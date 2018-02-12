"Черная пантера": темнокожий супергерой, которого давно ждали

Наконец-то на мировые экраны, в том числе и в России, выходит экранизация комикса Marvel "Черная пантера", где главным героем является чернокожий супергерой.

Этот блокбастер ждут с нетерпением, особенно чернокожие поклонники этого жанра, поскольку им редко удается увидеть на страницах комиксов персонажей, с которыми они могут себя сопоставить, а на экране - и того реже.

Именно поэтому британский художник-график Джейкоб Джойс решил поразмышлять о том, почему так важно появление на экране именно этого супергероя.

Как это часто бывает у детей, огромный толчок развитию моего воображения дали приключения героев и злодеев в комиксах. Я научился читать, скрупулезно изучая иллюстрированные приключения Человека-паука, Бэтмена и всех прочих персонажей комиксов, которые попадали мне в руки .

Но несмотря на все это, будучи темнокожим ребенком, я не мог себя с ними ассоциировать. Я был другой, они не были похожи на меня.

Правообладатель иллюстрации Jacob Joyce Image caption Художник-график Джейкоб Джойс начал создавать собственных супергероев еще в детстве

Поэтому я решил сам взяться за дело, и в восемь лет начал рисовать свои собственные воплощения этих супергероев - только с темным цветом кожи. Создавая своих собственных персонажей своих собственных мини-комиксов, я конструировал такой мир, в котором запросто мог представить и себя самого.

Правообладатель иллюстрации Jacob Joyce Image caption Ранние "комиксы" Джейкоба

На свой 11-й день рождения я умолял маму подарить мне компактный ламинатор [устройство для нанесения плёнки на бумагу]. Вы можете подумать, что это довольно странный выбор для ребенка, но от подарка я был на седьмом небе! Я тут же начал "закатывать" плёнкой целую армию маленьких вырезанных из бумаги персонажей, превратив их таким образом в плоские экшн-фигруки.

Я изо всех сил хотел предохранить от повреждения эти мои "альтер эго" - крохотные сказочные воплощения, которых мне так недоставало в окружающей действительности.

Правообладатель иллюстрации Jacob Joyce

Черная пантера и ряд персонажей других комиксов, тоже африканского и карибского происхождения, так и не возникли на моем горизонте, пока я не стал подростком. К тому времени я уже знал, что искать темнокожего героя надо за пределами мейнстрима индустрии комиксов и их голливудского воплощения.

Правообладатель иллюстрации Marvel Image caption Т'Чалла - король и защитник выдуманной африканской страны Ваканда

Черная пантера - это было нечто!

Облаченный в характерную пуленепробиваемую броню, чаще всего без плаща, но в маске, Черная пантера или Т'Чалла - король и защитник выдуманной африканской страны Ваканда.

Он настоящий боец, знаток восточных единоборств, при этом искусный тактик, обладающий незаурядным интеллектом и сверхчеловеческой силой.

Правообладатель иллюстрации Marvel

Можете себя представить, какой восторг я - будучи подростком, зачитывавшим до дыр все комиксы и не находившим в них, кроме второстепеннных, никаких темнокожих супергероев - испытал, когда впервые раскрыл "Черную пантеру".

Восхищение вызывал не только сам Т'Чалла, но и всё его королевство, которое было круче, чем любая моя, даже самая дичайшая, фантазия.

Правообладатель иллюстрации Marvel

Ваканда - это сверхразвитая в смысле передовых технологий страна, не знавшая колониального гнёта. В некоторых изданиях она спрятана от остального мира гигантской стеной, и ее нельзя найти на карте. Там есть летающие автомобили и футуристического вида небоскребы, и она совершенно неприступна. Она богата природным металлом, который называется вибраниум и из которого сделан щит Капитана Америка [другого супергероя комиксов Marvel].

На мой взгляд, эта выдуманная страна представляет своего рода общеафриканскую мечту - страну, свободную от горькой истории рабства. Она рассказывает такую историю африканского народа, который избежал колониального грабежа и сумел направить все свои ресурсы на собственное развитие и технологический рост.

