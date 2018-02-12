Oxfam: cкандал в благородном семействе в вопросах и ответах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Логотип Oxfam хорошо известен почти везде в мире

Международная благотворительная организация Oxfam вновь оказалась под огнем критики. В понедельник заместитель главы организации Пенни Лоуренс даже была вынуждена подать в отставку в результате громкого скандала, в центре которого оказалось все руководство Oxfam.

Началось все с того, что на прошлой неделе газета Times опубликовала результаты своего расследования, из которого можно сделать вывод, что моральный облик одной из наиболее влиятельных и известных благотворительных организаций мира нуждается в корректировке.

Что произошло?

Все началось на Гаити, где в 2010 году произошло катастрофическое землетрясение. По оценкам властей, его жертвами стали от 220 до 360 тысяч человек. Геологическая служба США оценивает число жертв примерно в 100 тысяч человек, но это не так важно - количество погибших в любом случае огромно.

На помощь пострадавшей стране пришли многие государства и благотворительные организации, в том числе и Oxfam. Представители организации работали на Гаити несколько лет, регулярно публикуя отчеты о проводимых восстановительных работах.

Журналисты Times выяснили, что в 2011 году Oxfam уволила четверых сотрудников и позволила покинуть организацию "по собственному желанию" еще троим. Этому предшествовало внутреннее расследование, вскрывшее факты сексуальной эксплуатации, использования порнографии и запугивания.

Согласно документу, среди части сотрудников Oxfam на Гаити существовала "культура безнаказанности". Более того, авторы расследования не исключили, что в ряде случаев проститутки, оказывавшие услуги сотрудникам, были слишком юны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В результате землетрясения сотни тысяч людей лишились крова и жили во временных лагерях. Oxfam платила беженцам примерно по пять долларов в день за работу по очистке территории лагеря

К тому же в числе замеченных в неподобающем поведении оказался начальник бельгийского отделения Oxfam Рональд фон Хауэрмайрен. Он признался, что пользовался услугами проституток, принимая их на вилле, аренда которой оплачивалась Oxfam из полученных пожертвований.

Бывшая в то время главой организации Барбара Стокинг отправила фон Хауермайрена в отставку без лишнего шума, опасаясь (как оказалось, не без оснований), что громкое увольнение нанесет удар по репутации Oxfam.

Times утверждает, что Oxfam также не сообщила о случившемся властям Гаити, объяснив это тем, что вероятность каких-либо действий со стороны властей была исчезающе мала.

О случившемся известили и британскую Комиссию по делам благотворительных организаций - государственный орган, регулирующий их деятельность в Англии и Уэльсе. Однако после публикации в Times в комиссии заявили, что итогового доклада Oxfam им не представила, равно как и не раскрыла все детали произошедшего, включая возможное использование несовершеннолетних проституток.

Отдельную пикантность ситуации придали откровения бывшего сотрудника Oxfam газете Guardian, согласно которым аналогичные события происходили в миссии Oxfam в Чаде в 2006 году. Начальником миссии там был все тот же Рональд фон Хауэрмайрен.

Почему это важно?

Собственно, скандал не в том, что высокопоставленный чиновник Oxfam пользовался услугами проституток, хотя по законам Гаити проституция запрещена.

Были ли среди них несовершеннолетние, мы пока не знаем. Если будет доказано, что были, участникам этого действа, без сомнения, будут предъявлены соответствующие уголовные обвинения.

Безусловно, некрасиво выглядит и использование для личных утех жилплощади, оплаченной из бюджета благотворительной организации. С другой стороны, это была именно жилплощадь, то есть пространство, выделенное функционеру Oxfam в качестве личного - пусть и на временной основе.

Главное в этой истории - то, что Oxfam предпочла не разглашать результаты внутреннего расследования, разрешила главным провинившимся тихо уволиться "по собственному желанию" и не поделилась информацией с британским правительством - даже тогда, когда правительство этого потребовало.

Что будет теперь?

Представители британских властей обвинили Oxfam во лжи и "утрате морального лидерства". Министр по делам международного развития британского кабинета Пенни Мордонт встречается в понедельник с боссами Oxfam.

Министр пригрозила отлучить организацию от государственных дотаций. Правда, 8,5 млн фунтов (почти 12 млн долларов), получаемые от министерства, в 400-миллионном бюджете Oxfam большой дыры не пробьют, но репутационный ущерб может оказаться огромным.

Министерство потребовало у Oxfam детального отчета о произошедшем - и, надо думать, теперь эти документы будут получены.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Oxfam активно помогала пострадавшим от землетрясения

Между тем Прити Пател, бывшая до недавнего времени министром по делам международного развития, утверждает, что британские власти были в курсе творившегося в благотворительном секторе - по ее словам, только в прошлом году более 300 сотрудников благотворительных организаций были обвинены в сексуальных домогательствах. Пател утверждает, что это лишь "верхушка айсберга", а на деле в благотворительном секторе царит "культура отрицания в отношении сексуальной эксплуатации и домогательств, которая продолжается десятилетиями".

