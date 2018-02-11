Прямой эфир с места катастрофы Ан-148 в Подмосковье
- 11 февраля 2018
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В районе крушения Ан-148 в Подмосковье продолжается поисковая операция. Прямой эфир с места катастрофы вел наш корреспондент Сергей Горяшко.
Пропустить Facebook пост , автор: Русская служба Би-би-си - BBC Russian
В районе крушения Ан-148 продолжается поисковая операция. Прямой эфир с места катастрофы.Posted by Русская служба Би-би-си - BBC Russian on Sunday, 11 February 2018
Конец Facebook сообщения , автор: Русская служба Би-би-си - BBC Russian