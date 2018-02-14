Соблазнить олигарха - прикольно: как устроены секс-тренинги Алекса Лесли и Насти Рыбки

Правообладатель иллюстрации NAStya Rybka/Instagram Image caption Настя Рыбка оказалась последовательницей тренера по соблазнению Алекса Лесли

Отправной точкой расследования политика Алексея Навального о возможных совместных путешествиях вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаски стал Instagram Насти Рыбки, автора книги о соблазнении миллионеров. Девушка утверждает, что вся история с прогулкой на яхте и общением с олигархом - рутинное дело для так называемых "охотниц", последовательниц российского тренера по соблазнению Алекса Лесли.

Судя по блогу девушки в Instagram и многочисленным страницам в социальной сети "ВКонтакте", а также по разговорам с теми, кто так или иначе сталкивался с деятельностью Лесли (Александра Кириллова), Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) - одна из многих, просто чаще других попадающая в объектив СМИ, участниц сообщества, которое некоторые считают секс-сектой.

О том, что происходит на тренингах Лесли, Русская служба Би-би-си спросила саму Настю Рыбку, ее наставника Алекса Лесли, их знакомых и тех, кто посещал курсы.

Кто такой Алекс Лесли?

Настоящее имя самопровозглашенного секс-гуру - Александр Кириллов, родом он из Витебска, учился на программиста на мехмате МГУ. Уже будучи студентом, Кириллов начал интересоваться различными курсами и тренингами по соблазнению, которых в Москве нулевых было огромное количество, рассказал Би-би-си знакомый Лесли, белорусский экономист Иван Кутень.

По его словам, с Кирилловым он познакомился 17 лет назад на курсах по соблазнению.

Кутень вспоминает, что Лесли изучал все подряд - эриксоновский гипноз, НЛП, американские и даже советские школы соблазнения: "Он занимался практикой, смотрел, какие техники работают лучше, какие хуже. Он их обобщил, сделал сборку в своей первой книжке "Жжизнь без трусов".

Сам Кутень сейчас работает финансовым директором банка, однако на протяжении дестяи лет вел тренинги вместе с Лесли - и выступал в качестве "критика и оппонента" его методики.

При этом программирование Кириллов тоже не бросил: с 2012 года у секс-гуру есть стартап в Сколково. Александр Кириллов значится директором по науке и инвестором Центра интеллектуальных систем прогнозирования, компания занимается диагностикой неисправностей и аварий сложных технических систем.

Тренинги по соблазнению, по собственному признанию, Александр Кириллов проводит с 2003 года. С 2006 года у Лесли вышло девять книг с красноречивыми названиями: "Охота на самца", "Как проснуться в гостях", "Игра Мастера и Охотницы". "Мастера" - это мужчины, прошедшие обучение у гуру, а "охотницы" - девушки.

Правообладатель иллюстрации NAStya Rybka/Instagram Image caption Настя Рыбка написала книгу о соблазнении миллиардера, но отношения с Алексом Лесли для нее важнее

Лесли не скрывает, что многие из его учениц становятся его любовницами. В книге Насти Рыбки есть трогательный момент, когда гуру при помощи сексуальных практик посреди леса учит ее любить природу, и менее романтичный, где тренер (одетый) и его "гарем" (в белье) фотографируются вместе, а потом до полусмерти пугают доставщика суши, требуя от него секса.

Почти вся книга Рыбки не столько о том, как соблазнить миллиардера, сколько о преданности тренеру, с которым она, плавая на яхте, постоянно переписывается; Лесли подсказывает ей, как действовать, дает задания и помогает в сложных ситуациях.

Рыбка утверждает в своей книге, что тщательно фиксировала свою жизнь на яхте не ради шантажа или разоблачения, а исключительно для отчетности перед своим наставником.

"Лесли на тренингах говорит - делайте все в рамках УК РФ, - заявила Рыбка Би-би-си в ответ на вопрос, понимали ли они, что записывать на диктофон общение с другим человеком, не предупреждая его об этом, незаконно. - Его рекомендации не снимают ответственность с гражданина".

О чем Алекс Лесли рассказывает на тренингах?

