Где будет прятаться Трамп в случае ядерной войны?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Трампа с 1985 года есть свой собственный бункер - в его доме в Мар-а-Лаго

Американские президенты - от Трумэна до Трампа - имеют доступ к нескольким бункерам на случай ядерной войны. Что произойдет с главнокомандующим, когда угроза ядерной войны резко возрастет?

Почти незамедлительно президент Дональд Трамп отправится в безопасное место.

В его распоряжении есть сразу несколько убежищ. Одно из них расположено прямо под Белым домом, оно было построено еще в 1950-х годах. Еще одно убежище находится в горах, на территории Голубого хребта в Вирджинии.

У президента есть также небольшой бункер в его резиденции во Флориде, в Мар-а-Лаго. Еще один - в Уэст-Палм-Бич.

По президентским бункерам можно составить представление о том, как американцы на протяжении нескольких десятилетий пытались минимизировать риски на случай ядерной войны.

Некоторым сама идея ядерной войны кажется чем-то невообразимым. Другие считают, что угроза реальна, и к такому развитию событий следует тщательно подготовиться. Приготовления к "ядерной зиме", следующей за ядерной войной, часто довольно изобретательны.

Тем не менее, ни один из существующих бункеров - как бы прекрасно он не был сконструирован - не сможет выдержать прямого удара.

"Нет никакой защиты от взрыва", - говорит Кеннет Роуз, автор книги об убежищах, построенных в США за время холодной войны (One Nation Underground: The Fallout Shelter in American Culture).

Если президент выживет во время удара, бункер будет как нельзя кстати. Ему нужно будет безопасное место, откуда он сможет управлять страной - даже если весь остальной мир будет в огне.

В США существует определенный порядок доступа в президентские бункеры: в специальные убежища может попасть президент и еще ряд лиц, которые, по выражению Роберта Дарлинга, находятся на "вершине пищевой цепи". Роберт Дарлинг - морской пехотинец, который во время нападения на США 11 сентября 2001 года находился в бункере Белого дома. В своей публикации "Внутри президентского бункера" он рассказывает, у кого есть доступ к этому убежищу.

Как подчеркивает Дарлинг, только избранные имеют доступ к бункеру, что превращает социальную иерархию в вопрос жизни и смерти. Как отмечают историки, строительство бункеров - это часть работы правительства.

"Вы должны поддерживать вертикаль подчинения. Иначе будет полный хаос", - говорит архивариус Библиотеки президента Трумэна в Миссури Рэнди Соуэлл.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для конгрессменов убежище было построено на территории курорта Гринбрир. Теперь это туристическая достопримечательность

Строительство убежищ и бункеров - для президентов или обычных жителей - служит одной цели: они создают возможность обсуждения немыслимого - мировой ядерной войны.

Президент Гарри Трумэн отвечал за создание федеральной администрации гражданской обороны в 1950-х годах. Тогда правительству нужно было показать, что ядерная война не обязательно означает апокалипсис для всего человечества, говорит профессор истории Массачусетского университета Кристиан Эппи.

Правительство США хотело, чтобы население свыклось с новой реальностью, это нужно было для того, чтобы США могли участвовать в гонке ядерных вооружений.

Эксперты в США в 1950-е гг. пришли к заключению, что около 30% жителей Нагасаки, которые скончались сразу после удара по городу, могли спастись, если бы спрятались в убежищах.

Власти США попытались создать в стране систему бомбоубежищ. Тогда были построены убежища как для членов правительства, так и для обычных граждан. В 1960-х годах под контролем администрации гражданской обороны было построено большое убежище в городе Лос-Альтос, в Калифорнии.

Однако некоторые жители США сами для себя построили убежища на случай ядерной войны. По словам профессора истории Лауры Мак-Енани, в стране построены тысячи частных убежищ.

Один из таких бункеров построила состоятельная американка Марджори Мерривезер Пост, супруга американского посла в СССР. Ее бункер располагается прямо под ее домом в Мар-а-Лаго.

В начале 1950-х годов Марджори Мерривезер Пост переживала, что Корейская война спровоцирует масштабный конфликт, в который окажутся втянутыми много стран, поэтому она решила позаботиться о своей безопасности и построила бункер.

Правообладатель иллюстрации US NATIONAL ARCHIVES Image caption Главы ЦРУ и ФБР слушают заявление президента Джорджа Буша в день нападений на США 11 сентября. Помещение, в котором они находятся, напоминает бункер, расположенный под Белым домом

Сам Трамп купил в 1985 году дом с убежищем. Позже он отзывался об этом подземном помещении как об очень надежном.