Подобное переписывание истории африканского континента или ее переосмысление является продолжение афрофутуризма - культурного понятия, философии, которую популяризировал американский джазовый композитор и поэт Сан Ра (Sun Ra), а впоследствии и многие другие артисты и музыканты.

Правообладатель иллюстрации Marvel Studios Image caption Чтобы избежать разграбления, Ваканда предстает внешнему миру как бедная страна

Если вернуться из моей юности в наши дни, то мы увидим, что сегодня в мире супергероев комиксов и их экранных адаптаций мало что изменилось.

Если не считать нескольких героев, включая и мою любимую супергероиню Шторм из "Людей Икс", то очень редко можно увидеть среди главных персонажей темнокожих суперменов - обычно они заняты во вспомогательных ролях, не произносят сколько-нибудь значительных реплик и служат лишь подспорьем основной линии сюжета, где действует белокожий герой.

Что еще хуже, так это смотреть, как чернокожий герой появляется на короткий момент - и его тут же первым убивают.

Я знаю, что многие любители комиксов по-прежнему не могут прийти в себя, после того как афроамериканский мутант Дарвин, способный автоматически адаптироваться к любым условиям, был убит в фильме 2011 года "Люди Икс: Первый класс" всего через несколько минут после появления на экране.

Правообладатель иллюстрации Marvel Studios Image caption Черная пантера впервые появился в эпизодических ролях в фильмах "Первый мститель: Противостояние" (2016) и "Человек-паук: Возвращение домой" (2017)

Мое расстройство по поводу выдуманных персонажей может показаться ребячеством, но когда вы двадцать лет ждали, чтобы увидеть чернокожего супергероя в действии, то потом трудно сохранять хладнокровие.

И вот, "Черная пантера" предоставляет нам возможность вообразить иного героя.

Мир Черной Пантеры

Правообладатель иллюстрации Marvel Studios Image caption Женщины в Ваканде занимают важные посты, например, являются телохранительницами короля

Комикс "Черная пантера" был создан в июле 1966 года, за два месяца до появления в США политической партии "Черные пантеры", боровшейся за продвижение прав чернокожего населения.

Мутантка Шторм из комикса "Люди Икс" - возлюбленная Черной пантеры в серии комиксов Marvel. Однако эта сюжетная линия не появится в выходящем на экраны в 2018 г. фильме, поскольку права на экранные образы этих двух супергероев принадлежат различным студиям.

Женщины в королевстве Ваканда занимают важные посты. Подразделение "Дора Миладже" (Dora Milaje) состоит только из женщин-телохранительниц Черной пантеры.

Две из них в более поздних изданиях комикса оказались лесбиянками, раскрывшими свои отношения, что незамедлительно получило одобрение у ЛГБТ-сообщества.

Новые выпуски "Черной пантеры" были запущены в 2016 году и написаны двумя афроамериканцами: писателем и журналистом Танахаси Коутсом и художником-карикатуристом Брайаном Стелфризом. Коутс по-прежнему остается основным автором этого комикса, который продолжает выпускаться.

Для такого фаната "черных" комиксов, как я, и для тысяч других любителей боевиков с чернокожим персонажем в главной роли, выход на экраны "Черной пантеры" - это колоссальный прорыв, который назрел уже давно.

Фильм, главные роли в котором играют Чэдвик Боузмен и Лупита Нионго, еще не вышел, а предварительные продажи билетов уже побивают прежние рекорды блокбастеров о супергероях.

Правообладатель иллюстрации Marvel Image caption Статуя Черной пантеры в Ваканде

Здесь, в Британии, каждый чернокожий, кого я знаю, находится в предвкушении или как минимум знает о том, что "Черная пантера" скоро выходит в прокат.

В соцсетях полно мемов на тему того, в чем люди планируют пойти смотреть этот фильм, и даже если он не станет воплощением всех наших чаяний и надежд, все равно - это для нас событие исторического масштаба.