"Мы знаем, как это сделать. Влюбить, привязать, заставить думать о тебе и сгорать от страсти любого мужчину. Охотнице подвластны все, - говорится на сайте Алекса Лесли. - Ее жизнь - это кино и приключения, азарт и страсть, боевые напарницы и полная вседозволенность. Она умеет все - быть ласковой и любящей и дарить заботу и тепло, быть адской стервой, бесценной и неподкупной и тем самым такой манящей".

Начинал Лесли с обучения правилам пикапа мужчин. Как рассказала Русской службе Би-би-си Анна (имя изменено), одна из посетительниц его занятий, в середине нулевых девушки только начинали появляться в компании секс-тренера. Их он еще не обучал соблазнению, но приглашал помогать в упражнениях для раскрепощения мужчин, где нужно было раздеться и трогать голую девушку. Уже тогда его курс был достаточно популярен.

Анна вспоминает, что в группе было примерно 25 мужчин: "Публика на тренинге была разная - стриптизер, которому хотелось больше зарабатывать, омерзительный женатый дядька, который хотел снимать школьниц, несколько девственников, включая кандидата физико-математических наук".

Анна запомнила задания, которые Лесли давал мужчинам в качестве домашнего задания: подойти на улице к незнакомой женщине и схватить ее за попу, предложить заняться сексом или "развести" на дорогой подарок, разослать провокационные смс малознакомым девушкам и т.д.

Чем это отличается от курсов о том, как найти жену или мужа?

Алекс Лесли не просто дает советы, как влюбить в себя или соблазнить объект желания, он подводит под это идеологическую базу. Тренер призывает "жить в моменте" и ценить то единственное, что, по его мнению, важно в жизни - эмоции и впечатления. Он проповедует абсолютную свободу в жизни и в сексе. В этом образе жизни моногамии нет места: попытку "оставить" мужчину или женщину только для себя Лесли называет "крысятничеством".

"Одно дело, когда девушки приходят тренироваться. Но потом ты уже вливаешься в "тему", - объясняет Элина Мельникова, проходившая курс Лесли в 2015 году. "Тема" - это компания, в которой прошедшие обучение "мастера" и "охотницы" продолжают общаться, выкладывать отчеты о своих успехах на любовном фронте, чтобы получить одобрение друг друга.

Алекс Лесли рассказал Русской службе Би-би-си, как это происходит: "Человек - боец, находится на фронте, он идет соблазнять человека. И нуждается в том, чтобы его корректировали. Поэтому он или ведет трансляцию - иногда тысяча людей смотрит за его действиями, а жертва даже не знает - или по WhatsApp отправляет аудиофайлы. Команда мастеров обсуждает, какие есть варианты дальнейших действий".

На уточняющий вопрос о том, понимал ли он противозаконность подобной практики, Лесли на момент выхода публикации не ответил.

Книга Насти Рыбки, из-за которой разгорелся скандал, тоже часть традиции, придуманной Лесли.

"В сообществе охотниц так принято: когда мы соблазняем жертву, для того, чтобы усилить воздействие на него или на нее, пишется отчет и дарится или показывается жертве, - объяснила Би-би-си сама Рыбка. - Когда дело коснулось непосредственно Олега Дерипаски, мы решили, что простого отчета будет недостаточно. А вот сделать что-то более масштабное, достойное его по уровню - это было бы красиво".

Отчет о соблазнении должна увидеть сама жертва. "Моя подруга, тоже охотница, подарила Олегу на официальном мероприятии мою книжку. Она печаталась исключительно для Олега, поэтому был такой маленький тираж", - объяснила Настя в интервью Би-би-си.

Так это что, секта?

Самого Лесли в "теме" иногда называют хозяином. Участников сообщества никто не удерживает силой, отмечает Анна: если разонравилось, можно уйти. При этом тебя могут и выгнать - если откажешься выполнять задание.

Журналистка и секс-блогер Татьяна Никонова уверена, что "тема" Лесли похожа на секту - за вычетом религиозной составляющей.

"Манипуляция - это когда тебе сначала предлагают одно, а потом постепенно продавливают твои границы, смещают представления о норме. Сначала тебе обещают, что тебя будут хотеть мужчины, а в России это огромная ценность, так ведь? Потом промывают мозг, - предполагает Никонова. - Это похоже на абьюзивные отношения. Про них тоже говорят: он ее ударил, он ее насилует, почему же она не уходит? А потому, что к этому моменту она уже обработана психологически".