Менеджер проекта Уэс Блэкман, сопровождавший Трампа во время посещения бункера, говорит, что помещение показалось ему сырым, затхлым и темным. Раскладушки были прикреплены к стене, в середине помещения был туалет. По его словам, потолки помещения были такими низкими, что ему с ростом почти 2 метра приходилось все время идти согнувшись.

"Казалось, что мы участники археологической разведки", - говорит Блэкман.

Пока Пост строила свой бункер в Мар-а-Лаго, американские чиновники продумывали планы по организации убежища для Трумэна в Белом доме.

Власти хотели организовать секретное убежище, в котором могло бы укрыться все правительство, смеется Соуэлл - идея кажется совершенно абсурдной. Однако он знает, что такое убежище теперь существует. Оно находится в 80 км от Вашингтона.

Маунт-Уэзер - 534-метровый холм - находится посреди Голубого хребта в штате Виргиния. Именно там разместился большой бункер для президента, его советников и других членов правительства на случай ядерной войны.

Для конгрессменов было построено отдельное убежище - на территории курорта Гринбрир в Уайт-Сульфур-Спрингс, в Западной Вирджинии. У этого убежища есть кодовое название - Project Greek Island. Оно существовало несколько десятилетий до того, как в 1992 году о нем стало известно СМИ. Теперь оно превратилось в туристическую достопримечательность.

Image caption Уэс Блэкман побывал в бункере Трампа в Мар-а-Лаго

На территории Маунт-Уэзер сейчас располагается Центр по координации действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

То, что там происходит, очень беспокоит местных жителей. Они называют комплекс на Маунт-Уэзер "городом Судного дня".

Хейли Робертс, студентка колледжа Патрика Генри в Перселлвилле, говорит, что комплекс на Маунт-Уэзер выглядит весьма загадочно. Студент этого же колледжа Люк Шанахан много раз проезжал мимо Маунт-Уэзер и попытался изучить его, рассматривая его с соседнего холма. "На нем несколько вертолетных площадок", - рассказывает Люк.

Осенью 1961 года началось строительство еще одного президентского бункера во Флориде. Он строился для Джона Кеннеди. Стройбат ВМС США "Морские пчелы" построил бункер на острове Пинат, в 10 минутах езды от дома на Палм-Бич, где часто останавливался Кеннеди.

Бункер был известен как гостиница Detachment Hotel. Его строительство обошлось в 97 тыс. долларов.

Кеннеди посещал бункер несколько раз. "Он участвовал в учениях", - говорит бывший смотритель местного музея Энтони Миллер.

Житель Корнуолла отвез меня к бункеру на своей лодке. Бункер представляет собой гофрированный сарай на глубине 3 м под землей.

Image caption Бункер, построенный для Кеннеди, не отличается комфртабельностью и больше напоминает сарай

"Похоже на нору в земле", - говорит Миллер. Он берется за ржавую дверную ручку, она скрипит. Из этого бункера "лидер свободного мира, как предполагалось, будет руководить страной", саркастически замечает Миллер.

Все президентские бункеры, будь то Маунт-Уэзер, бункер Кеннеди на острове Пинат или бункер Трампа в Мар-а-Лаго, были построены во время холодной войны. Это было время "предчувствия", говорит Соуэлл, но при этом люди верили в возможность подготовиться к худшему.

Уэс Блэкман говорит, что не видит необходимости укреплять бункер в Мар-а-Лаго для Трампа. "Если Армагеддон неизбежен, то скрыться будет негде", - объясняет он.

Бункер в Мар-а-Лаго пока использовали только для хранения столов, стульев и другой мебели.

Image caption Бункер на территории Маунт-Уэзер - один из самых охраняемых

При этом Блэкман говорит, что понимает необходимость в укрытии. В случае, если бы мир начал разваливаться на части, он сам, по его словам, спрятался бы в своем доме на озере, где он живет с двумя собаками породы корги.

"Может быть, мы все строим свои бункеры - кто как может", - говорит он.

Кому разрешен доступ в президентский бункер?

На острове Пинат: президенту США и нескольким десяткам его советников и секретарей (он рассчитан на 30 человек).

В Белом доме: там работал вице-президент Дик Чейни во время нападений на Нью-Йорк 11 сентября. С ним находилась его супруга. В бункере работала также советник по безопасности Кондолиза Райс, министр обороны Дональд Рамсфельд и другие.

Маунт-Уэзер: есть комната для президента, его помощников и еще для нескольких сотен человек. Есть место даже для журналистов (в комплексе предусмотрен зал для прессы).