы", - говорит стилист Сандру Карвальу, который готовит костюмы для участниц карнавала из школы Imperio da Tijuca.

По его словам, дело не только в таланте Саманты, но и в ее целеустремленности.

Муза-иностранка

Сейчас Саманта Флорес регулярно посещает репетиции карнавала, которые проходят на территории фавелы Морру-да-Фармига.

"Меня очень тепло принимают. Меня называют "гринга" и шутят по поводу того, что я иностранка, но для меня это никогда не было проблемой, - говорит она. - Иногда старшие члены школы смотрят на меня так, как будто хотят спросить: что делает эта англичанка здесь, в Морру-да-Фармига?"

Она продолжает брать уроки самбы, чтобы отточить движения и подняться в рейтинге танцоров, где очень серьезная конкуренция.

В иерархии женских ролей на карнавале нынешняя роль Саманты - вторая после "королевы карнавала", которая возглавляет группу барабанщиков, отвечающих за "сердцебиение карнавала".

Правообладатель иллюстрации IMPERIO DA TIJUCA/ GEISSA EVARISTO Image caption Саманта продолжает брать уроки самбы, чтобы отточить мастерство, и очень много времени проводит в тренажерном зале

По ее словам, роль музы для нее - это вызов. Она тренируется не меньше трех часов в день, берет уроки бокса, чтобы немного подкачать руки, а также делает упражнения "для бедер и прочего".

"Только представьте себе: вы в бикини, а на вас смотрят 90 тысяч человек. Вы бы тоже сразу побежали в тренажерный зал!" - смеется Саманта.

По ее словам, многие британцы, вероятно, сочтут, что такой открытый карнавальный наряд превращает женщину в сексуальный объект, но сама Саманта не согласна с такой точкой зрения.

"Женщины показывают свое тело, и это их решение. Это раскрепощает", - говорит она.

Саманта Флорес работает консультантом в сфере недвижимости, но собирается начать собственный бизнес - открыть агентство Experience Carnival Rio, которое будет помогать иностранцам учиться танцевать самбу и участвовать в бразильском карнавале, который так полюбила она сама.