Никонова убеждена, что задания Лесли заставляют девушек диссоциироваться с собственным телом: "Например, заняться сексом с незнакомцем. Одно дело, если женщина делает это по собственной воле. Совсем другое, если по заданию. Это означает, что в этот момент у нее нет никакого влечения к этому незнакомцу, и она вынуждена не слушать знаки собственного тела. Она оказывается в ситуации, в которой обычно оказываются проститутки, которые вынуждены абстрагироваться от собственных ощущений, заставлять себя не чувствовать то, что они на самом деле чувствуют".

Таким образом женщин делают послушными. "Я думаю, что из них клепают гаремные отряды женщин, которые работают телом в интересах Алекса Лесли и его приближенных. Женщина становится просто материалом", - считает Никонова.

Это кому-нибудь вредит?

Еще одна заповедь Алекса Лесли - полная открытость. "Четыре года назад я сказал: снимаем все. Я даже обязал людей снимать в перископ все, что они делают. От этого сейчас такой хайп: мы просто начали снимать нашу жизнь, которая непохожа на жизнь обычных людей", - говорит Кириллов.

В договоре, который подписывает каждый ученик перед оплатой тренинга, есть пункт о видеосъемке: "Исполнитель имеет право производить фото- и видеосъемку в течение тренинга и использовать полученные материалы по своему усмотрению".

Этот пункт испортил Элине Мельниковой жизнь. В 2015 году она поехала на тренинг в Москву из Дубаи, где жила с мужем и маленькой дочерью. Муж-араб был против, но Элина настояла. "Я хочу развить себя", - объяснила она и отправилась в Москву.

"Тренинг мне дал много, ничего не скажу", - говорит Элина. Но были и неприятные ей упражнения: например, нужно было раздеться перед незнакомым мужчиной. "Это начинается сразу, резко и очень интенсивно. У тебя сносит башню, - жалуется девушка. - Когда ты находишься внутри, там своя атмосфера: ну знаете, когда люди идут, как стадо, в одном направлении, ты тоже прешь туда же".

Одним из "упражнений" был секс с Лесли. Происходящее тоже снималось на видеокамеру. Элина говорит, что секс был ей неприятен, о том, чего хочет она, во время "упражнения" никто не спрашивал. А через несколько месяцев оказалось, что видео уплыло в интернет - более того, его прислали мужу Элины.

Муж развелся с ней, попытался отсудить ребенка, используя ролик как доказательство в суде, и разорил свою компанию, которая была записана на имя жены. В итоге Элине пришлось иметь дело с кредиторами, и долги висят на ней до сих пор.

Мельникова считает, что видео мужу прислал кто-то из "темы". "Да, все это игра, - считает Элина. - Мораль, принципы - нет ничего. Отвернуться можно от кого угодно, вся жизнь происходит здесь и сейчас, о последствиях не думаешь".

"Многие вещи мы делаем просто чтобы поржать. Настя Рыбка вчера обвинила Дерипаску и Приходько в изнасиловании, - рассказал Би-би-си Алекс Лесли, с трудом сдерживая смех. - Я не знаю, почему это отрепостило такое количество людей, неужели было непонятно, что это абсурд просто. Но мы когда это придумали, все ржали. Мы думали, эту шутку все поймут. Даже видно было, что она там ржет, она сняла с десятого дубля это".

Кем становятся ученики Лесли?

Иногда, выполняя задания, ученицы Лесли попадают в новости. Так, в сентябре прошлого года полиция задержала за секс на набережной в центре Москвы двух последовательниц Лесли - Сашу Травку и ту самую Настю Рыбку. Девушкам пришлось провести по семь суток в изоляторе.

В декабре те же Настя Рыбка и Саша Травка пристали к легенде футбольной "Барселоны", защитнику Карлесу Пуйолю, который приехал в Москву на жеребьевку чемпионата мира: она просила футболиста сказать на камеру, что он любит ее, а потом ударила его по лицу резиновым членом.