Надо отметить, что сама Пател покинула министерство в ноябре прошлого года в результате скандала - она встречалась с израильскими чиновниками, не известив об этом британский МИД. Но это не избавляет британские власти от необходимости расследовать ее обвинения.

Если окажется, что британский кабинет был осведомлен о масштабах проблемы, парламентарии и газеты, несомненно, попортят немало крови министрам - как действующим, так и бывшим.

Тем временем Oxfam сообщила, что предпримет новые меры для того, чтобы исключить подобное поведение своих сотрудников в будущем. Совет директоров организации назначил специального консультанта, чтобы разобраться с существующей практикой работы Oxfam, а также ввел новые процедуры проверки сотрудников и обязательные курсы примерного поведения для новичков.

Заодно Oxfam собирается наладить более тесные контакты с другими благотворительными организациями, чтобы препятствовать проникновению в свои ряды морально неустойчивых граждан.

Что такое Oxfam?

Oxfam - это конгломерат благотворительных организаций в разных странах, занимающийся главным образом борьбой с бедностью.

Организацию создала в 1942 году в Оксфорде группа квакеров, местных социальных активистов и преподавателей оксфордских колледжей. В 1963 году появилось первое зарубежное отделение организации - в Канаде.

Изначально организация называлась "Оксфордский комитет помощи голодающим" и занималась именно этим. Со временем там стали бороться не только с голодом, но и причинами, его вызывающими. Oxfam считает необходимым помогать бедным вставать на ноги и обеспечивать себя самостоятельно.

Деятельность организации идет по трем основным направлениям: помощь в развитии бедных регионов, гуманитарная помощь пострадавшим от стихийных бедствий и кризисов, а также лоббистская и общественная деятельность.

Средства для работы Oxfam главным образом получает от правительства и правительственных организаций - они составляют почти половину годового дохода, который в прошлом году составил 408 миллионов фунтов.

Вторая половина - это частные пожертвования и доходы от торговли: Oxfam принадлежит более 1200 магазинов, продающих все то, что безвозмездно жертвуют туда граждане. Вдобавок организация торгует продуктами под лейблом "Fair trade" - то есть произведенными в бедных странах с соблюдением норм, которые Oxfam полагает этическими.

Филиалы Oxfam находятся в Америке, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии, Гонконге и ряде европейских стран.

Oxfam не раз обвиняли в разнообразных грехах. Конкуренты из прочих неправительственных организаций в свое время предполагали, что теплые отношения Oxfam и "новых лейбористов" Тони Блэра носят не самый альтруистический характер. Справедливости ради стоит отметить, что в излишней близости к разным политическим силам обвиняются едва ли не все крупные благотворительные организации, так что Oxfam в этом не одинока.

На протяжении нескольких лет Oxfam воевала с мировым кофейным брендом Starbucks, обвиняя его в эксплуатации эфиопских фермеров. "Империалисты" в ответ обвинили благотворителей в том, что те давали плохие советы эфиопскому правительству: следуя им, фермеры могли вообще лишиться рынка. В итоге Starbucks и правительство Эфиопии договорились между собой.

В последние годы Oxfam публикует доклады, в которых подсчитывает, какое количество мультимиллиардеров мира владеет таким же богатством, как и беднейшая половина планеты, и приводит другие впечатляющие цифры. В частности, в отчете, подготовленном к последнему Всемирному экономическому форуму в Давосе, утверждается, что 82% всех доходов за минувший год осело в карманах 1% населения планеты.

Однако у специалистов возникает целый ряд вопросов к методике расчетов, применяемой Oxfam. Организации уже пришлось пересмотреть некоторые из опубликованных цифр.

Удивительным образом благотворительной организации удалось оказаться замешанной даже в коммерческих спорах. В 2003 году Oxfam требовала от новозеландской компании Dole удалить с продаваемых той бананов этикетку "Этический выбор" - якобы потому, что конкурент новозеландцев щедро финансировал Oxfam, за что и получил поддержку благотворителей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Oxfam регулярно проводит кампании против политики, с ее точки зрения способствующей расслоению и нищете

Наверно, самое серьезное из обвинений, предъявляемых не только Oxfam, но и всем крупным благотворительным организациям - то, что в своей деятельности они мало интересуются, насколько их работа действительно помогает тем, для кого она предназначена.

В докладе Организации экономического сотрудничества и развития, посвященном анализу гуманитарных операций в Руанде, опубликованном еще в 1994 году, говорится, что наблюдатели ОЭСР столкнулись с тем, что гуманитарные агентства если и не лгут им напрямую, то уж точно не сообщают всей правды о своей работе и совершенно не пытаются выяснить, что думают о предоставляемой гуманитарной помощи ее получатели.

Как и другие крупные благотворительные организации, Oxfam нередко обвиняют в том, что ее руководство все больше заботит то, насколько их деятельность будет выгодно выглядеть в СМИ.

Обвиняют благотворителей и в нецелевом расходовании средств. "Значительная часть того, что делает Oxfam, уходит на поддержание жизнедеятельности Oxfam", - утверждает журналист Лоран Гельфан, год проработавшая в организации.

Правда, получателей гуманитарной помощи в разоренных войной или стихией районах эти особенности деятельности Oxfam наверняка не волнуют.