Донатас Банионис - агент КГБ?

Центр по исследованию геноцида и сопротивлению жителей Литвы опубликовал документы, в которых говорится, что знаменитый советский актер Донатас Банионис был агентом КГБ.

Сообщается, что у него был псевдоним "Бронюс", и он давал характеристики на американских литовцев после своего визита в США.

Сын актера, режиссер Раймондас Банионис, отказывается верить в то, что его отец был агентом КГБ.

Он отмечает, что документ был опубликован лишь в 1987 году. При этом в нем говорится о сотрудничестве актера со спецслужбами в 1970 -1974 годах.

При этом Раймундас уверен, что его отец был совсем не тем человеком, который мог добровольно встать на сторону советской власти и доносить на знакомых и коллег.

Донатас Банионис известен в первую очередь своими ролями в фильмах "Солярис", "Мертвый сезон" и "Никто не хотел умирать”.