Прямой эфир с места катастрофы Ан-148 в Подмосковье

  • 11 февраля 2018

В районе крушения Ан-148 в Подмосковье продолжается поисковая операция. Прямой эфир с места катастрофы вел наш корреспондент Сергей Горяшко.