Майнинг биткоинов может привести к нехватке электроэнергии в Исландии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Почти 100% электроэнергии Исландии поступает из возобновляемых - часто геотермальных - источников

Майнинг биткоинов в Исландии вошел в стадию экспоненциального роста, и на эту деятельность уходит все больше и больше энергетических ресурсов страны, заявил представитель местной энергетической компании HS Orka.

В этом году потребление электричества центрами майнинга биткоинов, скорее всего, превысит потребление энергии всего населения, сказал Йоханн Снорри Сигурбергссон.

По его словам, все больше людей хотят заниматься майнингом.

"Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии", - сказал он в интервью Би-би-си.

В Исландии живут всего около 340 тысяч человек.

Но в последние годы в Исландии открывается все больше центров по переработке информации, владельцев которых привлекает экологически чистая репутация страны. Почти 100% электроэнергии Исландии поступает из возобновляемых источников.

Под майнингом биткоинов подразумевается процесс подсоединения компьютеров к глобальной сети биткоин и их использования для подтверждения транзакций между пользователями и этой криптовалютой и добавки их в цепочку блоков информации с целью генерации новых электронных денег. Для майнинга нужны компьютеры с большими вычислительными мощностями.

Экспоненциальный рост

Пользователи, которые первыми выполняют сложные вычисления, получают небольшие вознаграждения в форме биткоинов. Если майнинговая операция достаточно масштабна, на ней можно заработать приличные деньги.

"Сейчас мы видим, я бы сказал, экспоненциальный рост в том, что касается потребления электроэнергии центрами по переработке информации", - говорит Йоханн Снорри Сигурбергссон.

Он добавляет, что, по его подсчетам, в этом году этим центрам понадобится 840 гигаватт электричества для компьютеров и систем охлаждения.

Все население страны использует примерно 700 гигаватт электроэнергии в год.

"Я не думаю, что этот процесс вскоре замедлится", - говорит Йоханн Снорри Сигурбергссон о центрах переработки информации. "Мне постоянно звонят, или просто сюда приезжают потенциальные инвесторы и представители компаний, собирающихся открыть такие центры", - продолжает он.

По его словам, проектов столь много, что если все они будут осуществлены, то в стране на них не хватит электроэнергии.

Его компания, продолжает он, предпочитает иметь дело с фирмами, предлагающими долгосрочные инвестиции.

Правообладатель иллюстрации HS Orka Image caption Йоханн Снорри Сигурбергссон говорит, что в Исландии не хватит электроэнергии на все майнинговые проекты

Индустрия майнинга криптовалют в Исландии получила недавно подспорье, после того как в стране был запущен проект Moonlite - это крупный центр обработки информации, где можно заниматься майнингом самых разных криптовалют, в том числе и биткоинов.

Центр откроет двери в этом году, и на первой стадии ему понадобится 15 мегаватт электроэнергии.

Не все уверены, что индустрия майнинга пойдет на пользу Исландии.

Смаури Маккарти, депутат парламента от "Партии пиратов", написал в "Твиттере": "Для майнинга криптовалют не требуется почти никакого персонала, майнинг нуждается в минимальных инвестициях, и с этих операций практически не платятся налоги".

"Польза для Исландии близка к нулю".

В том же "Твиттере" он прояснил свои предыдущие заявления на ту же тему, из которых следовало, что он хотел бы обложить майнинг налогами.

"Всегда, всегда, всегда моей главной целью был прогресс нашего общества. Я не хочу оказаться плохим парнем с точки зрения сторонников криптовалюты. Наоборот, я хочу вместе с ними укрепить это изобретение", - написал Смаури Маккарти в "Твиттере".

Ранее сообщалось, что глобальное потребление электроэнергии майнинговыми операциями уже превышает потребление всей Ирландии. Некоторые, правда, оспаривают эти цифры.

Но с ростом популярности криптовалют майнинг использует все больше и больше ресурсов. Неправительственная организация Sandbag проанализировала использование электроэнергии в Европе в 2017 году и утверждает, что майнинг привел к повышенному спросу на энергию в секторе высоких технологий.