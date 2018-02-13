Как Китай стал глобальным игроком на рынке оружия и почему это тревожит Запад

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эксперты говорят, что Китай разрабатывает конкретные системы вооружений для разных рынков, с учетом местных условий

Процесс модернизации вооруженных сил Китая проходит гораздо быстрее, чем ожидали многие аналитики.

Согласно экспертам лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), Вашингтон уделяет все больше внимания именно Китаю, а не России, пытаясь определить будущие нужды своих вооруженных сил.

Это в особенности касается авиации и флота, которые власти Китая модернизируют особенно интенсивно.

События в Европе указывают на то, что для сухопутных войск США Россия остается основной угрозой.

На равных с Вашингтоном

Этот тренд отражается в ежегодном докладе "Военный баланс", который IISS публикует с 1959 года. Доклад оценивает военный потенциал и расходы на оборону множества стран.

Трансформация вооруженных сил Китая началась не вчера. Но сейчас эта страна либо уже достигла, либо скоро достигнет поворотного пункта, и с военной точки зрения Пекин сможет разговаривать с Вашингтоном на равных.

Доклад IISS этого года будет опубликован к концу недели. Я встретился с экспертами IISS для того, чтобы обсудить, что означает сухая статистика о военном потенциале Китая.

Скорость прогресса модернизации вооруженных сил Китая и развития его технических возможностей поражает. У него на вооружении баллистические ракеты сверхбольшой дальности и истребители пятого поколения. В 2017 году был спущен на воду первый корпус крейсера типа 55. Его потенциал может заставить задуматься командующих военно-морского флота любой страны НАТО.

Китай строит свой второй авианосец. Пекин реформирует структуру командования вооруженных сил и создает настоящий объединенный штаб, в котором представлены все рода войск.

В том, что касается артиллерии, систем ПВО и наступательного сухопутного потенциала, на вооружении армии Китая уже есть системы, превосходящие американские.

С конца 1990-х годов, когда Китай закупил в России современное технологическое оружие, Пекин вложил немало денег в модернизацию большей части своего флота и подводных лодок.

Китай утверждает, что его новый истребитель J-12 уже поступил на вооружение.

Image caption Первый китайский авианосец

J-12 считается истребителем пятого поколения. Это означает, что он оснащен стелс-технологией, достигает сверхзвуковой крейсерской скорости, и у него комплексная система бортового радиоэлектронного оборудования.

Но эксперты IISS относятся к этим сообщениям с определенной долей скептицизма.

"ВВС Китая все еще предстоит разработать тактику использования малозаметного истребителя, а также сформулировать доктрину использования самолетов "пятого поколения" совместно с истребителями "четвертого поколения", - говорят они.

"Тем не менее, Китай достиг значительного прогресса. Эти истребители могут быть оснащены целым рядом ракет "воздух-воздух", чей потенциал ничем не отличается от западных ракет", - говорят эксперты.

Коммерческая угроза

Последний доклад "Военный баланс" уделяет много внимания развитию авиационного ракетного вооружения Китая и России, что, по словам экспертов, может стать угрозой западному господству в небе.

После окончания холодной войны США и их союзники провели целый ряд воздушных кампаний и потеряли всего несколько самолетов. Но IISS считает, что Китай представляет растущую угрозу этому господству Запада. Пекин, например, разрабатывает сверхдальнюю ракету "воздух-воздух", способную поражать самолеты-заправщики или же самолеты командования и контроля, которые сейчас находятся в воздухе вдали от театра действий. Это жизненно важные, но легко уязвимые элементы военно-воздушных действий.

Авторы доклада IISS считают, что развитие ракетных технологий Китая к 2020 году, "скорее всего, вынудит США и региональных союзников Вашингтона пересмотреть не только свою тактику и процедуры, но и направление развития своих собственных боевых аэрокосмических программ".

Согласно IISS, сухопутные силы Китая отстают от других родов войск в том, что касается модернизации. Лишь около половины вооружения китайской армии пригодно в современном бою.