Правообладатель иллюстрации Marvel Image caption Оригинал обложки комикса "Фантастическая четверка" 1966 года, где впервые появился персонаж Черная пантера

В интервью порталу Mother Jones один из соавторов сценария фильма Джо Роберт Коул разъяснил важность экранизации именно этого комикса: "Черная пантера" дает исключительную в историческом плане возможность - стать частью важного процесса, особенно в то время, когда афроамериканцы стали с гордостью заявлять о своем наследии и в то же время бороться с очернительством и дегуманизацией".

"Образ чернокожего героя, да еще такого масштаба - это очень впечатляет", - добавил Коул.

Правообладатель иллюстрации Joe Sinnott Image caption Джо Синнотт (справа) и его сын Марк на съезде любителей комиксов в Олбани в 2016г. с ненапечатанной обложкой комикса "Фантастическая четверка", выпуск 52-й, где впервые появилась Черная пантера

Есть своеобразная ирония в том, что история Черной пантеры началась как второстепенная сюжетная линия в серии комиксов "Фантастическая четверка", при этом никто из тогдашних ее авторов не был чернокожим. Писатель и редактор Стэн Ли и писатель и хужожник Джек Кёрби ввели этот персонаж в 1966 году.

Джо Синнотт был в то время контуровщиком "Фантастической четверки", и он сразу понял, что Ваканда - это что-то совершенно потрясающе и что ему повезло над этим поработать.

"Какая прекрасная страна - пейзаж, населяющие ее существа, джунгли, люди. Одна из самых технически развитых стран мира! Все у нее есть", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Marvel Studios Image caption Воительницы подразделения "Дора Миладже" во время боя движутся как единое целое

Вопреки слухам, Черная пантера не был назван в честь партии "Черные пантеры" и не родился под влиянием возникновения этой организации.

Комикс появился до того, как она была основана. Был даже короткий период, когда издательство Marvel поменяло имя главного героя на "Черный леопард", но, когда стало понятно, что фанаты комиксов никак не связывают этот персонаж с одноименным политическим движением, создатели вернули герою первоначальное имя.

Синнотт говорит, что в 1966 году он не знал, насколько популярным стал этот комикс.

"В то время не было съездов любителей комиксов, так что я никак лично не соприкасался с поклонниками, как это происходит сегодня. Но думаю, что письма, приходившие редактору, были все до единого одобрительными", - говорит он.

Выпуск "Фантастической четверки" с Черной пантерой очень хорошо продавался, и к 1970 году Черная пантера стал главным героем своего собственного комикса.

Правообладатель иллюстрации Marvel Studios Image caption Дизайнер по костюмам нового фильма Руфь Картер говорит, что черпала вдохновение в нарядах африканских племен

Новые выпуски "Черной пантеры", написанные известным журналистом Танахаси Коутсом и нарисованные Брайаном Стелфризом, были запущены в 2016 году.

Коутс показывает своего супергероя как раздираемого противоречиями короля, который пытается соблюсти баланс между культурными традициями страны и демократическими требованиями народа.

Я задумался над тем, действительно ли выход этого фильма оповещает о том, что темнокожие супергерои освоили наконец-то новые рубежи в кинематографе?

В течение долгих лет Голливуд исходил из принципа, что билеты на фильмы с темнокожими героями не будут хорошо продаваться. Это опроверг хоррор Джордана Пила "Прочь" 2017 года, собравший 255 млн долларов по всему миру.

Так что миф о том, что кино с чернокожими главными действующими лицами привлекает только нишевый рынок, развенчан.

На канале Marvel в интернет-сервисе Netflix чернокожий супергерой Люк Кейдж даже заполучил собственный сериал. Конкуренты Marvel, американская компания DC Comics, тоже выпустили на Netflix сериал "Черная молния", где большинство героев - афроамериканцы.

Это, возможно, пока небольшие шаги и их давно пора было сделать, но это движение в нужном направлении. Мне хочется надеяться, что и мой рассказ вдохновит новое поколение активистов, артистов и целые сообщества на создание таких миров, которые хотелось бы увидеть им.

И тогда, возможно, темнокожим детям не придется просить своих мам подарить им ламинатор на день рожденья, чтобы сотворить такую минивселенную, где героями смогут стать они сами.