В ноябре эти же девушки и еще несколько их подруг, раздевшись догола, встали в пикет в защиту голливудского продюсера Харви Вайнштейна и вновь попали в полицию. По словам Лесли и его последовательниц, это тоже эмоции и впечатления, за которыми они гонятся.

Наигравшись на тренингах, многие ученики Лесли идут в сетевой маркетинг. "Это очень логично, - считает Анна, продолжающая следить за жизнью бывших товарищей по "теме". - Суть сетевого маркетинга - продажи и вовлечение других людей. И они тоже считают себя перехитрившими систему, особенными, не работающими с девяти до пяти. И сетевики всегда проходят бесконечные тренинги во всех сферах".

Что дальше? Теперь Лесли засудит Дерипаска?

Сразу после публикации Навального Дерипаска подал в суд, обвинив Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова в нарушении права на частную жизнь, а именно - публикации его фотографий и диктофонных записей его разговоров.

На основании обращения Дерипаски суд внес в список сайтов с запрещенной информацией страницу сайта Навального с расследованием, 14 инстаграм-постов и семь видеороликов на YouTube. У Instagram и YouTube есть время до вечера среды, чтобы удалить контент - иначе обе соцсети рискуют быть заблокированными в России целиком.

При этом книга Насти Рыбки вышла еще в 2016 году, с того же момента в открытом доступе находились фото и видео, сделанные девушкой, которые теперь удалены по требованию Роскомнадзора. Однако в суд Дерипаска обратился только после расследования Навального.

12 февраля встречный иск в суд подал Алексей Навальный - уже на Роскомнадзор. Он утверждает, что никакой тайны частной жизни нарушить не мог, ведь расследование строится на открытых источниках.

Сама Рыбка все фотографии и упоминании Дерипаски и Приходько из своего Instagram сразу же удалила. При этом в интервью Би-би-си девушка заявила, что ничего не опасается и планирует вернуться в Россию, как только станет теплее.

А Лесли планирует устроить в стране сексуальную революцию. "Сейчас общество к этому готово - всем надоело ханжеское отношение к сексу: вроде как изменять некрасиво, но все этим занимаются, все об этом знают. Люди понимают, что секс - это приятно, естественно, нормально. А старые моральные институты отходят на второй план", - заявляет он.

Возможно, Лесли преувеличивает.

Министр образования Ольга Васильева много раз высказывалась за то, что нравственности должны учить в школах.

"В 90-е годы в школах пытались протащить программы полового воспитания, которые воспринимали внебрачные половые связи как нечто нормальное, воспринимали гомосексуализм и даже зоофилию как вариант нормы, - всего несколько месяцев назад рассказывал Всеволод Чаплин на пресс-конференции, выступая за введение в школах предмета "Нравственные основы семейной жизни". - Родительское сообщество остановило распространение этих программ. Нам нужно, чтобы в школе ярко присутствовали ценности чистоты юности, супружеской верности, многодетной и многопоколенной семьи. И нужно, чтобы осуждались такие вещи, как разводы, аборты, промискуитет".

Курсантов ульяновского летного училища едва не выгнали из вуза за клип на песню Satisfaction. "Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом", - заявил ректор их института Сергей Краснов.

Настя Рыбка явно причисляет себя к "новому" обществу, той самой молодежи, которая танцует в общежитии в трусах и форменных фуражках. "Так вот просьба от всей молодежи. Соблазнителей, ульяновских курсантов, студентов, Охотниц, моделей, - пишет она в своем инстаграме. - Отстаньте от нас! Никого из вас мы поддерживать не будем. Ни олигархов, ни политиков, ни Навального - мы сами по себе, спасибо! Нам не нужны ваши деньги и власть, и так хорошо. Просто хорошо с друзьями жечь по жизни!"

Несколько месяцев назад ученицы Лесли пришли в штаб Навального в белье из латекса. Участница его тренингов Анна уверена, что все провокации Лесли устраивает только "ради ощущений, а не денег или хайпа".

"Вы же были молодыми? Бывало такое, что вы собираетесь и говорите: а давайте захватим штаб Навального? А давайте защитим Вайнштейна? - поинтересовался Лесли у Би-би-си. - Это просто потому, что мы так живем. Захват штаба Навального - ну это же прикольно. Соблазнять олигарха - это прикольно".