Но даже тут прогресс налицо. Власти Китая заявляют, что к 2020 году намерены достичь "механизации" армии и, по их выражению, ее "информатизации". Что именно Китай имеет в виду под "информатизацией", сказать трудно, но Пекин, несомненно, внимательно наблюдает за тем, как информация используется в современных конфликтах, и хотел бы адаптировать эту практику для своих нужд.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Подобные китайские вооруженные беспилотники выставляются на продажу другим странам

У Китая есть одна ясная стратегическая цель, для достижения которой развиваются новые системы оружия. В случае военного конфликта Пекин хотел бы отпугнуть вооруженные силы США как можно дальше от своих берегов, по возможности, на другую сторону Тихого океана.

На военном жаргоне это называется "ограничение и воспрещение доступа и маневра". Именно поэтому Китай разрабатывает ракеты дальнего и сверхдальнего действия, а также свой флот, так как это представляет угрозу американским авианосным ударным группам.

По объему военной мощи Китай вступил в премьер-лигу. Но этим глобальные последствия военного развития Китая не ограничиваются.

Пекин также развивает амбициозную программу экспорта оружия. Часто Китай готов продавать новейшие технологии, которых у других стран либо нет, либо они готовы их продавать лишь ближайшим союзникам.

Пример тому - рынок беспилотников. Эта технология сейчас очень быстро распространяется по всему миру и одновременно поднимает вопросы о том, где именно проходит граница между войной и миром.

США, одними из первых применившие эту технологию, отказываются продавать высокотехнологичные вооруженные дроны кому бы то ни было, кроме самых близких союзников по НАТО, например, Великобритании.

У Китая нет подобных ограничений. На всевозможных выставках вооружения по всему миру он представляет высокотехнологичные беспилотники одновременно с системами оружия, которыми те могут быть оснащены.

Эксперты IISS отмечают, что Китай продавал вооруженные беспилотники, среди прочих, таким странам, как Египет, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия, ОАЭ и Мьянма.

Это хороший пример действия закона о непредвиденных последствиях. Нежелание Вашингтона продавать свои технологии оставляет поле действий Пекину. Само собой, это подстегивает распространение оружия такого рода, так как теперь страны, использующие беспилотники лишь для сбора разведданных, начинают вооружать эти машины.

Экспортеры оружия из США и стран Европы считают Китай растущей для них коммерческой угрозой. Китай играет гораздо более значительную роль по сравнению с десятилетием назад, и предлагает клиентам системы вооружений хорошего качества.

Китай, как показывает список стран, куда Пекин поставлял беспилотники, готов работать на рынках, которые западные производители или страны считают политически слишком деликатными.

Как сказал мне эксперт IISS, Китай обычно успешно завершает все аспекты сделки по продаже оружия. В среднем, китайские технологии на 75% соответствуют потенциалу технологии западной, но стоит на 50% меньше. С точки зрения бизнеса, от такой сделки трудно отказаться.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Армия Таиланда тестирует приобретенные китайские танки

Экспорт китайского вооружения для сухопутных войск выглядит менее внушительно. Китай все еще конкурирует на международных рынках с такими странами, как Украина и Россия.

Но, например, когда в 2014 году Киев не смог вовремя выполнить заказ Таиланда на поставку партии танков, Таиланд купил китайские танки VT4. В 2017 году Таиланд заключил еще один подобный контракт с Пекином.

По словам экспертов IISS, Китай пытается разрабатывать системы вооружений для каждого специфического рынка. Они отмечают новый китайский легкий танк, предназначенный для стран Африки, так как при отсутствии там хороших дорог и другой инфраструктуры они не могут использовать более тяжелые модели, предлагаемые другими странами-экспортерами оружия.

Тот факт, что Китай экспортирует все больше новейшего современного оружия, беспокоит многие страны, и не только его соседей.

Конфликт между Китаем и странами Запада, может быть, никогда и не произойдет. Но западные страны могут столкнуться с технологически продвинутыми системами вооружений китайского производства в руках других армий.

"Идея о том, что вмешательство в конфликты в других странах несет небольшой риск, теперь должна быть пересмотрена", - говорит эксперт IISS.